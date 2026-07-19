Agro guatemalteco en alerta por la canícula prolongada que se prevé de julio a agosto

Guatemala activó una campaña de prevención ante la canícula prolongada y la sequía previstas para julio y agosto. (MAGA)

Guatemala activó una campaña de prevención ante la canícula prolongada y la sequía previstas para julio y agosto, con el objetivo de reducir daños sobre la seguridad alimentaria y la producción agrícola en zonas expuestas a menos lluvias y más calor, según informó la agencia oficial.

El refuerzo estatal incluye un seguro agropecuario para 43.313 pequeños productores de los 22 departamentos, con una cobertura anual de hasta Q6.000 entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. La póliza cubre pérdidas por sequía, exceso de lluvia e inundaciones y, de acuerdo con la información oficial, es financiada en un 100% por el Estado.

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La iniciativa “Juntos nos preparamos”, impulsada por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), busca entregar información sobre las condiciones climáticas que afectan al país y fortalecer la preparación de la población. Citado por la agencia estatal, el enfoque está puesto en limitar los efectos de dos fenómenos que amenazan de forma directa los cultivos y el acceso a los alimentos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), durante julio y agosto se prevé una disminución de lluvias junto con un aumento de las temperaturas. Ese escenario puede derivar en escasez de agua, pérdidas agrícolas y riesgo de sequía en cultivos que dependen de la lluvia.

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Las áreas con mayor probabilidad de afectación son Petén, el Caribe, Oriente, Bocacosta y la región del Pacífico. El pronóstico climático explica por qué las autoridades concentraron sus mensajes en el uso racional del agua y en la protección de la población frente al calor.

La SE-CONRED recomendó ahorrar agua, reparar fugas, evitar la exposición al sol y seguir solo los canales oficiales del INSIVUMEH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno recomendó ahorrar agua y seguir solo canales oficiales

La SE-CONRED pidió reparar fugas de agua en los hogares y almacenar agua limpia en recipientes protegidos. También recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol y usar gorras, ropa ligera y bloqueador solar.

El seguimiento técnico del comportamiento climático recae en herramientas del INSIVUMEH como el briefing semanal y los informes mensuales y trimestrales. A eso se suman 21 Mesas Técnicas Agroclimáticas que ofrecen información regionalizada para que los sectores productivos ajusten decisiones ante la sequía y las altas temperaturas.

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El seguro para pequeños productores cubre pérdidas por sequía, lluvias e inundaciones

El respaldo económico es administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural. La cobertura está dirigida a pequeños productores y busca acelerar la recuperación después de eventos climáticos extremos para sostener la continuidad de la producción.

La evaluación de siniestros se realiza con información satelital y parámetros técnicos adaptados a más de 20 mil comunidades. Ese sistema permite determinar daños con mayor rapidez y precisión, según la información oficial.

Cuando se activa una cobertura, la indemnización se entrega al productor mediante un código enviado al teléfono móvil. Ese código puede utilizarse en la red de cajeros 5B.

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El seguro agropecuario cubre a 43.313 pequeños productores de los 22 departamentos con financiamiento del Estado. (MAGA)

El MAGA mantiene estos mecanismos como parte de una estrategia de fortalecimiento de la resiliencia agropecuaria y de protección de los medios de vida rurales. La meta oficial es sostener la producción de alimentos aun bajo condiciones climáticas adversas.