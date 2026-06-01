5 trucos para blindar tu cuenta de WhatsApp de espías y ciberataques

Existen varias opciones nativas en WhatsApp que mantienen seguro el perfil. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La protección de la privacidad digital es una prioridad. WhatsApp concentra gran parte de la vida personal y laboral de millones de personas y representa un blanco atractivo para ciberdelincuentes. El intercambio constante de mensajes, fotos, documentos y datos sensibles, como contraseñas, expone la cuenta ante ciberataques.

Los intentos de acceso no autorizado y el robo de información a través de WhatsApp se han incrementado, lo que exige adoptar medidas concretas para resguardar la integridad de las cuentas.

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Blindar la cuenta de WhatsApp y minimizar la exposición ante ciberdelincuentes es posible y sencillo, al aplicar ciertas configuraciones clave. A continuación, se presenta una guía con los trucos sugeridos por expertos como ESET para proteger la cuenta.

Por qué es útil activar la autenticación en dos pasos en WhatsApp

Es clave enlazar la cuenta de WhatsApp con un correo en caso de olvidar el pin de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticación en dos pasos es una de las barreras más eficaces para impedir accesos no autorizados a una cuenta de WhatsApp. Esta función añade un PIN de seis dígitos, solicitado cada vez que alguien intenta registrar el número en otro dispositivo.

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Incluso si un ciberdelincuente logra obtener el código de autenticación enviado a través de mensaje de texto, no podrá ingresar a la cuenta sin ese pin adicional, siendo Esta medida útil ante los ataques de suplantación de identidad.

El proceso de activación se realiza desde el menú de configuración de la aplicación, se debe enlazar una dirección de correo y toma solo unos minutos. Al implementar la autenticación en dos pasos, se asegura que ningún extraño pueda tomar control de la cuenta sin acceso físico al dispositivo original.

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Cómo limitar la visibilidad de la información personal en WhatsApp

Los atacantes se aprovechan de información pública para mejorar sus formas de engaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información personal visible en el perfil, como la foto, el estado y la última conexión, puede ser utilizada por ciberdelincuentes para realizar ataques de ingeniería social o suplantación de identidad.

Desde el menú de privacidad se puede gestionar quién accede a estos datos, optando por mostrar la información únicamente a los contactos o, en casos extremos, a nadie.

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Revisar periódicamente las configuraciones de privacidad y ajustar los permisos contribuye a proteger tanto la identidad digital como la seguridad de las conversaciones. Restringir el acceso a los datos personales reduce el riesgo de exposición ante potenciales atacantes.

Por qué es clave desactivar la descarga automática de archivos

Esta opción que descarga imágenes, videos o documentos, representa una puerta de entrada para software malicioso. Esta configuración, aunque resulta práctica, puede facilitar la infección del dispositivo con virus o troyanos que comprometan la seguridad de la cuenta.

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Virus se pueden infiltrar en el dispositivo y robar información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar esa situación, desde el menú de almacenamiento y datos es posible seleccionar manualmente qué tipos de archivos se descargan de forma automática. Desactivar esta opción otorga un control total sobre el contenido recibido y disminuye la probabilidad de ser víctima de un ataque.

Qué opción se debe revisar todos los días para evitar espías en WhatsApp

La aplicación permite vincular hasta cuatro dispositivos adicionales a una cuenta principal, lo que facilita el acceso desde computadoras o tablets.

Esta funcionalidad, aunque útil, puede ser explotada por terceros si logran asociar un dispositivo sin el conocimiento del titular. Un atacante que accede mediante WhatsApp Web puede leer chats y obtener datos sensibles sin ser detectado de inmediato.

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En el apartado de dispositivos vinculados se puede eliminar cualquier acceso extraño. (Foto: WhatsApp)

Por esta razón, revisar periódicamente la lista de dispositivos vinculados y cerrar aquellas sesiones que no resulten familiares constituye una defensa eficaz frente a accesos no autorizados. Esta acción, accesible desde los ajustes de la aplicación, ayuda a identificar posibles brechas de seguridad en tiempo real.

Cuál función silencia llamadas de números desconocidos

El aumento de fraudes telefónicos y ataques de vishing convierte a las llamadas de números desconocidos en una amenaza concreta para los usuarios de WhatsApp. En este sentido, silenciar automáticamente estas llamadas reduce la exposición ante intentos de manipulación o robo de información mediante la voz.

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Asimismo, esta función no las elimina, sino que las registra para un posterior análisis, evitando la presión de responder en el momento y brindando la posibilidad de evaluar la legitimidad del contacto.