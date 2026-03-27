Actualización One UI 9: qué novedades traerá a los Galaxy en pantalla, fotos y sistema

One UI 9 apuesta por ajustes visuales y funciones prácticas que refinan la experiencia en los teléfonos Galaxy sin modificar su identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de One UI 9 prepara importantes cambios visuales y funcionales para los smartphones de la familia Galaxy. Samsung planea introducir en su próxima actualización nuevas herramientas en pantalla, mejoras en la aplicación de fotos y ajustes internos en el sistema operativo, con el objetivo de perfeccionar la experiencia de uso en sus dispositivos.

Nuevos controles en la interfaz

Entre los cambios más destacados de One UI 9 se encuentra la renovación de la Now Bar, el elemento flotante que permite acceder rápidamente a controles contextuales, como la reproducción de música. La Now Bar adoptará un fondo más oscuro, lo que incrementa el contraste y la legibilidad, especialmente en condiciones de poca iluminación.

Además, el nombre de la canción activa se ubicará en la parte superior, mientras que en la zona inferior se desplegará una animación ondulada que responde al audio. Al mantener presionada la barra, el usuario podrá acceder de forma directa a los ajustes específicos de este control o eliminarla de la pantalla.

La Now Bar en One UI 9 tendrá un fondo más oscuro para facilitar la lectura en ambientes con poca luz. (Europa Press)

La actualización también ofrecerá una mayor capacidad de personalización. La interfaz permitirá modificar la forma de las esquinas de los widgets, que ahora serán más rectas, aunque sin perder un leve redondeo. Esta decisión busca unificar el aspecto visual de la pantalla de inicio y dotarla de una estética más cohesionada. La compañía podría incluir preajustes para que el usuario elija entre diferentes estilos geométricos, sin alterar la identidad visual de One UI.

Mejoras en la Galería y en la selección de imágenes

Otra novedad relevante de One UI 9 reside en la aplicación Galería. Las imágenes filtradas muestran que la compañía coreana implementará un nuevo sistema de selección múltiple que introduce un cuadro flotante.

Cada vez que el usuario marque varias fotos, estas se irán agregando a un contenedor visual que muestra en tiempo real los archivos seleccionados, evitando confusiones al desplazarse por grandes colecciones. Este cuadro, que agrupa hasta 15 imágenes, facilita la organización y edición de fotografías.

Samsung permitirá personalizar la forma de los widgets en la pantalla de inicio con nuevos estilos. (Reuters)

Basado en Android 17, con mejoras internas y privacidad

La nueva versión del software estará basada en Android 17, manteniendo la hoja de ruta habitual de la empresa. Ya se han detectado builds internas en los servidores de la compañía, lo que confirma que el desarrollo avanza en fase preliminar. Entre las mejoras heredadas del sistema operativo de Google, destacan una mejor adaptación de las aplicaciones a diferentes tamaños de pantalla, un aspecto clave en dispositivos plegables y tabletas.

El paquete de actualizaciones incluye nuevas opciones de privacidad, como un selector de contactos a nivel de sistema. Esta herramienta permite conceder acceso a aplicaciones solo a contactos concretos, sin exponer toda la agenda. Además, se prevén optimizaciones de rendimiento y otros ajustes internos que, aunque menos visibles, impactan directamente en la fluidez y estabilidad del dispositivo.

La estrategia de la tecnológica no pasa por una transformación radical de la interfaz, sino por la incorporación de mejoras graduales que inciden en el uso cotidiano. Cambios como el sistema de selección en la Galería o la actualización de la Now Bar reflejan el interés de la empresa en perfeccionar detalles funcionales que los usuarios perciben cada día al interactuar con sus teléfonos.

One UI 9 estará basado en Android 17, incorporando mejoras de privacidad y rendimiento. (Europa Press)

El lanzamiento de One UI 9 aún no tiene fecha oficial, pero la filtración de estas funciones anticipa el rumbo que tomará esta familia de dispositivos en los próximos meses.