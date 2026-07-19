El Salvador

Conductor ebrio fue capturado tras atropellar a un menor en el occidente salvadoreño

Un hombre de 36 años fue arrestado luego de embestir a un joven de 13 en la carretera hacia Guaymango, en Jujutla, y la prueba de alcoholemia arrojó 215°

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La PNC capturó en El Salvador a Julio César Martínez Contreras por un accidente de tránsito que causó la muerte de un menor de 13 años. (Foto cortesía PNC)
La PNC capturó en El Salvador a Julio César Martínez Contreras por un accidente de tránsito que causó la muerte de un menor de 13 años. (Foto cortesía PNC)

Al filo de la medianoche del sábado, se registró un caso de accidente de tránsito en el occidente de El Salvador que resultó en la muerte de un menor de edad. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre que provocó el incidente y confirmaron que presentaba más de 200° de alcohol en sangre al momento de la detención.

El detenido fue identificado como Julio César Martínez Contreras, de 36 años. Según las autoridades, conducía bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el accidente en la carretera que conecta con Guaymango, en el distrito de Jujutla, Ahuachapán Sur. La PNC indicó que Martínez Contreras atropelló a un menor de 13 años que se encontraba sobre la vía.

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Socorristas y agentes acudieron para auxiliar a la víctima, quien tras ser estabilizada en el lugar fue trasladada al hospital. El menor falleció posteriormente a causa de la gravedad de las lesiones sufridas. La prueba de alcotest realizada al conductor determinó un nivel de 215° de alcohol de forma inmediata las autoridades no han brindado más detalles sobre el accidente ni la identidad de la víctima.

El accidente ocurrió en la carretera hacia Guaymango, en Jujutla, Ahuachapán Sur, cuando el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. (Foto cortesía PNC)
El accidente ocurrió en la carretera hacia Guaymango, en Jujutla, Ahuachapán Sur, cuando el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. (Foto cortesía PNC)

Las autoridades informaron que Martínez Contreras será remitido a los tribunales acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa. En El Salvador, la ley contempla penas de dos a cinco años de prisión para conductores particulares que manejen bajo los efectos del alcohol. No obstante, en casos en los que se cause la muerte de una persona, la pena puede alcanzar hasta 15 años de prisión, según la reforma más reciente. Además, ya no es posible evitar la responsabilidad penal mediante acuerdos económicos con las víctimas en situaciones que involucren tragedias viales.

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13% más conductores detenidos bajo los efectos del alcohol

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó un aumento del 13.7% en la cantidad de conductores detenidos por conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol entre el 1 de enero y el 18 de julio de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2025 se registraron 1,134 detenciones, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 1,289 casos, según el informe presentado por la institución.

El informe compara de manera directa los datos de ambos años y señala una tendencia al alza en este tipo de infracciones. El gráfico incluido por el Observatorio expone el aumento de detenciones y el porcentaje de incremento registrado en el periodo analizado.

Entre enero y marzo de 2026, la Policía Nacional Civil contabilizó 422 detenciones por conducir bajo la influencia de alcohol en comparación con 445 del año anterior. (Foto cortesía VMT)
Entre enero y marzo de 2026, la Policía Nacional Civil contabilizó 422 detenciones por conducir bajo la influencia de alcohol en comparación con 445 del año anterior. (Foto cortesía VMT)

Más de 12 mil accidentes se han registrado en lo que va del año

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial señaló que, entre el 1 de enero y el 18 de julio de 2026, se han registrado 12,538 siniestros viales, cifra que supera los 11,391 casos documentados en el mismo periodo de 2025. Este aumento muestra una tendencia creciente en la ocurrencia de accidentes de tránsito en las vías del país durante el presente año.

En cuanto a las personas lesionadas, los datos oficiales indican que en 2026 se contabilizan 8,642 casos, frente a los 6,974 reportados en 2025. Además, el número de fallecidos también aumentó. En el periodo evaluado de 2026 se registraron 797 víctimas mortales, mientras que en 2025 la cifra fue de 647. Estas cifras reflejan el impacto creciente de la siniestralidad vial en la salud y la seguridad pública.

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