¿Quiénes podrán obtener la Green Card en agosto de 2026? El nuevo Boletín de Visas revela los cambios para inmigrantes

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Boletín de Visas de agosto de 2026 y redefinió quiénes pueden avanzar en los trámites de residencia permanente. (Jesús Aviles/Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió el Boletín de Visas de agosto de 2026, una actualización que determina quiénes pueden avanzar en los trámites de residencia permanente bajo distintas categorías de inmigración. Miles de solicitantes en todo el mundo resultan afectados por estos cambios, que modifican fechas de elegibilidad en los principales cupos para visas familiares y laborales. La publicación oficial se realizó el 22 de julio, según consta en el portal del Departamento de Estado.

De acuerdo con la nueva información, las autoridades estadounidenses ajustaron los plazos para las categorías migratorias más demandadas, entre ellas las familiares F1, F2A, F2B, F3 y F4, así como las laborales EB-1, EB-2, EB-3 y EB-5. El Boletín de Visas, disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado, establece los cortes que determinan qué solicitantes pueden presentar o continuar trámites en agosto. Los cambios responden a la demanda acumulada y a los límites legales definidos por el Congreso, según explicó la autoridad migratoria federal.

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El Boletín de Visas es el instrumento oficial utilizado por el Departamento de Estado para asignar los cupos disponibles en el sistema migratorio estadounidense. Cada mes se publican actualizaciones que se ajustan a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la cual fija los topes anuales de emisión para cada tipo de visa. El boletín también introduce diferencias según el país de origen, debido a los límites individuales que afectan a regiones de alta demanda como India, México, Filipinas y China.

¿Qué es el Boletín de Visas y para qué sirve?

El Boletín de Visas de Estados Unidos es un documento mensual publicado por el Departamento de Estado que regula la asignación de visas de inmigrante, tanto en categorías familiares como laborales. Este boletín es la referencia principal para determinar cuándo un solicitante puede avanzar en su trámite de residencia permanente, conocido como green card, según su fecha de prioridad.

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El documento fija fechas de corte para cada categoría migratoria, que varían en función de la demanda, los cupos anuales y los límites por país establecidos en la legislación estadounidense. Las fechas de acción final y de presentación permiten a los beneficiarios saber si ya pueden iniciar el ajuste de estatus o si deben esperar una próxima actualización, según lo dispuesto por el Departamento de Estado.

El Boletín de Visas regula cada mes la asignación de visas de inmigrante y fija fechas de corte para la green card según la fecha de prioridad. (Archivo)

¿Cuáles son los principales cambios en las categorías familiares en agosto de 2026?

La actualización de agosto de 2026 trajo modificaciones en los plazos de las principales categorías familiares. El mayor avance se registró en la F2A, destinada a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes, que quedó en el 22 de julio de 2026 para la mayoría de los países, y en el 22 de julio de 2025 para México, según el Boletín oficial.

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El resto de las categorías familiares quedó así:

F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses): 15 de diciembre de 2018.

F2B (hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes): 1 de enero de 2018.

F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses): 15 de mayo de 2012.

F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses): 1 de septiembre de 2009.

Estos plazos aplican a la mayoría de los países, aunque existen diferencias en casos de alta demanda como India, México, Filipinas y China. Las fechas de corte determinan quién puede presentar solicitudes de ajuste de estatus en el mes de agosto, según la normativa vigente.

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¿Qué pasa con las visas por empleo? Fechas y categorías actualizadas

En cuanto a la inmigración laboral, el Boletín de Visas establece que EB-1 y EB-2 continúan disponibles para la mayoría de los países, pero India enfrenta restricciones. EB-2 aparece como “no disponible” para solicitantes de India, mientras que EB-1 podría agotarse antes del cierre del año fiscal si la demanda se mantiene alta, según el Departamento de Estado.

La fecha de corte para EB-3 es el 1° de septiembre de 2024 para la mayoría de los países, lo que significa que los solicitantes con fecha anterior pueden avanzar en el proceso. En la categoría EB-5 para inversionistas, la mayoría de las subcategorías siguen “Current”, es decir, sin listas de espera ni restricciones de cupo.

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La autoridad federal informó que la demanda de visas por parte de ciudadanos de India en la categoría EB-1 podría llevar a que se declare no disponible antes de que termine el año fiscal, que concluye el 30 de septiembre. El boletín advierte que, de alcanzarse los límites anuales, se suspenderá temporalmente la aprobación de nuevas solicitudes en las categorías afectadas.

¿Cómo afecta el Boletín de Visas a la lotería de diversidad DV-2026?

El Boletín de Visas de agosto de 2026 también actualizó los números de corte regionales para el programa de Visas de Diversidad (DV-2026). Los seleccionados solo podrán recibir sus visas hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que finaliza el año fiscal, de acuerdo con el Departamento de Estado.

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Para agosto, los límites regionales quedaron así:

África: 60.000

Asia: 40.000

Europa: 29.000

Oceanía: 2.050

Sudamérica y el Caribe: 4.000

Las autoridades recordaron que estos límites pueden cambiar cada mes, y que los beneficiarios deben completar sus trámites antes del cierre del año fiscal.

La actualización del Boletín de Visas ajustó los plazos de las categorías familiares F1, F2A, F2B, F3 y F4 por la demanda acumulada y los límites legales. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Qué deben hacer los solicitantes afectados por los nuevos plazos?

Todos los solicitantes deben revisar su fecha de prioridad y la tabla correspondiente del Boletín de Visas antes de presentar cualquier solicitud. La elegibilidad para avanzar depende de que la fecha de prioridad esté dentro de los límites publicados en la tabla de Fechas de Acción Final.

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El Departamento de Estado reiteró que la información oficial y las actualizaciones mensuales se encuentran disponibles en su portal web. Allí pueden consultarse los requisitos, formularios y detalles para cada categoría migratoria autorizada por ley.

La autoridad federal recomienda a quienes ya tienen un trámite iniciado que verifiquen mes a mes si su fecha de prioridad ha sido alcanzada y que solo presenten documentos una vez confirmada la elegibilidad. El incumplimiento de estos pasos puede derivar en demoras o rechazos, según la política de procesamiento vigente.

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¿Qué cambios podrían ocurrir en los próximos meses?

El Departamento de Estado advirtió en el boletín que las fechas de acción final están sujetas a modificaciones mensuales. Si se alcanza el tope anual de emisión en alguna categoría, es posible que se produzcan retrocesos o que determinadas clasificaciones queden temporalmente no disponibles hasta el inicio del próximo año fiscal.

“Algunas categorías podrían experimentar retrocesos o incluso quedar temporalmente no disponibles si se alcanzan los límites anuales de emisión de visas establecidos por la ley migratoria”, indica el boletín oficial. El gobierno federal sugiere a los solicitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales y consultar regularmente la publicación mensual.

¿Cuáles son los fundamentos legales del Boletín de Visas?

El Boletín de Visas se publica conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y a los límites de cupos anuales definidos por el Congreso de Estados Unidos. Esta normativa establece las bases legales para la asignación de visas de inmigrante y fija topes tanto globales como por país, con el objetivo de mantener el control sobre los flujos migratorios y garantizar el cumplimiento de los requisitos federales.

El documento oficial constituye la principal referencia para los servicios consulares y de inmigración, quienes basan sus decisiones de procesamiento y adjudicación en las fechas y cortes publicados cada mes por el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado recomendó revisar cada mes la fecha de prioridad y consultar el Boletín de Visas oficial, porque las categorías pueden retroceder o quedar no disponibles. (Archivo)

¿Dónde consultar el boletín y las actualizaciones oficiales?

El Boletín de Visas de Estados Unidos y sus actualizaciones mensuales están disponibles en el sitio web del Departamento de Estado (https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html). Allí se puede descargar el documento completo, verificar las tablas de fechas y consultar guías sobre los procedimientos de inmigración vigentes.

La publicación mensual define el avance de miles de trámites de residencia permanente y establece el marco regulatorio para la emisión de visas en todo el mundo. Los solicitantes deben basar sus decisiones y acciones exclusivamente en la información difundida por canales oficiales.