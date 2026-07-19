María Becerra llegó al estadio de la final del Mundial 2026 para cantar el Himno: “Esto es lo más lindo de mi carrera”

MARIA BECERRA EN RADIO LA RED@MariaBecerra22 habló con Radio La Red en la previa de la final del Mundial y reveló que recibió una invitación de la FIFA para interpretar el Himno Nacional Argentino.



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La emoción se siente en el aire del MetLife Stadium de Nueva Jersey. María Becerra ya está en el estadio, lista para interpretar el Himno Nacional argentino en la final del Mundial 2026 que enfrenta a la Selección Argentina contra España. La artista llegó horas antes del inicio del partido para cumplir con la prueba de sonido, un paso esencial antes de un evento de esta magnitud. Vestida con un pantalón babucha amarillo y un top azul con un sol dorado en el centro del pecho, símbolo del sol de la bandera argentina, caminó por el campo mientras ajustaba los últimos detalles de su presentación.

“Los chicos querían que yo cantara el Himno así que para mí fue un honor”, declaró en diálogo con Radio La Red. La cantante se mostró visiblemente emocionada y no ocultó el orgullo de haber sido elegida para un momento tan especial. El estadio, colmado de simpatizantes argentinos, aguardaba expectante mientras la artista afinaba su voz y se preparaba para uno de los desafíos más grandes de su carrera.

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La convocatoria llegó directamente por parte de la organización máxima del fútbol internacional. “Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi manager”, relató la Nena de Argentina sobre cómo se gestó su participación en la ceremonia previa al partido. Sin rodeos, la artista sintetizó su sentir: “Esto es lo más lindo de mi carrera”. El momento la encontró en su mejor versión, consciente del peso histórico de entonar el himno ante millones de espectadores en uno de los encuentros futbolísticos más esperados del año.

Maria Becerra durante la prueba de sonido de esta mañana, previa a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/dq9M9EHwD0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

El sábado, tan solo horas antes de la final, se confirmó de manera oficial la presencia de María Becerra como intérprete del Himno Nacional. Hasta ese momento, su nombre se manejaba entre rumores y especulaciones, que tomaron fuerza a raíz de un cambio inesperado en su agenda. La joven cantante tenía previsto presentarse el mismo sábado en el Festival Bigsound de Pontevedra, España, pero modificó el horario de su show y alimentó las versiones que la situaban en Nueva Jersey para la final. “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, informaron los organizadores del festival a través de las redes sociales.

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La modificación en el cronograma del festival no pasó inadvertida. Las especulaciones sobre la presencia de Becerra en la final del Mundial se multiplicaron en redes sociales y medios especializados, especialmente luego de que se confirmara que había viajado a Estados Unidos. Entre los nombres que circularon como posibles intérpretes del himno argentino también figuraron Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro, pero finalmente la elección recayó en la cantante oriunda de Quilmes.

El vínculo entre María Becerra y la Selección Argentina tiene antecedentes recientes. En 2024, a pocos días de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzara los entrenamientos para la Copa América en Estados Unidos, Lionel Messi aprovechó su tiempo libre en Miami para asistir junto a su esposa Antonela Roccuzzo a una fiesta Bresh, donde la artista se presentó en vivo. Luego del show, Becerra compartió detalles del encuentro con el capitán argentino, reforzando una relación de simpatía y admiración mutua.

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El MetLife Stadium, con capacidad para más de 82 mil personas, se convierte así en el escenario de un momento inolvidable para la artista, que suma un nuevo hito a su carrera. La interpretación del Himno en la final del Mundial 2026 no solo la posiciona como una de las voces argentinas más reconocidas en el mundo, sino que también la integra de manera directa al fervor popular y al sentimiento nacional que rodea a la selección argentina.