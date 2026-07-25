Qatar anunció la reanudación de todas las actividades de navegación marítima a partir de este domingo

Qatar anunció la reanudación de todas las actividades de navegación marítima (Europa Press)

Qatar reanudará todas las actividades de navegación marítima para cualquier tipo de buque a partir de mañana, domingo, tras más de 10 días de suspensión por la escalada entre Irán y Estados Unidos en la región, según informó el Ministerio de Transportes qatarí este sábado.

El ministerio, a través de un comunicado, solicitó que “todos cumplan con las normas e instrucciones marítimas vigentes y garanticen la disponibilidad de equipos de seguridad antes y durante la navegación, asegurando así los más altos niveles de seguridad en todos los viajes marítimos”.

El pasado 12 de julio, el ministerio ordenó la suspensión temporal de la navegación y de las actividades marítimas hasta nuevo aviso, en el contexto de la ofensiva lanzada por Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania.

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En ese momento, pidió a los propietarios y usuarios de embarcaciones, incluidas las de recreo y los pesqueros, que detuvieran temporalmente la navegación.

La medida no incluyó a los buques sujetos a los convenios marítimos internacionales, “que continúan sus operaciones de conformidad con las normas y procedimientos aplicables”.

No es la primera vez que el país del golfo Pérsico suspende la navegación desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán; ya se habían implementado restricciones similares en ocasiones anteriores y luego fueron levantadas.

Este sábado transcurre con una calma tensa en la escalada entre Washington y Teherán, luego de que, por primera vez en más de 10 días, no se produjeran ataques estadounidenses contra la República Islámica durante la madrugada.

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Los países del golfo Pérsico y Jordania, aliados de Estados Unidos, tampoco reportaron nuevos incidentes este sábado, después de varios días consecutivos de ataques iraníes a sus territorios en respuesta a las acciones de Washington.

Un misil de crucero de largo alcance llamado "Hoveize", fabricado localmente y probado con "éxito" en Irán (EFE)

Nueva amenaza de Irán

En otro orden, el régimen de Irán anunció este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses persistirán “hasta la rendición total del enemigo”. Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que las conversaciones con Teherán siguen en curso a pesar de los enfrentamientos recientes.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, expresó a través de un mensaje difundido por la agencia Tasnim: “Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.

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Zolqadr, quien asumió el cargo tras la muerte de Ali Lariyani en bombardeos israelí-estadounidenses, señaló que las ofensivas contra objetivos estadounidenses en países de Medio Oriente seguirán hasta vengar “la sangre de los niños inocentes”.

Según Zolqadr, “cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”.

Personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, abrazando al también fallecido comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)

“Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

Más temprano, Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya en Irán, amenazó con que, por cada iraní muerto durante la guerra en Medio Oriente, moriría un militar estadounidense, balance al cual describió como una nueva “ecuación” en el campo de batalla.

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“Ahora consideramos una ecuación definitiva y declarada del campo de batalla que por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno”, afirmó el general de división en un mensaje publicado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Además, amenazaron con enviar “al infierno” a las tropas militares del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que operan en la región y llevan adelante el bloqueo contra los puertos iraníes a causa del cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán: “Les hemos preparado billetes de ida gratis al infierno”.