Economía

Murió Carlos Miguens, el empresario que presidió Quilmes durante una década y que también apostó por la minería y la energía

Heredero de una dinastía empresarial, tenía 77 años y murió a causa de un cáncer. Tras la venta de Quilmes al grupo InBev en 2006, reconvirtió el holding familiar hacia la energía eléctrica, la minería y la citricultura

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AEA 20 años Empresarios
Carlos Miguens Bemberg, expresidente de Cervecería y Maltería Quilmes y cofundador de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), murió este domingo a los 77 años

Carlos José Miguens Bemberg, heredero de la dinastía empresarial más ligada a la identidad industrial argentina, murió este domingo a los 77 años a causa de un cáncer. Hijo del arquitecto Carlos Miguens y de la célebre cineasta María Luisa Bemberg, presidió durante más de una década Cervecería y Maltería Quilmes, la empresa que su tatarabuelo Otto Peter Friedrich Bemberg erigió en 1860 como la destilería Franco Argentina y que se convertiría en la cervecera más reconocida del país.

Su paso por la conducción de Quilmes dejó una marca: bajo su liderazgo, la compañía expandió plantas en Argentina, Chile y Bolivia, y consolidó un dominio de mercado que pocas empresas de consumo masivo lograron en la historia local.

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Miguens Bemberg fue el miembro de la familia que con mayor fuerza se opuso a la venta del negocio, pero la mayoría familiar se impuso. Primero, la brasileña Brahma —luego fusionada con Antarctica para formar AmBev— ingresó como accionista por USD 600 millones. Luego, en 2006, el gigante belga-brasileño InBev se quedó con la totalidad de la empresa por USD 1.200 millones.

“Fue algo muy traumático porque me tocó a mí, como presidente de la compañía, firmar el certificado de defunción de una empresa que había sido argentina por muchas generaciones, de nuestra familia”, declaró años después, según recogió El Cronista en una entrevista que le realizó en 2024.

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Reorientación

Lejos del retiro, Miguens Bemberg reorientó el peso del holding familiar hacia sectores de mayor riesgo y largo plazo. El mismo año de la venta de Quilmes, el grupo ingresó al sector energético junto a Merrill Lynch y otros socios —entre ellos Eduardo Escasany y, por un tiempo, Nicolás Caputo— para formar Sadesa y adquirir las centrales Piedra del Águila y Central Puerto, que hoy constituyen el núcleo del negocio familiar.

A esa apuesta se sumó la minería: a través de Black River Mine Inc., controló el 43% de Patagonia Gold e impulsó el yacimiento Calcatreu, en las cercanías de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, con una inversión de USD 40 millones sobre reservas estimadas en más de un millón de onzas de oro y plata combinadas.

El grupo conservó también participación en la citrícola San Miguel, la mayor procesadora industrial de limones del mundo -basada en Tucumán-, donde la familia Miguens Bemberg figura entre los principales accionistas junto a la familia Otero Monsegur. En 2023, el holding sudafricano African Pioneer Group ingresó como socio minoritario, lo que le abrió al grupo una puerta de entrada al mercado africano en medio de un proceso de reconversión de la compañía.

El grupo también tuvo participación el negocio avícola. En 2011, Miguens Bemberg se asoció con el gigante brasileño BRF—surgido de la fusión de Perdigão y Sadia— para adquirir la avícola Avexy la marca Dánica, bajo una sociedad en la que los brasileños controlaron el 66,6% y Miguens el 33,3% restante. Dos años después, en 2013, BRF se quedó con la totalidad de ambas compañías. Avex terminó en manos del grupo Granja Tres Arroyos, hoy la mayor empresa avícola del país, aunque atraviesa una crisis severa: acumula una deuda de USD 350,9 millones, tiene sus plantas con faena reducida a menos de un tercio de su capacidad histórica y negocia con sus acreedores un plan de reestructuración.

Con más de 135 años de historia en el país y hoy bajo el control del gigante belga-brasileño AB InBev, Cervecería y Maltería Quilmes opera con más de 5.000 empleados directos, 10 plantas productivas, 2 malterías, una bodega, una chacra de lúpulo y una fábrica de tapas, además de una red de 6.000 proveedores pyme y 135 distribuidores que abastecen más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

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