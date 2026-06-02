Diferencias entre memoria RAM DDR4 y DDR5: rendimiento, compatibilidad y cuál elegir

DDR5 eleva la velocidad de la RAM y redefine el salto frente a DDR4 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria RAM es un componente clave para el desempeño de cualquier computadora, y la llegada de DDR5 marca un salto tecnológico respecto a DDR4. Elegir entre ambas opciones puede determinar el rendimiento, la eficiencia energética y la capacidad de actualización de un sistema, especialmente en entornos de gaming, productividad avanzada o centros de datos.

De acuerdo con el fabricante de software, Adata, el avance en velocidad, capacidad y gestión de energía coloca a DDR5 como la nueva referencia, pero la compatibilidad y el presupuesto siguen siendo factores determinantes.

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La importancia de esta comparación radica en que el usuario actual no solo busca velocidad, sino también eficiencia, escalabilidad y una inversión que se mantenga vigente frente a la rápida evolución del hardware. Entender las diferencias técnicas y prácticas entre DDR4 y DDR5 permite tomar decisiones informadas al momento de actualizar o ensamblar un equipo.

DDR4 o DDR5, las claves técnicas que cambian el rendimiento del equipo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es DDR4 y cuáles son sus ventajas?

La memoria DDR4 se consolidó como estándar durante casi una década, ofreciendo mejoras sobre DDR3 en velocidad, eficiencia energética y capacidad. Este tipo de RAM utiliza 288 contactos en los módulos U-DIMM, un diseño de borde curvo para facilitar la instalación y mayor grosor para soportar frecuencias superiores. DDR4 permite módulos de hasta 32 GB, con velocidades que van de 2133 a 3200 MT/s y un consumo de 1,2 V.

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Entre sus ventajas destacan:

Compatibilidad extensa : presente en la mayoría de placas base de los últimos años.

Precio competitivo : actualmente, DDR4 es más asequible que DDR5.

Madurez tecnológica: los fabricantes han optimizado su funcionamiento y su estabilidad.

Qué aporta DDR5: la nueva generación de RAM

DDR5 representa la evolución de la memoria dinámica de acceso aleatorio, orientada a satisfacer las demandas de computación moderna como IA, multitarea intensiva y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Las principales mejoras de DDR5 frente a DDR4 incluyen:

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Velocidades de reloj desde 4800 hasta más de 6400 MT/s .

Ancho de banda máximo de hasta 51,2 GB/s (el doble que DDR4).

Capacidades de módulo de hasta 128 GB .

Consumo energético reducido a 1,1 V y administración de energía integrada en el módulo.

ECC (corrección de errores) incorporado de serie en la matriz, mejorando la integridad de los datos.

Estas características hacen de DDR5 una opción ideal para sistemas de alto rendimiento, centros de datos, gaming avanzado y escenarios donde el procesamiento de datos y la multitarea son críticos.

Con frecuencias de partida más altas y un máximo teórico superior, esta RAM apunta a cargas intensivas como gaming avanzado, creación de contenido y servidores, aunque la inversión sube al requerir hardware actualizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa técnica: DDR4 vs DDR5

Las diferencias clave entre DDR4 y DDR5 pueden resumirse así:

Velocidad de reloj: DDR4 opera entre 2133 y 3200 MT/s, mientras que DDR5 arranca en 4800 MT/s y supera los 6400 MT/s en módulos avanzados. Ancho de banda: DDR4 ofrece hasta 25,6 GB/s; DDR5 alcanza hasta 51,2 GB/s, lo que se traduce en transferencias de datos mucho más rápidas. Capacidad por módulo: DDR4 admite módulos de hasta 32 GB, mientras que DDR5 permite módulos de hasta 128 GB, cuadruplicando la capacidad. Consumo energético: DDR4 requiere 1,2 V y DDR5 reduce la demanda a 1,1 V, favoreciendo la eficiencia y la gestión térmica. ECC (corrección de errores): DDR4 lo ofrece como opción; en DDR5 viene incorporado de serie, mejorando la integridad de los datos.

Estas diferencias permiten que DDR5 maneje más datos por ciclo, reduzca la latencia y mejore la experiencia en tareas exigentes, además de favorecer la eficiencia energética.

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Compatibilidad y factores a considerar antes de elegir

Uno de los aspectos más importantes al elegir entre DDR4 y DDR5 es la compatibilidad. Aunque ambos módulos tienen un factor de forma similar, no son intercambiables entre sí. DDR5 requiere placas base y chipsets diseñados específicamente para esta tecnología. Actualizar a DDR5 implica, en la mayoría de los casos, cambiar la placa base y, posiblemente, el procesador.

El precio también es un factor clave. DDR4 sigue siendo la opción más accesible y suficiente para la mayoría de usuarios, mientras que DDR5, aunque superior en prestaciones, mantiene un costo elevado y su ecosistema está en plena expansión.

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¿Cuál elegir?

La decisión depende del uso y el presupuesto. Para equipos de oficina, navegación web, tareas básicas o gaming casual, DDR4 sigue ofreciendo un rendimiento óptimo a un precio razonable. Para entornos profesionales, gaming de última generación, edición multimedia avanzada y futuras actualizaciones, DDR5 es la apuesta a largo plazo, garantizando mayor velocidad, menor consumo y mejor integridad de datos.

Conocer las diferencias entre DDR4 y DDR5 ayuda a tomar una decisión informada, ajustando la inversión a las necesidades reales y anticipando los próximos avances en el mundo de la memoria RAM.

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