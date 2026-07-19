Así formará Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 ante España: los tres cambios que hará Scaloni

Argentina vestirá la indumentaria titular para el partido contra España (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

(Enviado especial a Estados Unidos) Se terminaron las especulaciones: Lionel Scaloni confirmó la formación para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Argentina buscará un histórico bicampeonato en el MetLife Stadium con tres variantes en relación al equipo que logró el épico triunfo sobre Inglaterra en semifinales.

FORMACIONES CONFIRMADAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Suplentes: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Alex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. DT: Luis de la Fuente Castillo.

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Suplentes: David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Gavi, Martín Zubimendi, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

Scaloni sorprendió, pateó el tablero y realizará tres modificaciones tras la épica victoria sobre Inglaterra 2-1 en semifinales. Gonzalo Montiel saltará al campo de juego para ocupar el lateral derecho de la defensa en lugar de Nahuel Molina, pero habrá además dos movimientos clave en la mitad de cancha: Rodrigo De Paul recuperará la titularidad en lugar de Giuliano Simeone –lo había sustituido en el anterior partido– y Nico González saltará a la cancha para dejar afuera a Leandro Paredes.

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El lateral derecho de River Plate, de 29 años, será titular por tercera vez en una final de la Scaloneta: estuvo de arranque en las dos definiciones de la Copa América en 2021 (1-0 sobre Brasil) y 2024 (1-0 ante Colombia). Molina, por su lado, había iniciado en el 3-0 sobre Italia de la Finalíssima 2022 y en la definición de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Francia.

Montiel entró en el complemento ante Inglaterra y completó un buen partido (Foto: Reuters/Paul Childs)

Hasta el momento, Montiel estuvo desde el inicio en el triunfo 3-0 sobre Argelia en el debut, pero luego quedó siempre en el banco de suplentes. Aunque el dato clave es que si bien Scaloni lo cuido contra Austria y Jordania por una molestia, le dio siempre minutos sobre el final de los siguientes juegos ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

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Nico González será titular por primera vez en la Copa del Mundo (Foto: Reuters/Dale Zanine)

La otra gran novedad es que Nico González estará por primera vez desde el inicio: ingresó desde el banco de suplentes en todos los partidos, salvo en el último de la fase de grupos frente a Jordania. De Paul, por su lado, volverá a estar desde el minuto inicial tras cederle su lugar a Giuliano contra Inglaterra y sumará la sexta titularidad en esta Copa del Mundo.

De Paul será titular otra vez tras salir ante Inglaterra (Foto: Reuters/Dale Zanine)

En relación a los que estuvieron de inicio en el Lusail Stadium el 18 de diciembre del 2022 en la final contra Francia, Scaloni repetirá a ocho apellidos: Dibu Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi y Julián Álvarez estuvieron aquel día y firmarán la planilla inicial este domingo 19 de julio del 2026 también. En relación aquella presentación, Montiel, Licha Martínez y Nico González aparecerán en el equipo, teniendo en cuenta que en aquella ocasión jugaron Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Ángel Di María –ya retirado de la Selección hoy en día–.

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Por el lado español, De la Fuente repetirá los mismos once que eliminaron a Francia en semifinales. La última línea fue casi idéntica durante todo el Mundial. El arquero Unai Simón, junto con los defensores Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella disputaron todos los partidos. El lateral Pedro Porro se adueñó del puesto definitivamente ante Austria y no volvió a salir en todos los playoffs.

En mitad de cancha, Rodri es el único del elenco estable. Fabián Ruiz comenzó de arranque ante Cabo Verde, pero salió y recién retomó la titularidad contra Bélgica: repitió ante Portugal y otra vez estará en la final. Dani Olmo, suplente en el debut, firmará su quinta titularidad seguida, aunque fue un cambio habitual en el complemento.

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En ofensiva, Mikel Oyarzabal jugó siempre de movida, pero Lamine Yamal llegó con una lesión a la cita, aunque sólo fue suplente en el estreno ante Cabo Verde. Álex Baena, desde la segunda fecha, es una fija para el DT.

En su séptima final del mundo, la Albiceleste utilizará la indumentaria titular con un guiño a Qatar: camiseta celeste y blanca, con short y medias blancas. En el arco, Dibu Martínez también tendrá el tono verde de su buzo al igual que hace casi cuatro años en el Lusail Stadium. Hay que recordar que Argentina portó la casaca suplente en dos definiciones del mundo que terminaron con resultado adverso: en ambas caídas 0-1 contra Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014.

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