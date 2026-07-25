Las grandes tecnológicas le escribieron a Washington para que no restrinja la IA gratuita

Las principales tecnológicas pidieron a Washington evitar restricciones amplias sobre los modelos de pesos abiertos y reforzar el acceso a infraestructura para su desarrollo (Imagen ilustrativa Infobae)

Nvidia, Microsoft, Meta, IBM, Palantir, Dell, Mistral y Mozilla publicaron el viernes 24 de julio una carta abierta dirigida a Washington. Se titula “Pesos abiertos y liderazgo estadounidense en inteligencia artificial” y pide al gobierno de Estados Unidos que no restrinja los modelos de pesos abiertos, sistemas que cualquiera puede descargar, revisar, modificar y ejecutar en su propia infraestructura. Eran 25 firmantes. El documento está alojado en el sitio corporativo de Microsoft.

La carta responde a un movimiento concreto. Días antes, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, acusó a una empresa china de destilar tecnología de Anthropic para construir su propio modelo. Dicho concepto significa entrenar un sistema usando las respuestas de otro más potente.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondió que las sanciones y la lista de entidades restringidas estaban sobre la mesa. En Washington circula desde hace meses la idea de frenar los modelos abiertos por razones de seguridad nacional, y la carta llegó para bloquearla antes de que se convierta en norma.

Jensen Huang, máximo ejecutivo de Nvidia, la difundió con el primer posteo de su vida en X. Escribió que el mundo necesita tanto modelos cerrados de frontera como modelos abiertos de frontera. El texto pide medidas concretas: ampliar el acceso a cómputo para empresas jóvenes e investigadores, invertir en recursos compartidos de entrenamiento, evitar restricciones prematuras y reforzar las capas de aplicación.

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Después vino lo interesante.

El argumento de seguridad cambió de dueño

Durante dos años, la industria justificó el cierre de los modelos más potentes con un argumento de seguridad. Los sistemas avanzados eran peligrosos y convenía que estuvieran en pocas manos auditadas. La carta invierte ese razonamiento. Depender solo de modelos cerrados “no es seguro de por sí”, dice el texto, porque esos sistemas pueden ser vulnerados, mal usados o fallar de maneras que nadie desde afuera puede detectar. Y sigue.

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Concentrar capacidades avanzadas detrás de pocos modelos cerrados genera puntos únicos de falla, debilita la competencia y deja tecnología crítica en manos de pocos proveedores. La apertura, afirman los firmantes, puede ser uno de los caminos más importantes hacia la seguridad.

La carta cuestiona que concentrar los modelos avanzados en pocos proveedores sea más seguro y defiende la apertura como una vía para reducir riesgos (Imagen ilustrativa Infobae)

Hay un párrafo todavía más específico. La carta define la destilación como una técnica de uso extendido y legítimo, y pide que los casos de extracción ilegal se traten con marcos legales dirigidos y no con prohibiciones amplias. Es la misma palabra que la Casa Blanca acababa de usar para acusar a un competidor de copiarle a Anthropic.

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La lista de firmantes se dio vuelta en 24 horas

El viernes por la noche, OpenAI apareció en la nómina publicada por Microsoft. Sam Altman lo posteó en X: quiere que Estados Unidos gane “tanto en código abierto como en modelos propietarios” y le alegra ver esto. Debajo de su mensaje, quedó una nota de la comunidad que sostenía que la empresa se había negado a firmar.

Al día siguiente, Sundar Pichai respaldó el documento en nombre de Google y recordó que su compañía publica modelos abiertos con la familia Gemma. Google no figuraba en la lista oficial al cierre de esta nota.

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La nómina pasó de 25 a 35 nombres. Se sumaron Cisco, Cohere, GitHub, Palo Alto Networks y DoorDash, entre otros. Elon Musk, sin firmar, citó el posteo de Huang para apoyarlo.

Anthropic es la única gran compañía estadounidense de inteligencia artificial que no firmó ni respaldó el texto. Y es la empresa cuyo modelo, según la Casa Blanca, fue copiado.

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Ninguna firma defiende una idea sin defender su balance

Conviene leer la lista con criterio de mercado. Nvidia vende chips a cualquiera que entrene o ejecute un modelo, y cada sistema abierto que funciona sobre infraestructura propia genera una demanda adicional de hardware. Meta, Mistral y Hugging Face construyen y distribuyen modelos abiertos. Microsoft vende servicios en la nube y necesita que la carga de trabajo se multiplique, no que se concentre en un solo proveedor.

Las grandes tecnológicas respaldan los modelos abiertos mientras protegen sus propios intereses comerciales (Imagen ilustrativa Infobae)

La firma de OpenAI es el dato raro. La empresa cobra por acceso a modelos que nadie puede descargar y viene advirtiendo al gobierno estadounidense sobre laboratorios extranjeros que convierten sus resultados en alternativas abiertas más baratas. Firmó igual, en cuestión de horas, un documento que argumenta contra esa posición.

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A mi lectura, eso no es una conversión. Es un cálculo. Quedar afuera de una carta que reúne a Nvidia, Microsoft y Meta salía más caro que firmarla, porque el texto pide medidas y no obliga a nada.

Cuando un argumento sobre seguridad se acomoda en 24 horas a la conveniencia de cada firmante, dejó de describir un riesgo. Describe una posición de mercado, y así hay que leerlo.

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