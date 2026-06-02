Sam Altman quiere que tengas un robot personal e invierte dicretamente en una nueva empresa de IA

Sam Altman, CEO de OpenAI, invierte en Alfred para impulsar el desarrollo de la IA física en la industria automotriz y la robótica. (REUTERS/Axel Schmidt/File Photo)

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha decidido apostar por la IA física, un sector que busca integrar la inteligencia artificial en máquinas que interactúan con el entorno real. Su última movida fue invertir en Alfred, una startup que promete acelerar el desarrollo de sistemas inteligentes para la industria automotriz y la robótica personal e industrial.

La compañía cuenta con exempleados de Tesla y Meta, de donde provienen sus fundadores Ankit Ukil y Dömötör Gulyas.

Cómo es la inversión de Altman en esta empresa

La participación de Altman en Alfred se realiza a través de su fondo de capital de riesgo, Hydrazine Capital. Aunque no se ha divulgado el monto exacto de su inversión, la startup está levantando una ronda de financiamiento que la sitúa en una valuación de 40 millones de dólares, según Business Insider.

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Además de Altman, el proyecto cuenta con el apoyo de otros inversores destacados como Khosla Ventures, SV Angel y Chapter One. Este respaldo financiero llega en un contexto donde los fondos de capital de riesgo han destinado sumas históricas al sector: solo en abril, las startups de IA física obtuvieron aproximadamente 5.300 millones de dólares en inversiones, según datos de Crunchbase.

Exempleados de Tesla y Meta lideran el equipo fundador de Alfred, enfocado en software para ingenieros de máquinas físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace Alfred y cómo desarrolla IA física

Alfred fue fundada hace nueve meses por Ankit Ukil, exdiseñador de Tesla, y Dömötör Gulyas, exingeniero de Meta Reality Labs. La compañía tiene su sede en Hawthorne, California, frente a la fábrica de SpaceX. El equipo se compone de profesionales que han pasado por empresas como Tesla, Ford y Honda, lo que aporta experiencia directa en vehículos y robótica.

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El objetivo central de Alfred es desarrollar una plataforma de software orientada a facilitar el trabajo de los ingenieros que construyen máquinas físicas. La meta es comprimir los tiempos de investigación y desarrollo, permitiendo que los ingenieros reduzcan las tareas repetitivas y se concentren en la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras tecnológicas.

Según Ukil, la idea es que los ingenieros puedan dedicar más recursos a innovar, como la integración de características avanzadas en vehículos eléctricos, tendencia que se observa especialmente en la industria automotriz china.

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Actualmente, la plataforma principal de Alfred sigue en fase de desarrollo. Sin embargo, la empresa ya mantiene conversaciones con automotrices, compañías de defensa y firmas del sector robótico, aunque los nombres de estos posibles socios no han trascendido.

El objetivo de Alfred es reducir tiempos de investigación y desarrollo, permitiendo a ingenieros innovar en vehículos eléctricos y robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco está puesto en acelerar la llegada de soluciones inteligentes al mercado, apoyando a industrias que buscan ganar agilidad y competitividad.

El auge de la IA física y el contexto global

El respaldo a Alfred se produce en un contexto de entusiasmo global por la IA física. El interés de los inversores y grandes empresas tecnológicas se ha intensificado, con apuestas millonarias y el surgimiento de nuevos actores en el sector.

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Un ejemplo de esto es el reciente anuncio de Nvidia en la conferencia GTC Taipei, donde la compañía presentó un modelo estándar de robot humanoide para uso académico, previsto para finales de 2026.

Altman, por su parte, ha sido explícito sobre el rumbo que imagina para la inteligencia artificial y la robótica. A través de su cuenta en X, declaró: “En el corto plazo, estamos enfocados en robots que apoyen a trabajadores calificados para construir la infraestructura del futuro; en el largo plazo, imaginamos que todos tengan un robot personal que haga cualquier cosa que necesiten”.

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Sam Altman vislumbra un futuro con robots personales capaces de realizar cualquier tarea, destacando el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Los movimientos de Sam Altman como inversor

A lo largo de los últimos 15 años, Sam Altman ha realizado más de 170 inversiones, según PitchBook. Entre las empresas de su portafolio destacan Stripe, Reddit y Helion Energy. Aunque no tiene participación accionaria en OpenAI, el éxito de sus inversiones lo ha convertido en multimillonario.

El interés de Altman por la industria automotriz también es personal. En 2024 fue visto conduciendo un exclusivo Koenigsegg Rivera de 5 millones de dólares en Napa.

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