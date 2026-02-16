Tecno

Los robots son el futuro de la medicina: estudio descubre cómo cambiaría la salud

Los humanoides ofrecen acompañamiento 24 horas y ayudan en la reducción del estrés y la ansiedad en pacientes hospitalizados

Un estudio internacional analiza el
Un estudio internacional analiza el impacto de los robots humanoides en la medicina y la atención sanitaria, con foco en salud mental y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente explora el potencial de los robots humanoides en la medicina y abre un debate sobre los beneficios y riesgos de su implementación en hospitales y centros de salud. Al dar opciones como un acompañamiento 24 horas, pero retos como la deshumanización de esta labor.

La investigación, liderada por el Global Lab for Digital Health and AI Innovation de la Universidad de Victoria (Canadá), analiza el papel que podrían desempeñar estos dispositivos en el futuro de la atención sanitaria, especialmente en el ámbito de la salud mental.

Qué buscaban los investigadores al analizar robots en medicina

El objetivo central de los expertos fue determinar si los robots humanoides pueden mejorar la experiencia y los resultados en la atención sanitaria, con énfasis en su impacto sobre la salud mental de los pacientes. Consideraron factores como el envejecimiento de la población, la escasez de personal sanitario y el crecimiento de trastornos como la ansiedad y la depresión.

Frente a estos desafíos, los investigadores se preguntaron si la tecnología podría ofrecer una alternativa viable y empática en el cuidado de las personas.

Los robots humanoides ofrecen acompañamiento 24 horas y ayudan en la reducción del estrés y la ansiedad en pacientes hospitalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión incluyó dos análisis exhaustivos sobre el uso de robots como Pepper y NAO tanto en sanidad como en educación. Estos robots han protagonizado iniciativas y ensayos en distintos países, donde se los ha empleado para reducir el estrés, motivar cambios de comportamiento y acompañar a pacientes en procesos médicos complejos.

Cómo funcionan los robots humanoides y cuáles son sus casos de uso actuales

Los robots estudiados, desarrollados por Softbank Robotics, presentan capacidades avanzadas de interacción gracias a la inteligencia artificial. NAO, lanzado por primera vez en 2008, mide 58 centímetros y puede caminar, hablar en 20 idiomas y participar en actividades educativas y sanitarias.

Pepper, presentado en 2014, mide 121 centímetros y destaca por su capacidad para reconocer expresiones faciales, analizar el tono de voz, detectar emociones y reaccionar con gestos y palabras diseñadas para generar confianza y empatía en los usuarios.

Casos documentados muestran a este dispositivo ayudando a reducir la ansiedad en niños que se preparan para operaciones, como en el Hospital Humber River de Toronto en 2018, o colaborando en ejercicios de rehabilitación auditiva en Toulouse, Francia. NAO, por su parte, ha sido utilizado en Australia para guiar a adolescentes con diabetes mediante sesiones motivacionales destinadas a mejorar sus hábitos de consumo.

Pepper muestra eficacia en terapias de estimulación cognitiva y en el cuidado de personas mayores con demencia y trastornos del neurodesarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también destacan la utilización de Pepper en terapias de estimulación cognitiva, cuidado de personas con demencia y educación sobre enfermedades crónicas.

Según Andre Kushniruk, profesor de ciencias de la información en salud y autor principal de los estudios, “Pepper ha sido empleado con éxito en el cuidado de la demencia, trastornos del neurodesarrollo y educación sobre enfermedades crónicas. También ha servido para afrontar la escasez de cuidadores y en terapias de estimulación cognitiva”.

Qué ventajas ofrece la integración de robots en la atención sanitaria

Entre los hallazgos positivos, los autores subrayan que la presencia de robots puede actuar como distracción positiva en momentos de estrés, ayudando a reducir los nervios y mejorando la experiencia de los pacientes en entornos hospitalarios. En el caso de personas mayores, los robots pueden ofrecer compañía y apoyo emocional, mitigando situaciones de soledad.

Una de las ventajas más mencionadas es la disponibilidad constante de los robots: pueden atender a los pacientes todo el tiempo, personalizar sus interacciones y no sufren fatiga ni enfermedades. Además, los robots no se olvidan de rutinas importantes, como la administración de medicamentos o el recordatorio de tareas saludables, lo que contribuye a la continuidad del cuidado.

Según Elizabeth Borycki, coautora del estudio, “los robots, cuando son diseñados para ser empáticos, demuestran ser una alternativa atractiva y efectiva para apoyar la salud y el bienestar”.

Los robots garantizan continuidad en el cuidado gracias a su capacidad para administrar medicamentos y recordar rutinas saludables sin fatiga ni errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué desafíos y riesgos identificaron los investigadores

Pese a los avances y las posibilidades tecnológicas, el estudio advierte sobre limitaciones y riesgos importantes. En primer lugar, los autores señalan el peligro de una deshumanización de la atención, ya que la interacción con máquinas podría sustituir aspectos fundamentales de la relación médico-paciente.

El respeto a la privacidad también surge como una preocupación central: la gestión de los datos personales y de salud por parte de los robots debe garantizar la confidencialidad y el cumplimiento de normas éticas.

El grupo de investigación liderado por Kushniruk subraya la necesidad de que los robots sean imparciales y transparentes en sus decisiones, que sus acciones puedan ser explicadas a los usuarios y que su funcionamiento sea seguro y fiable. La precisión y la puntualidad en la asistencia que ofrecen resultan cruciales, especialmente cuando se trata de recomendaciones de salud.

