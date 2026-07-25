«No somos súbditos»: El régimen de Ortega responde a la Unión Europea tras tras pretender abolir comicios en Nicaragua

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, aparece dentro de un domo transparente, mientras manos diplomáticas sostienen banderas de la Unión Europea que intentan comunicarse con él sin éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión diplomática entre la comunidad internacional y el régimen de Daniel Ortega ha alcanzado un nuevo punto de máxima fricción tras un duro cruce de declaraciones oficiales.

La Unión Europea (UE), a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, emitió un vehemente pronunciamiento en el que instó a las autoridades de Nicaragua a convocar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, tal como lo establece el marco normativo institucional.

Esta exigencia comunitaria surgió de forma directa tras las polémicas declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó públicamente que en la nación centroamericana “no volverá” a celebrarse ningún tipo de proceso comicial.

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La respuesta de Managua no tardó en llegar: mediante una nota diplomática emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen de Ortega rechazó tajantemente los emplazamientos del bloque europeo, calificándolos de colonialistas e injerencistas.

En su comunicado oficial, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la persistente represión y el grave deterioro de las libertades fundamentales en territorio nicaragüense.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de quien partió el pronunciamiento sobre el deterioro democrático en Nicaragua.

Ante las firmes demandas planteadas por el bloque europeo, la Cancillería del régimen de Daniel Ortega hizo pública una contundente respuesta oficial fechada el 24 de julio de 2026 en Managua. Encabezado con el eslogan en mayúsculas “NO SOMOS SÚBDITOS”, el comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional acusó recibo del pronunciamiento de la Unión Europea y arremetió severamente contra la postura de la diplomacia europea.

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El documento oficial califica la postura europea como una manifestación “injerencista, imperialista, y propia de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”. A través de una retórica marcadamente ideológica y confrontativa, el régimen Ortega denunció lo que considera “intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo”.

El escrito diplomático subraya que la nación es una patria victoriosa y luchadora que no aceptará “afirmaciones anquilosadas” sobre sus territorios, su pueblo o sus procesos políticos.

Daniel Ortega, cuyo gobierno acusó a la diplomacia europea de actuar con una «mentalidad colonial» tras las peticiones de elecciones libres.

Soberanía institucional y el aislamiento diplomático de Managua

El pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores evidencia la consolidación de la postura de resistencia del régimen de Daniel Ortega frente a las presiones internacionales. Ante este escenario, varios países de la comunidad internacional se han pronunciado para condenar la deriva autoritaria de Managua y exigir garantías democráticas.

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Sin embargo, la tensión ha escalado a un punto crítico luego de que el gobierno de Nicaragua confirmara que está dispuesto a abolir definitivamente las elecciones en el país, cerrando cualquier posibilidad de alternancia en el poder.

En el texto oficial, la cancillería de Nicaragua asegura de forma tajante que la nación es libre y soberana para tomar sus propias decisiones en materia de ordenamiento institucional, escogiendo autónomamente sus propios modelos políticos que, según señala el documento, “tanta sangre ha costado” a la sociedad nicaragüense.

Daniel Ortega y Rosario Murillo se muestran en una caricatura política de pie sobre un mapa de América Central, rodeados por banderas de países que señalan su rechazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta postura, el régimen de Daniel Ortega rechaza de plano el escrutinio externo y reafirma su determinación de desmantelar el sistema comicial tradicional, consolidando un modelo sin competencia electoral y profundizando de manera dramática su aislamiento diplomático e internacional frente a los reclamos de organismos multilaterales y gobiernos de la región.

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La negativa a dialogar aleja al país de los bloques multilaterales y bloquea las vías diplomáticas destinadas a resolver la severa crisis política.