El nuevo sistema, integrado en la beta de One UI 9, modifica el menú habitual de apagado. (Composición Infobae: Samsung / Europa Press)

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas. La versión beta de la capa de personalización basada en Android 17 introduce una función muy solicitada por los usuarios: la obligación de ingresar el PIN, patrón o contraseña antes de apagar o reiniciar el móvil.

Esta medida no solo dificulta la desactivación del equipo por parte de terceros, sino que también brinda más tiempo para localizar el dispositivo en caso de extravío o sustracción.

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Nueva función de seguridad en One UI 9 para evitar el apagado sin PIN

Desde hace años, los usuarios de diferentes sistemas operativos móviles han reclamado una herramienta que evite el apagado rápido del teléfono en situaciones de robo o pérdida.

One UI 9 es la novena generación de la interfaz de usuario de Samsung, diseñada para sus teléfonos y tabletas Galaxy. Europa Press

La solución, hasta ahora ausente tanto en Android como en iOS, por fin se materializa en la beta de One UI 9. A partir de esta actualización, al intentar apagar o reiniciar un dispositivo Galaxy, el sistema solicita la verificación mediante PIN, patrón o contraseña.

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La importancia de esta novedad radica en su capacidad para frustrar los intentos de apagar el móvil sin autorización. Ante un robo o extravío, la persona que posea el dispositivo no podrá desconectarlo fácilmente, lo que otorga un margen adicional para rastrear su ubicación o iniciar procedimientos de recuperación antes de que se agote la batería.

Hasta ahora, la posibilidad de apagar el teléfono sin restricciones facilitaba que el dispositivo quedara fuera de línea y, por tanto, fuera del alcance de cualquier intento de recuperación remota.

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One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas. (Samsung)

Cómo funciona el bloqueo para apagar o reiniciar en One UI 9

El nuevo sistema, integrado en la beta de One UI 9, modifica el menú habitual de apagado. Al presionar los botones físicos destinados a mostrar las opciones de apagado y reinicio, la pantalla despliega las alternativas clásicas: apagar, reiniciar, llamadas de emergencia, presentación de datos médicos y activación del modo bloqueo.

Sin embargo, a diferencia de versiones anteriores, al seleccionar apagar o reiniciar, el usuario debe autenticar su identidad con la clave configurada en el dispositivo.

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Esta exigencia no solo se aplica al intento de apagar o reiniciar, sino también al cierre del propio menú de apagado. Si se desea abandonar esa pantalla sin ejecutar ninguna acción, el sistema vuelve a solicitar el código de desbloqueo. De este modo, quien no conozca el PIN o la contraseña queda sin posibilidad de manipular el teléfono, ya que no puede ni apagarlo ni salir del menú para continuar utilizando el dispositivo.

Para poder apagar o reiniciar un Galaxy, el usuario tendría que ingresar previamente el PIN, el patrón o la contraseña que protege su dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y dudas sobre la llegada de esta función a la versión estable

La herramienta ha sido incorporada en la segunda beta de One UI 9, generando expectativas positivas entre quienes buscan mayores garantías de seguridad para sus dispositivos y datos personales.

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El hecho de que la función siga en fase de pruebas deja abierta la incógnita de si estará disponible en la versión final y estable de la capa. No obstante, el entusiasmo de los usuarios que han seguido reclamando esta opción durante años sugiere que su implementación definitiva sería bien recibida.

La posibilidad de que el propietario configure si desea activar o no esta medida permitiría adaptarse a preferencias diversas. Mientras algunas personas podrían considerar incómoda la obligación de introducir el PIN para cada apagado o reinicio, otras valorarían la mayor protección frente a robos o extravíos. La flexibilidad para habilitar o desactivar la función según la conveniencia personal aparece como una solución lógica ante la variedad de opiniones.

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El nuevo sistema, integrado en la beta de One UI 9, modifica el menú habitual de apagado. (Samsung)

Implicancias para la seguridad de los teléfonos Galaxy

La incorporación de un bloqueo por PIN antes de apagar o reiniciar el dispositivo representa un avance en la protección de los teléfonos Galaxy. El riesgo de que un tercero apague el móvil sin autorización disminuye de forma considerable, lo que favorece la recuperación del equipo en situaciones de pérdida o robo.

Además, al mantenerse encendido, el dispositivo puede seguir transmitiendo su ubicación mediante servicios de rastreo, incrementando las posibilidades de ser localizado antes de apagarse por falta de batería.

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Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la presencia de esta función en la versión definitiva de One UI 9, su inclusión en la beta indica una clara intención de reforzar la seguridad del sistema. Los usuarios que ya han tenido acceso a la actualización han detectado el cambio y lo consideran una herramienta útil y práctica para resguardar tanto el hardware como la información contenida en el teléfono.

La expectativa se mantiene sobre si la compañía decidirá mantener esta mejora en la versión estable y, de ser así, cómo será su implementación y configuración para adaptarse a las necesidades de todos los usuarios.

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