Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

Marta Fort volvió a lucir un look bien argentino a modo de cábala en la previa del enfrentamiento entre la Selección nacional y España (Instagram)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España transformó este domingo en una jornada de emociones desbordadas, cábalas y supersticiones que recorrieron el país y el mundo. Mientras miles de hinchas hacían lo imposible para llegar al MetLife Stadium de Nueva Jersey, las redes sociales se llenaron de posteos de famosos que compartieron, con humor, nervios y mucha creatividad, sus rituales y manías para alentar a la Selección. Nadie quiso quedarse afuera del fenómeno colectivo que generó la Scaloneta, y cada figura aportó su granito de arena para “tirar buena energía” en la previa de la definición más esperada.

Marta Fort, quien se encuentra cubriendo el torneo para Blender, fue una de las primeras en sumarse a la tendencia. En las horas previas al partido, la modelo publicó un clip luciendo su maquillaje mundialista al ritmo de “Argentina (La Scaloneta Llegó)” de ROSE BEAT, una canción que ya se volvió himno de la hinchada digital y nombra a cada uno de los integrantes del equipo. En el video, Marta mostró el paso a paso de su look: desde el diseño de uñas hasta los accesorios celestes y blancos, pasando por la aplicación de sombras brillantes, glitter y delineados a tono. “La Scaloneta está lista. La Comandante también. Último tramo”, escribió sobre el posteo, dejando en claro que la ansiedad y la fe por la Selección atraviesan no solo el corazón, sino cada detalle de la rutina.

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Otra figura que se destacó por su cábala fue Jimena Barón, quien durante todo el Mundial llevó consigo un peluche de Jesús. El jueves pasado, la cantante decidió revelar el origen de este amuleto que se hizo viral en las tribunas. “Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes”, contó Jimena junto a una foto del muñeco tomada en el interior de un avión. Así despejó la curiosidad de sus seguidores, que durante semanas habían visto al peluche acompañarla en partidos clave y no conocían su historia. Fiel a su costado supersticioso, Jimena también compartió en las últimas horas un recordatorio a sus fans: “Chicas, bombacha rosa mañana. Rosa han dicho las brujas”. Minutos más tarde, agregó: “Update: estamos por ir al aeropuerto a volar a NY para la final. Con Jesús, por supuesto”.

Jimena Barón adelantó el ritual que deben seguir sus seguidores en la final y, además, mencionó a su peluche de Jesús

Jimena junto a su peluche de Jesús

Entre las más activas en redes estuvo Evangelina Anderson, quien, desde sus vacaciones en Europa, no dejó de alentar a la Selección con looks veraniegos inspirados en los colores albicelestes. En la previa de la semifinal con Inglaterra, la modelo volvió a mostrar su costado cabulero y compartió una foto desde Italia con un top celeste y blanco de tiras negras, shorts negros y una cartera de mimbre. “¿Alguien más manija como yo?”, escribió junto a emojis celestes y blancos. Además de la indumentaria, Evangelina acompañó cada partido con mensajes de aliento y posteos familiares, reflejando que la pasión cruza fronteras y se vive igual en cualquier rincón del mundo.

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Evangelina Anderson posó con una camiseta de la selección argentina con el número 26, parte de una cábala de cada partido

Otro de los looks que continúan la serie de looks albicelestes

La distancia no fue un impedimento para Marina Borenztein y Óscar Martínez, quienes compartieron su cábala desde España. En un video publicado en redes, Borenztein bromeó con la ansiedad de su pareja.“Mi amor, te veo muy nervioso...”, indagó, a lo que Martínez respondió: “Ansioso”. Entre risas y gestos cariñosos, compartieron su rutina previa al partido: él se sentó en el mismo lugar de todos los partidos ganados, mientras ella optó por repetir el outfit de la semana anterior. El menú también formó parte del ritual: tortilla de espinaca, donuts, helado saludable y, para coronar la noche, jamón pata negra y vino. “Hay que usar dorado. Yo me pongo todo dorado para estar en casa. Porque no sé, Malena me dijo: ‘Dorado, mamá’. Bueno”, contó Marina sobre el consejo de su hija para atraer suerte.

Marina Borensztein y Óscar Martínez dieron a conocer cuál es el ritual que llevan a cabo en la previa de cada partido de Argentina en el Mundial 2026 (Instagram)

Graciela Alfano tampoco se quedó afuera del furor mundialista y publicó un efusivo mensaje en Instagram junto a un video realizado con inteligencia artificial, donde se la ve haciendo un gol. “¡A MOSTRAR LA MAGIA, ARGENTINA! MI GOL A LO JULIAN! ¡Podemos convertir una botella de agua en una pelota, salir del Estatua de Libertad y meter el gol en USA! ¡Podemos lo que queramos, ni los amargos nos detienen, nada puede parar al campeón!”, escribió, desplegando toda su energía positiva para la final.

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Graciela Alfano subió un video con IA como parte de su cábala

El costado espiritual y las cábalas religiosas estuvieron presentes en la publicación de Esteban Lamothe, quien compartió imágenes de la Virgen de Luján, ángeles y una vela blanca encendida en un cenicero.

El actor Esteban Lamothe compartió su altar con una vela encendida, una Virgen de Luján e imágenes religiosas com cábala

Por su parte, la conductora Susana Roccasalvo mostró su “cábala de varios Mundiales”: un conjunto de ropa interior con los colores de la bandera, bordado en strass con un sol y la palabra “Argentina”.

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Susana Roccasalvo mostró la bombacha con los colores de la bandera argentina y un sol bordado, parte de su cábala para el Mundial de fútbol

Nati Jota, enviada especial de Olga, sumó una historia de amistad y cábalas compartidas. Todo comenzó en el Mundial de Qatar 2022, cuando conoció a Gustavo, un hincha argentino con quien se sacó una foto previa al partido contra Australia. Como la Selección ganó, la imagen se transformó en cábala fija para los partidos importantes. Desde entonces, Gustavo buscó a Nati antes de cada encuentro, y cuando no logran cruzarse, recurre a collages o mensajes de texto para mantener viva la tradición. Días atrás, la cuenta oficial de Olga compartió el mensaje emotivo del hombre: “No estoy llorando, se me metieron las palabras de Gustavo en el ojo. Él se sacó una foto antes de cada partido con Nati allá por el 2022 en Qatar. Y hoy Gustavo, antes de cada partido, se sigue sacando la foto”.

Nati Jota continúa una cábala que viene desde Qatar 2022 gracias a Gustavo, un hombre con quien se sacó fotos durante los partidos previos

La cábala de Nati Jota que sigue desde el Mundial de 2026: mantenerse en contacto con un hincha argentino

Las parejas de los jugadores no se quedaron atrás en la previa de la final. Rocío Espósito, novia del arquero Gerónimo Rulli, mostró su propio ritual: una rutina de cuidado de la piel en la cama, que compartió con la frase “Cábala. Mañana será un gran día”. Los detalles del backstage, desde el descanso hasta el skincare, se convirtieron en parte del folclore de las cábalas albicelestes.

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Rocío Esposito se aplicó una mascarilla facial como cábala en el marco de los rituales que realizan famosos argentinos en apoyo a la selección de fútbol (Instagram)

En cada rincón del mundo, el color celeste y blanco, las cábalas, los mensajes motivacionales y las pequeñas manías se transformaron en una red invisible que unió a millones de argentinos en una misma ilusión: ver a la Selección levantar la Copa. Redes sociales, chats de grupo, historias y publicaciones reflejaron el pulso colectivo de un país y su diáspora, donde la pasión por el fútbol se mezcla con la fe, el humor y la esperanza.

La final del Mundial 2026 no solo quedará en la memoria por lo que suceda en la cancha, sino también por este mosaico de supersticiones, anécdotas y gestos compartidos. Porque en la Argentina, cada partido se juega en la tribuna, en la casa, en el bar, en la calle o en cualquier lugar del mundo donde haya un hincha dispuesto a sumar su cábala a la causa nacional. Y hoy, más que nunca, la Scaloneta está lista. Y sus hinchas, también.

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