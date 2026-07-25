Retiran más de 1.200 envases de un popular café frío por riesgo de botulismo: la FDA alerta sobre un posible peligro para la salud

Brooklyn Roasting Works LLC retiró de forma voluntaria su café frío concentrado pasteurizado en Nueva York y Nueva Jersey por riesgo de toxina botulínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brooklyn Roasting Works LLC inició el retiro voluntario de su café frío concentrado pasteurizado distribuido en Nueva York y Nueva Jersey tras detectar la posibilidad de formación de toxina botulínica si el producto se almacena sin refrigeración. La medida, implementada desde el 2 de julio, afecta a envases de 2,5 galones comercializados entre el 1 de abril y el 20 de junio de 2026. La decisión adquiere importancia regional por su impacto en comercios, consumidores y la cadena alimentaria, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según la FDA, la acción fue tomada después de identificar que el almacenamiento a temperatura ambiente puede favorecer la proliferación de Clostridium botulinum, bacteria responsable del botulismo. El retiro abarca los lotes con fechas de consumo preferente entre el 3 de junio y el 30 de septiembre de 2026. La agencia sanitaria ha publicado el evento en su plataforma oficial, confirmando la notificación a todos los destinatarios implicados.

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La empresa, con sede en el distrito de Brooklyn, distribuye sus productos a través de cafeterías, mercados independientes y venta online. El retiro se enmarca en un contexto de mayor vigilancia sobre alimentos y bebidas listos para consumir, especialmente aquellos susceptibles a contaminación por bacterias anaerobias, de acuerdo con Reuters y reportes institucionales recientes.

¿Por qué se retira el café frío de Brooklyn Roasting Company?

El retiro responde a la detección de un posible riesgo sanitario derivado de un defecto en la cadena de frío. Brooklyn Roasting Company identificó que su Pasteurized Cold Brew Concentrate en envases de 2,5 galones podría favorecer la formación de toxina botulínica si se almacena fuera de refrigeración. Según la FDA, la toxina botulínica representa un peligro grave para la salud pública, ya que puede causar parálisis muscular, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte.

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El producto fue distribuido en establecimientos de Nueva York y Nueva Jersey y tiene códigos de consumo preferente del 3 de junio al 30 de septiembre de 2026. La empresa notificó a comercios y clientes mediante correo electrónico, fax, llamadas y visitas, cumpliendo los protocolos exigidos por la FDA.

La FDA advirtió que el almacenamiento sin refrigeración del Pasteurized Cold Brew Concentrate puede favorecer la proliferación de Clostridium botulinum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el botulismo y cuáles son los síntomas?

El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero grave, causada por la toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas pueden aparecer entre 12 y 36 horas después de consumir el alimento contaminado. Los signos incluyen:

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Dificultad para tragar

Visión borrosa o doble

Debilidad muscular

Boca seca

Parálisis progresiva

Problemas respiratorios

La FDA clasificó este retiro como Clase II, lo que implica que la exposición puede causar efectos temporales o médicamente reversibles. Hasta el momento, las autoridades no han recibido reportes de casos de botulismo vinculados a los lotes retirados.

¿Qué productos específicos están involucrados en el retiro?

El producto afectado es el Brooklyn Roasting Company Pasteurized Cold Brew Concentrate en formato “bag in box” de 2,5 galones (aproximadamente 9,5 litros). Los lotes retirados presentan códigos de consumo preferente entre 063026 y 093026, y fueron distribuidos entre el 1 de abril y el 20 de junio de 2026.

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Según la ficha oficial de la FDA, 1.219 unidades forman parte de este retiro. La totalidad de estos envases fue distribuida en establecimientos de Nueva York y Nueva Jersey. No hay constancia de que el producto haya sido enviado a otros estados o regiones.

El retiro del café frío de Brooklyn Roasting Company afecta envases de 2,5 galones distribuidos entre el 1 de abril y el 20 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si tienes uno de los productos retirados?

Para identificar si un producto está incluido en el retiro, los consumidores y comercios deben localizar el código de consumo preferente en el envase. Si el código está comprendido entre 063026 y 093026 y corresponde a la presentación “Pasteurized Cold Brew Concentrate” de 2,5 galones, el producto debe ser apartado de inmediato y no consumido.

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La FDA recomienda a todas las personas que posean estos lotes contactar directamente a Brooklyn Roasting Works LLC o al punto de venta para coordinar la devolución o eliminar el producto de forma segura. La notificación oficial está disponible en la plataforma de la FDA y puede ser revisada por el público general.

¿Qué han comunicado las autoridades sanitarias?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) supervisa el proceso de retiro y mantiene la información actualizada en su sitio web. La agencia confirmó que la empresa inició el retiro de forma voluntaria y notificó a todos sus clientes y distribuidores, aunque no emitió un comunicado de prensa específico.

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“La exposición a la toxina botulínica puede causar efectos graves, aunque el retiro actual se clasifica como de riesgo moderado y reversible”, se destaca en el aviso oficial de la FDA. Por su parte, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recuerda que el botulismo requiere atención médica urgente y que el diagnóstico temprano mejora el pronóstico de los pacientes.

La toxina botulínica puede causar botulismo, con síntomas como dificultad para tragar, visión borrosa, debilidad muscular y problemas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el procedimiento que sigue la empresa para el retiro?

De acuerdo con la FDA, Brooklyn Roasting Works LLC notificó a sus clientes y puntos de venta afectados a través de varios canales: correo electrónico, fax, carta, llamadas telefónicas y visitas. La empresa centraliza el proceso en su sede de la avenida Flushing, en Brooklyn, y coordina la recolección y destino final de las unidades afectadas.

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El retiro permanecerá activo hasta que la FDA confirme que todos los productos afectados han sido retirados de la cadena de distribución y consumo. El organismo regulador exige reportes periódicos y mantiene la supervisión sobre el manejo y destrucción de los lotes retirados.

¿Qué medidas deben tomar los comercios y consumidores?

No vender ni consumir productos con los códigos de consumo preferente entre 063026 y 093026.

Separar los envases afectados y contactar a la empresa o al distribuidor para gestionar la devolución.

Consultar el sitio web de la FDA para obtener información actualizada sobre el retiro y eventuales indicaciones adicionales.

Los comercios deben informar a sus clientes y retirar inmediatamente los productos de sus estanterías. Los consumidores deben abstenerse de consumir los lotes incluidos en el retiro, incluso si no presentan alteraciones visibles o de sabor.

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La FDA recomienda no vender ni consumir el café frío retirado y pide a consumidores y comercios consultar los canales oficiales hasta que termine la recolección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto para la industria alimentaria y la seguridad del consumidor?

El retiro de productos de Brooklyn Roasting Company se enmarca dentro del aumento de controles y monitoreo sobre alimentos y bebidas listos para consumir. En los últimos años, la FDA ha intensificado la vigilancia de productos susceptibles a contaminación por bacterias anaerobias, especialmente en contextos de temperaturas elevadas y distribución masiva.

Expertos en seguridad alimentaria, citados por Reuters, advierten que la trazabilidad y el control de la cadena de frío resultan fundamentales para prevenir incidentes de intoxicación alimentaria. El caso refuerza la importancia de la cooperación entre empresas, autoridades y consumidores para minimizar riesgos.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

Mientras el retiro sigue en curso, la FDA continuará actualizando la información pública y supervisando la recolección de los envases afectados. Consumidores y comercios pueden consultar los canales oficiales para verificar si algún producto en su poder está incluido en la alerta. La empresa mantiene sus operaciones regulares para el resto de sus productos, que no han sido objeto de retiro ni restricción.

La vigilancia y la transparencia sobre incidentes de seguridad alimentaria se mantienen como prioridad para las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Por el momento, Brooklyn Roasting Company y la FDA no han reportado casos de botulismo relacionados con este retiro, y la recomendación principal es evitar el consumo de los productos identificados hasta que finalice el proceso de recolección.