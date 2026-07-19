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Scaloni apeló al misterio para la final del Mundial, pero podría hacer cambios en Argentina para enfrentar a España

El entrenador confirmará el equipo titular poco más de una hora antes del partido en el MetLife Stadium

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Scaloni confirmará el equipo poco antes del inicio de la final ante España (Foto: EFE/ Angel Colmenares)
Scaloni confirmará el equipo poco antes del inicio de la final ante España (Foto: EFE/ Angel Colmenares)

Lionel Scaloni no suele dar a conocer a su equipo titular antes de los partidos y eso no se iba a modificar de cara al partido más importante del Mundial 2026. Argentina chocará ante España en el MetLife Stadium con el trofeo de la Copa del Mundo en juego, pero recién se sabrá quiénes serán los once futbolistas que defenderán la corona obtenida en Qatar 2022 poco más de una hora antes del partido.

A la espera de la planilla oficial que difundirá la FIFA cerca de las 14.30 (el partido comienza 16.00 de Argentina), el DT tuvo un sólo entrenamiento formal en el que jugó una carta de misterio repartiendo 13 pecheras para jugadores de campo y sembrando interrogantes sobre posibles variantes en el equipo.

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Giovani Lo Celso, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Thiago Almada recibieron pecheras del entrenador ante la atenta mirada de los periodistas, que minutos más tarde debieron salir del recinto de entrenamiento. ¿13 nombres para 10 lugares?

Mientras el entrenador se prepara para dar la charla técnica en el hotel antes de salir rumbo al MetLife Stadium, donde le confirmará a los jugadores el equipo que estará desde el pitazo inicial, se especula con que podría haber variantes en relación al equipo que tuvo un épico triunfo ante Inglaterra.

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La lógica indica que Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi y Julián Álvarez deberían tener su lugar asegurado. Es decir, si el técnico finalmente toma la decisión de hacer modificaciones habría que pensar en la chance, inicialmente, de incluir a Gonzalo Montiel por Nahuel Molina –uno de los que no recibió pechera ante las cámaras–. El lateral de River Plate fue elegido por el DT en la final de la Copa América 2021 contra Brasil y de la edición 2024 contra Colombia, pero Molina estuvo de inicio en la Finalíssima contra Italia y frente a Francia en el Mundial de Qatar 2022. Hoy podría tener su tercer presencia como titular en una definición de la Scaloneta.

Cuando le consultaron por este tema, el DT subrayó: “Están como estuvieron todos los partidos. Ya saben cómo fueron los partidos, los fuimos cambiando, fuimos intentando que los minutos los puedan repartir. Y ya veremos cómo están para el domingo. No hemos tenido mucho tiempo de entrenar, porque anoche llegamos a las 11 de la noche y hoy (viernes) acortamos un poco el entreno porque teníamos que venir a la conferencia. Así que mañana (sábado) será un entrenamiento importante para poder hablar con ellos y ver cómo están. Pero en principio, están todos bien”.

Montiel reemplazó a Molina ante Inglaterra y completó un buen papel (Foto: Reuters/Paul Childs)
Montiel reemplazó a Molina ante Inglaterra y completó un buen papel (Foto: Reuters/Paul Childs)

Pero también habrá que ver si el DT considera que es momento de devolverle la titularidad a Rodrigo De Paul tras relegarlo al banco de suplentes ante Inglaterra en lugar de Giuliano Simeone. ¿Y el caso Paredes? Las preguntas en este caso están más bien vinculadas a su situación física. El mediocampista de Boca Juniors fue una de las figuras en semifinales, pero se convirtió en el primer cambio a los 64 minutos para dejarle su lugar a Nico González. En este caso, lo que sonaría más lógico es que De Paul ingrese por Paredes y Enzo Fernández o Mac Allister se transformen en propietarios del eje central del mediocampo.

En este contexto, el oriundo de Pujato evitó dejar pistas sobre posibles variantes en la conferencia de prensa. Ante la prensa, alegó que no había tenido tiempo de entrenar ese mismo viernes y que recién el sábado probaría alternativas. “Recién estamos descansando porque llegamos a las 11 de la noche. Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, pero tuvimos que hacer un entrenamiento extraño, rápido por la conferencia y todo esto. Casi no pudimos probar nada. Estamos enfocados en el descanso. Con base en eso, veremos cómo llegan porque hay jugadores que no están al 100 por ciento. En principio, jugamos haciendo nuestro trabajo y pensando en las buenas cosas que tiene el rival”, aclaró ese día cuando le insistieron por el equipo.

De Paul fue suplente ante Inglaterra, pero tuvo un buen ingreso (Foto: Reuters/Brett Davis)
De Paul fue suplente ante Inglaterra, pero tuvo un buen ingreso (Foto: Reuters/Brett Davis)

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