Tecno

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

Las inversiones privadas en empresas cuánticas han superado los USD 8.000 millones en los últimos años

Guardar
computación cuántica, computadoras, IBM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La computación cuántica promete resolver problemas imposibles para los ordenadores clásicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La computación cuántica, una tecnología que hasta hace poco parecía lejana para algunos, está dando pasos hacia su adopción comercial y promete transformar áreas como la biomedicina, la ciberseguridad y las finanzas en menos tiempo de lo previsto.

En los últimos años, el sector ha visto nacer nuevas empresas y recibir miles de millones de dólares en inversiones privadas, impulsando descubrimientos que aceleran el desarrollo de ordenadores cuánticos funcionales, según Harvard Gazette.

PUBLICIDAD

Investigadores de la Iniciativa Cuántica en Ciencia e Ingeniería de Harvard (HQI) explican que los recientes avances en tolerancia a fallos han permitido reducir de manera significativa los errores de cálculo, uno de los principales desafíos técnicos para la viabilidad comercial de esta tecnología.

Este progreso ha convertido proyectos académicos en startups respaldadas por capital de riesgo y alianzas con grandes compañías tecnológicas.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos, una sobre un escritorio de madera y otra sobre uno blanco, interactuando con una tablet que muestra datos económicos.
La computación cuántica aplicada en finanzas puede acelerar los procesos en el mundo de las finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hito clave se alcanzó a fines de 2025, cuando el equipo liderado por Mikhail Lukin, codirector de HQI y profesor Joshua y Beth Friedman de Harvard, logró disminuir drásticamente la tasa de errores en sistemas cuánticos, lo que facilitó el salto del laboratorio al mercado.

Empresas como CavilinQ, dedicada a redes cuánticas, ya han recaudado USD 8,8 millones; mientras que LightsynQ, fundada en 2024 por Mihir Bhaskar tras doctorarse en Harvard, fue adquirida por IonQ, donde Bhaskar asumió la vicepresidencia sénior de investigación y desarrollo.

Ordenadores cuánticos tolerantes a fallos

Mikhail Lukin señala que en 2018 se esperaba que los ordenadores cuánticos tolerantes a fallos fueran posibles recién hacia fines de la década de 2030.

Ilustración de monitor comparando sistemas 32 bits (juego retro, poca RAM) y 64 bits (editor de video, juego moderno, RAM llena), con chips CPU y circuitos. Ambiente futurista azul.
La computación cuántica se puede aplicar a diversas industrias para acelarar sus procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, sostiene que es “bastante probable” que estas máquinas lleguen antes de 2030, adelantando los plazos iniciales en al menos cinco años. Esta aceleración sitúa a las investigaciones del HQI y sus empresas derivadas al frente de un sector que podría redefinir problemas irresolubles para la computación clásica.

Mihir Bhaskar, citado por Harvard Gazette, reconoce:

“La velocidad del proceso de comercialización ha sorprendido incluso a quienes estamos dentro del sector”. El flujo de innovación, desarrollo y capital ha superado ampliamente las expectativas, aunque su interés inicial era puramente científico.

Desarrollo de software, sistemas autónomos, seguridad informática, tecnologías emergentes, innovación tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los avances en tolerancia a fallos han sido clave para acercar la tecnología cuántica al mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué diferencia a la computación cuántica y qué sectores impactará

La clave de la computación cuántica radica en los qubits, que pueden representar simultáneamente uno, cero o combinaciones de ambos, gracias a fenómenos como la superposición y el entrelazamiento.

Esto permite procesar información de maneras imposibles para los ordenadores tradicionales. Según la Harvard Gazette, las aplicaciones potenciales incluyen la química, la ciencia de materiales y la seguridad informática.

Desde su fundación en 2018, la HQI ha contado con el respaldo de compañías como Amazon Web Services.

FILE PHOTO: AWS logo is seen in this illustration taken October 20, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: AWS logo is seen in this illustration taken October 20, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El ecosistema tecnológico de Boston funciona como un nodo de transferencia rápida entre la investigación universitaria y la industria, según Sam Liss, director de desarrollo tecnológico de Harvard.

Programas como Grid Accelerator ofrecen financiación y asesoría estratégica a proyectos con potencial comercial.

De esta dinámica nació QuEra, fundada por Lukin y Markus Greiner, profesor George Vasmer Leverett de Harvard, junto a socios del MIT, que recientemente entregó su segundo ordenador cuántico comercial al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Japón.

Perspectivas y desafíos para la adopción masiva

Evelyn Hu, profesora Tarr-Coyne de física aplicada y codirectora de HQI, subraya: “Nos encontramos mucho más adelantados de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar en 2018”.

Chip de computador cuántico luminoso en una placa de circuito con líneas azules, fondo de centro de datos borroso y el texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA".
La colaboración entre universidad, industria y capital de riesgo acelera la adopción de la computación cuántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del entusiasmo, los expertos advierten que el despliegue total de las aplicaciones cuánticas llevará tiempo, en un proceso comparable al del transistor, cuya invención en 1947 tardó años en transformar la informática.

Para Lukin, el reto es doble: construir ordenadores cuánticos y aprender a explotarlos al máximo.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, dos en batas de laboratorio y tres en ropa de negocios, discuten en una sala de espera moderna con carteles de anatomía.
La computación cuántica aplicada a la salud acelera procesos de identificación de enfermedades y gestión de recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos retos clave en este campo. Uno es construir estos ordenadores cuánticos; el otro es aprender a usarlos. Aunque queda mucho trabajo por delante, por primera vez construir máquinas cuánticas útiles está en nuestro horizonte directo”, afirma.

La combinación de avances científicos, apoyo financiero y un entorno colaborativo ha consolidado a Harvard y al Gran Boston como polos mundiales de la revolución cuántica.

La sinergia entre universidad, industria y capital de riesgo está definiendo un futuro que, según los protagonistas, llegará mucho antes de lo anticipado.

Temas Relacionados

Computación cuánticaHarvardBiomedicinaCiberseguridadFinanzasTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

Infobae conversó con el actor colombiano, quien reveló que una lección de su padre fue determinante para dar vida al icónico aventurero de Isabel Allende

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

Google renueva Gemini en iOS con diseño semitransparente y menú mejorado

El término Liquid Glass describe una interfaz construida con elementos semitransparentes, gradientes adaptativos y un efecto de desenfoque de fondo

Google renueva Gemini en iOS con diseño semitransparente y menú mejorado

Investigación revela que ChatGPT y otras IA utilizan rastreadores de navegación para conocer más al usuario

Estos chatbots incorporan rastreadores que recogen datos de usuarios y los comparten con gigantes de la publicidad digital, según el estudio

Investigación revela que ChatGPT y otras IA utilizan rastreadores de navegación para conocer más al usuario

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

Blackstone, Goldman Sachs y Hellman & Friedman pusieron USD 1.500 millones para llevar a Claude adentro de las empresas que ya controlan

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

Conecta tu computadora a la televisión mediante HDMI o WiFi, mejora la productividad y aprovecha el potencial de los smart TV y dispositivos de streaming

Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

TELESHOW

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA