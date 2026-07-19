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A la espera de la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 celebró su impactante ceremonia de clausura

Se realizó la fiesta de cierre de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con varios artistas en el campo de juego

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El número artístico de la fiesta de cierre del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey (REUTERS/Mike Segar)
El número artístico de la fiesta de cierre del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey (REUTERS/Mike Segar)

En la previa a la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 tiene su ceremonia de clausura, con una impactante puesta en escena en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El evento comenzó a las 14.40, mientras el público continuaba ingresando masivamente al reducto.

El primer segmento estuvo encabezado por un grupo de bailarines que animaron al público tocando tambores, bombos y otros elementos de percusión sobre un escenario montado en el campo de juego, que estuvo cubierto con una lona ploteada con diferentes símbolos de la ciudad de Nueva York.

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Luego apareció el steamer IShowSpeed, que presentó su canción Champions acompañado de bailarines. Una vez finalizada la actuación del joven fanático de Cristiano Ronaldo, el artista estadounidense Post Malone salió a escena vestido con un sombrero blanco con campera y jeans azul y se sumó Swae Lee para compartir escenario y cantar con su compatriota.

El cantante Post Malone en el escenario durante el show de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar)
El cantante Post Malone en el escenario durante el show de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar)

Una vez concluida la ceremonia de clausura, que duró cerca de 20 minutos, los arqueros de España y Argentina salieron al campo de juego a realizar los movimientos precompetitivos y más tarde completaron la activación el resto de los jugadores de ambas selecciones.

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En la previa del partido, Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretó una versión especial del himno nacional de los Estados Unidos. La apertura fue desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio. Instantes después, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams cantaron “Desire” el himno oficial de la FIFA, rodeados de las banderas de todos los países que participaron de la Copa del Mundo.

Antes de la salida de los equipos y el pitazo inicial, el actor Tom Cruise brindó un discurso en el centro del campo de juego, haciendo referencia al Mundial y la importancia del fútbol en la humanidad. “Hoy quedan dos equipos: España y Argentina, pero este momento pertenece a cada nación, jugador y voluntario. Celebremos en este último capítulo. Esto es fútbol, esto es único y esto es grandeza”, dijo.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini cantaron el himno de la FIFA en la previa a la final del Mundial (REUTERS/Mike Segar)
Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini cantaron el himno de la FIFA en la previa a la final del Mundial (REUTERS/Mike Segar)

Por otra parte, la FIFA confirmó la realización de un show de medio tiempo que durará 17 minutos. La producción será de gran escala y una estructura diseñada para no extender demasiado el descanso habitual. La información oficial sostiene que la propuesta busca combinar entretenimiento global y fútbol en la antesala de la consagración del nuevo campeón.

El show de medio tiempo tendrá como una de las estrellas al cantante de Coldplay, Chris Martin. La producción quedará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. La lista de artistas incluye a Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS como figuras principales. También participarán Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus, formado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, que actuará junto a la banda Coldplay.

Entre los nombres mencionados para ese segmento aparece además Gustavo Dudamel. El objetivo solidario del espectáculo será apoyar al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca reunir USD 100 millones para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para chicos de todo el mundo.

LAS MEJORES FOTOS DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL MUNDIAL 2026

El cantante Swae Lee hace su show en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El cantante Swae Lee hace su show en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Post Malone y Swae Lee estrechan sus manos en la ceremonia de cierre del Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Post Malone y Swae Lee estrechan sus manos en la ceremonia de cierre del Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El imponente estadio MetLife de Nueva Jersey en la previa a la final del Mundial (REUTERS/Brian Snyder)
El imponente estadio MetLife de Nueva Jersey en la previa a la final del Mundial (REUTERS/Brian Snyder)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
El streamer Speed cantó en la previa a la final del Mundial durante la ceremonia de cierre (ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
La performance de IShowSpeed en la fiesta de clausura del Mundial 2026 y antes del partido entre España y Argentina (Lars Baron/Getty Images/AFP)
Post Malone canta en el escenario durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)
Post Malone canta en el escenario durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)
Los artistas en escena para comenzar la fiesta de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)
Los artistas en escena para comenzar la fiesta de clausura del Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

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