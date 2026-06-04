Cómo una terapia robótica ayudó a niños discapacitados a pararse por sí solos

El video presenta una demostración técnica animada de los componentes internos y el ensamblaje de un dispositivo robótico concebido para la terapia robótica en niños afectados por atrofia muscular espinal. Crédito: Li et al./Nature

Un avance en la rehabilitación infantil ofrece nuevas alternativas para quienes viven con enfermedades neuromusculares. Un dispositivo robótico portátil permitió que niños con atrofia muscular espinal (AME) lograran levantarse de una silla sin ayuda por primera vez, según un estudio coordinado por la Universidad de Beihang, el Tercer Hospital de la Universidad de Pekín y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La AME es una enfermedad genética que debilita progresivamente los músculos y dificulta el movimiento, afectando la autonomía de quienes la padecen. En casos severos, los pacientes pierden la capacidad de caminar, comer o respirar sin asistencia.

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Ante estos desafíos, investigadores diseñaron un robot portátil de apenas 0,96 kilogramos que se sujeta a la rodilla y utiliza un mecanismo de rigidez variable y un motor de amortiguación reversible, informaron los investigadores en un artículo publicado en ‘Nature’.

Este robot ligero fue clave para que niños con atrofia muscular espinal mejoraran su movilidad. (Captura/Li et al)

El dispositivo no facilita el movimiento, sino que lo dificulta de manera controlada, brindando un entrenamiento de resistencia personalizado y seguro. La terapia consiste en ejercicios interactivos mediante videojuegos, donde los niños deben patear una pelota virtual extendiendo las piernas, mientras el robot aumenta la resistencia de cada patada.

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Resultados del estudio: más fuerza y movilidad

El ensayo clínico incluyó a seis niños de entre 6 y 10 años con atrofia muscular espinal tipo II, todos incapaces de levantarse de una silla sin ayuda antes del tratamiento.

Durante seis semanas, los participantes completaron 30 sesiones de entrenamiento asistido por el robot. Según el equipo de investigación, se registró un aumento del 19 % en el tamaño de los músculos cuádriceps y un incremento del 130 % en la fuerza muscular de las piernas.

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Seis niños participaron en un estudio de seis semanas con ejercicios interactivos y robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los niños mejoraron la función de la rodilla, logrando mayor amplitud de movimiento y mejor generación de fuerza. Los investigadores observaron que las señales nerviosas entre el nervio femoral y los músculos de la pierna se fortalecieron, lo que sugiere una conexión más eficaz entre el sistema nervioso y la musculatura. Estos cambios se tradujeron en mejoras tangibles en las actividades diarias.

Un hito en la rehabilitación

Un dato relevante del reporte es que los seis niños que participaron en el estudio consiguieron levantarse solos de una silla tras el programa de entrenamiento, un hito que nunca habían alcanzado. El equipo descubrió que estos avances se mantuvieron incluso después de abandonar el robot y regresar a la fisioterapia convencional, lo que indica que el entrenamiento produjo mejoras duraderas en la función neuromuscular.

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El enfoque desafía la tendencia tradicional de los dispositivos de asistencia, que suelen facilitar el movimiento, y propone aplicar resistencia controlada para fortalecer los músculos debilitados. Según los científicos, este método podría ser más eficaz a largo plazo para promover el desarrollo neuromuscular en personas con atrofia muscular espinal (AME).

La mejora se mantuvo aun cuando los niños regresaron a la fisioterapia convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robótica en la medicina: otras aplicaciones recientes

El uso de robots en el tratamiento de enfermedades neuromusculares continúa expandiéndose. El año pasado, un equipo de la ETH Zúrich presentó microrobots magnéticos capaces de administrar medicamentos trombolíticos directamente en zonas afectadas por ictus, minimizando el riesgo de hemorragias. Estos avances muestran el potencial de la robótica para transformar la rehabilitación y el abordaje de enfermedades complejas.

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Los resultados del estudio sobre la terapia robótica para niños con AME abren una nueva vía para mejorar la calidad de vida de quienes viven con discapacidad motora. Los investigadores planean ampliar los ensayos para entender mejor los beneficios a largo plazo y la aplicabilidad en otros tipos de atrofias musculares infantiles.