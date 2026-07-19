Nación coordina con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia el operativo de seguridad para cuando termine la final del Mundial

El Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires coordinan un operativo de seguridad por 48 a 72 horas (Gaston Taylor)

El Gobierno nacional activó junto con la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires un operativo de seguridad coordinado para cuando termine la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y los eventuales festejos.

Fuentes de Seguridad de la Nación y de la Ciudad le dijeron a Infobae que el trabajo conjunto ya está en marcha y que apunta a sostenerse durante las próximas 48 a 72 horas con un criterio “apolítico, no partidario”.

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La coordinación se articula entre la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez. El esquema abarca el partido de este domingo, las concentraciones previstas en la vía pública y la preparación preventiva para el arribo de la Selección el lunes.

La final comenzará a las 16 hora argentina de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Las áreas de Seguridad prevén una movilización importante en distintos puntos del país sea cual sea el resultado.

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El Obelisco concentra el principal punto de convocatoria y queda protegido con paneles y vallados preventivos (RS Fotos)

El foco principal está puesto en ordenar la circulación, prevenir hechos de violencia, proteger espacios públicos y asegurar corredores para ambulancias y servicios de emergencia.

Cómo será el operativo en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el Obelisco aparece como el principal punto de concentración previsto. El dispositivo será similar al de la semifinal frente a Inglaterra y contará con cerca de mil efectivos de la Policía de la Ciudad.

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Participarán Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D. El seguimiento de la jornada será en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano.

Las autoridades instalaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para resguardar el monumento. También prevén vallados y cortes preventivos de tránsito según la cantidad de personas que se concentren tras el partido, de acuerdo con infobae.com.

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La planificación en la provincia y el operativo por el regreso de la Selección

El esquema busca ordenar la circulación y asegurar corredores para ambulancias y servicios de emergencia (RS Fotos)

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad preparó un dispositivo preventivo con presencia en los 135 municipios. La atención estará concentrada en el conurbano, La Plata y Mar del Plata, además de plazas centrales y puntos identificados por cada municipio.

El despliegue bonaerense se coordina con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes.

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La organización del lunes todavía depende de una definición de Lionel Messi y el plantel sobre una eventual celebración pública tras el regreso al país. Hasta la tarde del viernes, la AFA no había comunicado a las autoridades el itinerario de la delegación ni si habrá festejo abierto.

La definición será transmitida por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, una vez que los jugadores tomen una decisión. El vuelo chárter demandará unas 11 horas y el arribo a Ezeiza sería el lunes por la tarde, aunque aún no está confirmado el horario.

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Bajo esa incógnita, el Gobierno nacional ya empezó a trabajar con reserva sobre distintos escenarios para la llegada de la delegación. El viernes, Monteoliva encabezó una reunión con representantes de Fuerzas Federales, Casa Militar y el Ministerio de Seguridad porteño para dejar recursos preparados ante una comunicación oficial.

Cortes de calles y transporte durante la jornada

La Policía de la Ciudad despliega cerca de mil efectivos y monitorea la jornada en tiempo real (REUTERS/Mariana Nedelcu/Foto de archivo)

En el centro porteño, al finalizar el partido, habrá cierres de vallados en la avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito, en Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad. El esquema podrá ampliarse o modificarse según evolucione la jornada.

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El subte funcionará con los horarios y frecuencias habituales de los domingos, aunque las autoridades advirtieron que podrían introducir cambios si la situación operativa lo exige. Los trenes mantendrán su cronograma dominical sin cambios previstos en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.

En los colectivos, varias líneas suspenderán sus servicios desde las 16, entre ellas la siete, ocho, nueve, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523. Cada empresa podrá adelantar esa interrupción antes del inicio del partido.

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El operativo busca acompañar las celebraciones si se producen, ordenar la circulación y reducir el riesgo de incidentes. La planificación también contempla una respuesta rápida ante emergencias, tanto el domingo como frente a un posible movimiento de multitudes el lunes.