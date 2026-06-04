Con una eSim es posible saber el estado de tú vehículo de forma remota y en tiempo real

La conectividad en los vehículos Ford Pro usa una eSIM integrada de fábrica para transmitir datos en tiempo real sobre el estado y funcionamiento de cada unidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en los vehículos no solo sirve para tener asistencias de manejo, pantallas grandes en el habitáculo o cámaras de parqueo, también existen sistemas de conectividad que en el segmento de autos de trabajo tienen una amplia integración al entregar información en tiempo real sobre el estado de un vehículo.

Este salto tecnológico es impulsado por Ford Pro, la división de vehículos comerciales de la marca, que busca darle a las empresas y los dueños de este tipo de autos, datos y soluciones para gestionar la situación en momentos de nececsidad.

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Qué es la conectividad y cómo opera en las flotas

La conectividad en los vehículos Ford Pro se sustenta en una eSIM integrada de fábrica, presente de serie en la Ford Ranger XL Chasis y en toda la línea Ranger desde 2021. Esta tarjeta SIM electrónica permite que cada unidad esté permanentemente enlazada a la nube, transmitiendo información en tiempo real sobre su estado y funcionamiento.

Según Jessica Lamprea, gerente de Ford Pro en Colombia, esto significa que “todo nuestro centro de conectividad lo que hace es monitorear todo el tiempo el estado del vehículo y, por ejemplo, si detecta una falla contacta directamente al cliente”, contó a Infobae.

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La conectividad en los vehículos Ford Pro usa una eSIM integrada de fábrica para transmitir datos en tiempo real sobre el estado y funcionamiento de cada unidad.

Producto de esa comunicación, la compañía o encargados del monitoreo puede tomar la decisión de agendar una cita con un taller o definir si el conductor puede solucionarlo, facilitando la toma de decisiones ante cualquier eventualidad en ruta o durante operaciones complejas.

El sistema está diseñado para proporcionar alertas y reportes instantáneos. El vehículo es capaz de generar más de 3.000 tipos de alertas, que abarcan desde el estado de la batería, fallos en el motor, presión de neumáticos, hasta detalles sobre el sistema eléctrico.

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Además, el ecosistema Ford Pro permite a los responsables de flotas acceder a una plataforma web donde pueden monitorear la ubicación, el recorrido, el estado mecánico y los avisos de mantenimiento de cada vehículo, sin importar dónde se encuentren.

“Si el vehículo reporta una falla, lo que hace el equipo de Ford es contactarme directamente y decir: ‘Oye, tu vehículo, que está operando en Cerrejón, o en cualquier parte del mundo, nos está reportando una falla. La podemos solucionar, la puede solucionar el conductor o te puedo enviar un carro taller o te agendo una cita en el concesionario’. Así funciona”, comentó Lamprea.

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La plataforma también permite programar servicios, recibir notificaciones preventivas y coordinar acciones de posventa, reduciendo tiempos de inactividad y anticipando necesidades de mantenimiento. Los datos recopilados pueden ser utilizados para optimizar rutas, controlar el uso del combustible y mejorar la seguridad operativa.

Cómo es la integración tecnológica en la nueva Ranger Chasis

Esta tecnología hace parte de la Ranger XL Chasis, un vehículo de trabajo preparado para diferentes tipos de trabajo, como la adaptación de estacas, carga y ambulancias.

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Para lograr la conectividad, incorpora de serie un módem de fábrica que habilita actualizaciones inalámbricas (Over-The-Air), asegurando que tanto el sistema multimedia como los controles de tracción y estabilidad reciban mejoras y nuevas funcionalidades sin necesidad de visitar talleres.

El sistema SYNC 4 y la pantalla táctil de 10 pulgadas, junto con el panel de instrumentos digital de 8 pulgadas, permiten al conductor acceder de manera intuitiva a toda la información relevante del vehículo. Además, la integración de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, junto a comandos por voz, facilitan la gestión de funciones mientras se mantiene la concentración en la conducción.

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La nueva Ford Ranger XL Chasis incorpora un módem de fábrica que habilita actualizaciones inalámbricas para el sistema multimedia y los controles del vehículo.

La conectividad de Ford Pro está diseñada para responder a las necesidades de industrias como la construcción, agroindustria, minería, logística y servicios especializados.

La posibilidad de monitorear en tiempo real la operación de flotas permite a las empresas maximizar la disponibilidad de sus vehículos, reducir costos operativos y anticipar problemas mecánicos antes de que se conviertan en paradas imprevistas.

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Lamprea enfatiza que “este tema puede ser un carro, cien carros, quinientos carros, podemos monitorearlo desde cualquier parte del mundo”. El centro de administración de conectividad en São Paulo coordina la gestión de datos y el contacto proactivo con los clientes, fortaleciendo la propuesta de valor de Ford Pro como socio estratégico de las empresas.