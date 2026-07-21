Cuánto cuesta criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires y cómo cambia el monto según la edad

Criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires costó entre $966.505,40 y $1.563.484,66 en junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta de crianza en la Ciudad de Buenos Aires costó en junio de 2026 entre $966.505,40 y $1.563.484,66, según la edad y el género de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. El valor más alto se registró a los dos años, mientras que el más bajo apareció entre los seis y los siete años.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) calcula esos montos a partir de la suma de la canasta de bienes y servicios y la valorización del cuidado en hogares propietarios de la vivienda.

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La canasta de crianza combina dos componentes. Uno es la canasta de bienes y servicios y el otro es la valorización del cuidado, que expresa en pesos el tiempo requerido para atender a un niño, niña o adolescente.

Cuánto cuesta criar a un hijo en los primeros dos años

En la primera infancia aparecen los valores más altos del informe. Entre 0 y 2 años, la valorización del cuidado se mantiene en $1.062.109,46 para varones y mujeres.

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Para un bebé de 0 a 5 meses, la canasta total fue de $1.443.777,51 en ambos casos. En ese tramo, los bienes y servicios sumaron 381.668,04 pesos. Entre 6 y 8 meses, el total subió a $1.511.339,93 para varones y a $1.504.384,97 para mujeres. Los bienes y servicios fueron de $449.230,47 y $442.275,51, respectivamente.

Entre 9 y 11 meses, el costo llegó a $1.523.262,71 para varones y a $1.515.314,19 para mujeres. En un año, trepó a $1.543.134,01 para varones y a $1.530.217,67 para mujeres. A los dos años se registra el valor máximo de toda la serie. La canasta alcanzó $1.563.484,66 para varones y $1.552.602,19 para mujeres.

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La canasta entre los 3 y los 5 años

A partir de los tres años, la valorización del cuidado baja a $708.072,98. Esa reducción hace descender el total, aunque los bienes y servicios aumentan con la edad.

A los tres años, la canasta fue de $1.197.409,79 para varones y de $1.189.247,94 para mujeres. Los bienes y servicios representaron $489.336,82 y $481.174,97, respectivamente.

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A los cuatro años, el total subió a $1.250.350,17 para varones y a $1.236.747,09 para mujeres. En ese tramo, los bienes y servicios pasaron a $542.277,20 y 528.674,11 pesos.

A los dos años, la canasta alcanzó $1.563.484,66 para varones y $1.552.602,19 para mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los cinco años, la canasta llegó a $1.264.353,04 para varones y a $1.250.749,95 para mujeres. Los bienes y servicios fueron de $556.280,06 y 542.676,98 pesos.

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Los montos para la niñez de 6 a 12 años

Entre los seis y los 12 años, la valorización del cuidado vuelve a bajar, esta vez a 354.036,49 pesos. Ese cambio reduce el total frente a los años previos, aunque los bienes y servicios continúan en ascenso.

Para seis y siete años, la canasta se ubicó en $966.505,40 tanto para varones como para mujeres. Es el piso general del informe y surge de bienes y servicios por $612.468,91 más el componente de cuidado.

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Entre ocho y nueve años, el total fue de $996.432,19 para ambos sexos. A los 10 años, pasó a $1.034.520,83 para varones y a $1.018.197,12 para mujeres.

A los 11 años, la canasta marcó $1.025.381,98 para varones y $1.019.983,94 para mujeres. A los 12 años, escaló a $1.066.191,23 para varones y a $1.055.351,96 para mujeres.

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A los 13 años, el total fue de $1.159.542,32 para varones y de $1.148.703,05 para mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de crianza en la adolescencia

Entre los 13 y los 17 años, la valorización del cuidado sube a 389.560,25 pesos. Con ese ajuste, la canasta total vuelve a quedar por encima de $1,1 millones en todos los casos.

A los 13 años, el total fue de $1.159.542,32 para varones y de $1.148.703,05 para mujeres. A los 14 años, alcanzó $1.218.780,50 para varones y $1.158.970,12 para mujeres. A los 15 años, la canasta se ubicó en $1.215.545,24 para varones y en $1.155.734,86 para mujeres. Entre 16 y 17 años, llegó a $1.240.030,79 para varones y a $1.158.455,47 para mujeres.

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Estas diferencias por género aparecen en el componente de bienes y servicios. En la adolescencia, además, la metodología incorpora productos de gestión menstrual para mujeres mayores de 10 años y telefonía celular para varones y mujeres mayores de 12 años.

La metodología oficial indica que la canasta de bienes y servicios reúne una parte alimentaria y otra no alimentaria. Esta última incluye electricidad, gas y agua, servicios de la vivienda, expensas, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, educación, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, vestimenta, y bienes y servicios varios.

Para estimar el cuidado, el organismo tomó la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires de 2023 y aplicó el método del costo de reemplazo. El cálculo parte de 12 horas diarias para 0 a 2 años, ocho para 3 a 5, cuatro para 6 a 12 y tres para 13 a 17.

El informe del Idecba aclara que esa valorización no supone un gasto efectivo obligatorio para los hogares. Su función es dar una referencia económica al tiempo propio o al apoyo de terceros que demanda la crianza y ofrecer una medida más precisa de las necesidades de niños, niñas y adolescentes.