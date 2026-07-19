Qué lugares históricos y naturales podría sumar la UNESCO a la lista de patrimonios en peligro

Sebastia, en Cisjordania, es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de la región y enfrenta el riesgo de quedar aislado por el conflicto (REUTERS/Ammar Awad)

La UNESCO prepara la incorporación de varios sitios históricos y naturales a la lista de patrimonios mundiales en peligro, debido a amenazas como conflictos armados y cambio climático.

Representantes de 196 países votarán la próxima semana en Busan, Corea del Sur, sobre la inclusión de enclaves clave, entre ellos la antigua ciudad de Sebastia en Cisjordania, castillos medievales en el sur del Líbano, el corredor migratorio de Boma-Badingilo en Sudán del Sur y el Lago Baikal en Rusia. La decisión busca advertir sobre riesgos inminentes y movilizar recursos internacionales para la protección y preservación de estos lugares.

PUBLICIDAD

Sitios históricos y naturales bajo amenaza

La próxima sesión de la UNESCO será decisiva para el destino de varios lugares emblemáticos. Entre los candidatos a ser incluidos de manera prioritaria en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro figura Sebastia, conocida como la Samaria bíblica.

Este sitio arqueológico, ubicado en una zona de la Cisjordania bajo control israelí, enfrenta el riesgo de quedar aislado para los habitantes palestinos, que dependen del turismo para su sustento.

PUBLICIDAD

“Estas zonas son importantes y todo debe hacerse para evitar su destrucción”, señaló Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El Lago Baikal, en Siberia, alberga el 20% del agua dulce no congelada del planeta y una biodiversidad única

En el sur del Líbano, cinco castillos medievales están en la mira de la organización. Uno de los más relevantes es el Qalaat al-Chakif (Beaufort Castle), capturado por fuerzas israelíes en mayo. El recrudecimiento de la violencia en la región amenaza la integridad de estos monumentos, que forman parte del patrimonio cultural libanés y del legado arquitectónico de la región.

PUBLICIDAD

Por su parte, el corredor migratorio Boma-Badingilo, en Sudán del Sur, también será sometido a votación. Se trata de una vasta sabana y zona boscosa atravesada cada año por cerca de un millón de animales, entre ellos antílopes y gacelas.

El área experimenta presiones tanto por los efectos de la guerra como por el cambio climático, lo que altera los ciclos migratorios y los ecosistemas locales. Es decir, la combinación de conflictos humanos y alteraciones climáticas afecta directamente la conservación de una de las migraciones de mamíferos más grandes del mundo fuera del Serengeti.

PUBLICIDAD

Patrimonios en riesgo de sumar la etiqueta “en peligro”

Además de las nuevas incorporaciones, la UNESCO evaluará la posibilidad de añadir la etiqueta de “en peligro” a sitios ya declarados Patrimonio Mundial. En el sur del Líbano, los restos de baños romanos, un arco triunfal del siglo II y un hipódromo en la ciudad de Tiro han sufrido daños por bombardeos recientes.

El Beaufort Castle, también conocido como Qalaat al-Chakif, se ubica en el sur del Líbano y ha sido escenario de conflictos recientes (REUTERS/Amir Cohen)

En la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el antiguo asentamiento griego de Tauric Chersonese enfrenta excavaciones no autorizadas, construcciones y traslado de artefactos, según denunció Ucrania. Estas acciones ponen en peligro la integridad histórica y arqueológica del lugar.

PUBLICIDAD

El Lago Baikal, en Siberia, se suma a la lista de preocupaciones. Este lago, el más profundo del mundo, almacena el 20% del agua dulce no congelada del planeta y es conocido como el “Galápagos de Rusia”. Sin embargo, enfrenta contaminación, turismo descontrolado, tala y descenso de los niveles de agua debido a una represa en Mongolia.

Un informe de la ONU en 2023 advirtió que “si no se revierte la degradación ecológica del Lago Baikal, será clasificado como en peligro”. Algunas medidas ya se implementan, pero la organización considera que no resultan suficientes para frenar el daño.

PUBLICIDAD

El propósito de la lista y el rol de la UNESCO

La inclusión de un sitio en la lista de “en peligro” no implica una sanción, sino que busca atraer la atención internacional y canalizar recursos para su protección.

Según explicó Assomo, “proteger el patrimonio permite que comunidades traumatizadas por conflictos comiencen a recomponerse y reconstruirse”. El reconocimiento internacional puede facilitar la llegada de fondos y de proyectos de conservación, al tiempo que genera conciencia sobre la urgencia de preservar estos lugares.

PUBLICIDAD

Sidi Bou Said, en Túnez, destaca por su arquitectura blanca y azul y su relevancia cultural en el Mediterráneo (REUTERS/Zoubeir Souissi)

La votación en Busan representa una oportunidad para que la comunidad internacional actúe frente a la destrucción y degradación de tesoros históricos y naturales. “Quizás no tengamos la capacidad de desplegar fuerzas de paz, pero sí podemos enviar un mensaje al mundo”, afirmó el funcionario.

La UNESCO también analizará la inclusión de otros lugares en la lista de Patrimonio Mundial. Las playas de Normandía en Francia, escenario del desembarco aliado en 1944, buscan finalmente el reconocimiento oficial. También figuran dos teatros de la selva amazónica en Brasil y la villa costera de Sidi Bou Said en Túnez.

PUBLICIDAD

La sesión en Busan refleja la urgencia de proteger el legado cultural y natural frente a amenazas como el conflicto y el cambio climático. A través de la cooperación internacional, la organización espera movilizar esfuerzos para evitar la desaparición de estos testimonios de la historia y la biodiversidad mundial.