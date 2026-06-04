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Cómo ganar dinero en GTA Online: los métodos más rápidos y efectivos en 2026

Rockstar ha reforzado las actividades para un solo jugador en GTA Online, permitiendo ganar millones de dólares mediante negocios

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La semana ofrece variadas oportunidades para ganar dinero, probar vehículos exclusivos, acceder a nuevos contenidos.
GTA Online ofrece varias maneras de ganar dinero en solitario. (Rockstar)

Rockstar Games ha orientado cada vez más GTA Online hacia la experiencia en solitario, permitiendo que los jugadores generen millones de dólares sin depender de una tripulación. En 2026, varios negocios y actividades destacan por su rentabilidad, rapidez y facilidad de gestión, convirtiéndose en las mejores opciones para aumentar la cuenta bancaria en Maze Bank.

Desde negocios pasivos hasta golpes que pueden completarse en menos de una hora, el ecosistema actual del juego ofrece alternativas para principiantes y veteranos que buscan maximizar sus ganancias.

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El Laboratorio de Ácido, la mejor opción para comenzar

Para quienes recién empiezan en GTA Online, el Laboratorio de Ácido se ha consolidado como una de las inversiones más rentables del juego.

El acceso a este negocio se desbloquea tras completar las misiones de Primera dosis, iniciadas a través de Ron y Dax. Una vez terminada esta cadena de misiones, es posible adquirir el MTL Brickade 6x6 por 750.000 dólares.

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El Laboratorio de Ácido es la forma más fácil de ganar dinero para los principiantes. (Rockstar)
El Laboratorio de Ácido es la forma más fácil de ganar dinero para los principiantes. (Rockstar)

La clave para maximizar las ganancias consiste en realizar diez trabajos adicionales de Dax. Esto permite desbloquear una mejora de equipamiento valorada en 250.000 dólares, que incrementa en un 40 % el valor de la mercancía y acelera la producción.

Además, completar las misiones de Segunda dosis recompensa a los jugadores con el Ocelot Virtue, un superdeportivo eléctrico cuyo valor supera los tres millones de dólares.

La Agencia y el contrato de Dr. Dre siguen siendo una mina de oro

La Agencia continúa siendo una de las propiedades más rentables de GTA Online.

Su principal atractivo es el Contrato VIP de Dr. Dre, una serie de misiones que pueden completarse en solitario. Los jugadores más experimentados son capaces de finalizar todo el contenido en aproximadamente una hora.

La recompensa asciende a un millón de dólares por cada ejecución.

La Agencia y el contrato de Dr. Dre genera grandes ganancias en GTA Online. (Rockstar)
La Agencia y el contrato de Dr. Dre genera grandes ganancias en GTA Online. (Rockstar)

Además, los contratos de seguridad secundarios permiten aumentar los ingresos pasivos. Al completar 201 contratos, la caja fuerte de la oficina genera 20.000 dólares cada 48 minutos del juego de forma permanente.

El Club Nocturno domina los ingresos pasivos

El Club Nocturno sigue siendo uno de los negocios más importantes para quienes prefieren ganar dinero mientras realizan otras actividades.

Si la popularidad del local se mantiene al máximo, la caja fuerte puede generar 50.000 dólares cada día dentro del juego, equivalente a 48 minutos en tiempo real.

Los jugadores suelen utilizar un método rápido para mantener la fama del establecimiento: cambiar de DJ desde el ordenador del sótano por 10.000 dólares, evitando largas secuencias y recuperando instantáneamente la popularidad.

El Club Nocturno genera hasta 50.000 dólares por día en el juego. (Rockstar)
El Club Nocturno genera hasta 50.000 dólares por día en el juego. (Rockstar)

Además, el almacén subterráneo permite conectar otros negocios como el búnker, la producción de cocaína o metanfetamina, generando mercancías de forma automática.

El Taller y el Desguace ofrecen ganancias rápidas

Los negocios del Taller y el Desguace se han convertido en dos de las alternativas más eficientes para generar ingresos por hora.

Dentro del Auto Shop, el contrato del Union Depository destaca por su excelente relación entre tiempo y recompensa. Las misiones preparatorias son cortas y el golpe final puede completarse en unos diez minutos, otorgando aproximadamente 300.000 dólares.

Por su parte, el Desguace incorpora robos semanales de vehículos con mecánicas similares a los golpes tradicionales. También permite utilizar una grúa para remolcar automóviles, una actividad que mantiene activa la caja fuerte y mejora la reputación del negocio.

El Taller y el Desguace genera grandes cantidades de dinero en GTA Online. (Rockstar)
El Taller y el Desguace genera grandes cantidades de dinero en GTA Online. (Rockstar)

Cayo Perico continúa siendo una apuesta segura

Aunque Rockstar ha realizado varios ajustes en los costos y tiempos de espera del golpe a Cayo Perico, esta actividad continúa siendo una de las formas más eficaces de conseguir grandes cantidades de dinero.

Para acceder es necesario adquirir el submarino Kosatka, cuyo precio es de 2,2 millones de dólares.

El golpe puede completarse en solitario y muchos jugadores siguen apostando por la ruta del túnel de desagüe para entrar y salir sin ser detectados.

GTA Online y las maneras de ganar dinero.
El golpe a Cayo Perico es una de las formas más rápido de ganar dinero. (Rockstar)

GTA Online apuesta por los jugadores en solitario

La evolución de GTA Online durante los últimos años ha favorecido a quienes prefieren jugar sin depender de otros usuarios.

La combinación entre negocios pasivos, contratos rápidos y golpes individuales permite generar millones de dólares con relativa facilidad. En 2026, el Laboratorio de Ácido, la Agencia, el Club Nocturno y Cayo Perico forman parte de las estrategias más recomendadas por la comunidad para construir un verdadero imperio criminal en Los Santos.

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