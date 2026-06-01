Orsi consiguió un descuento de USD 25.000 para comprar una camioneta y la junta anticorrupción lo va a investigar

Yamandú Orsi baja de su camioneta Hyundai Santa Fe, que compró con descuento en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, compró días antes de asumir su cargo –el 1° de marzo de 2025– una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida, por la que pagó USD 54.000. Lo que evidencia ese monto es obtuvo un descuento de unos USD 25.000, lo que ha generado una fuerte polémica en el país en los últimos días. Por ley, los funcionarios públicos no pueden recibir obsequios.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) del país, conocida como “junta anticorrupción”, analizará el caso esta semana.

El descuento que obtuvo Orsi se conoció la semana pasada, a partir de un análisis realizado por el programa Así nos va de Radio Carve sobre las declaraciones juradas del mandatario. En el documento con su patrimonio que presentó ante la Jutep, el jefe de Estado describió que tiene esa camioneta híbrida y la valuó en USD 79.000, el precio de mercado.

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De los documento surgía que había algunas inconsistencias. ¿Por qué? En la declaración anterior, Orsi había anotado que tenía otra camioneta Hyundai, valuada en USD 29.000. Había una diferencia cercana a los USD 50.000 entre un vehículo y el otro, y surgió la pregunta sobre de dónde había salido el dinero.

Para responder esa pregunta, Presidencia envió a ese programa radial la siguiente factura:

Factura de la compra de una camioneta por parte del presidente uruguayo Yamandú Orsi, a USD 25.000 menos (Así nos va/Radio Carve)

La factura fue emitida el 21 de febrero, ocho días antes de que asuma la Presidencia, y muestra que Orsi pagó USD 54.000. El mandatario tuvo una rebaja de USD 25.000.

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La empresa que le vendió el vehículo a Orsi es Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai en Uruguay. El día de su asunción como presidente, Orsi recorrió el camino entre el Palacio Legislativo (el congreso uruguayo) y la Plaza Independencia (donde está la sede del Poder Ejecutivo) en un auto eléctrico de la misma marca.

Una de las dudas que está instalada sobre esta compra es si fue legal o no. ¿Por qué? El Código de Ética de la Función Pública –que tiene rango de ley en Uruguay– prohíbe que los funcionarios públicos soliciten o reciban obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros.

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El presidente Orsi usó otro auto Hyundai el día de su asunción (REUTERS/Andrés Cuenca)

Sin embargo, Orsi todavía no había asumido el cargo. Estrictamente, no era funcionario público aunque faltaba poco más de una semana para que asumiera como presidente.

Esta defensa legal fue una de las primeras defensas que recibió Orsi. El abogado Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia, declaró en el programa Desayunos Informales de Canal 12: “Voy a ser abogado del diablo. Quienes defienden la aplicación de este artículo están cometiendo dos errores. El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Yamandú hace esa compra no era funcionario público. Si me preguntás la cuestión legal, te contesto la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa”.

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El presidente Orsi, buena parte de sus asesores y sus gabinente, se mantuvo en silencio durante toda la semana. También lo hicieron la mayoría de los dirigentes de la oposición, que optaron por la cautela para hablar del tema.

La camioneta Hyundai Santa Fe, que Yamandú Orsi compró con descuento (Captura Telemundo/Canal 12)

Orsi recién volvió a hablar de este episodio el sábado, al participar de una actividad en el departamento de Salto (en el litoral del país). El jefe de Estado negó haberse equivocado con la compra de la camioneta. “Lo dictaminarán los organismos de contralor. Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, respondió en una rueda de prensa.

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El presidente dijo que Uruguay tiene “buenos organismos de contralor” y señaló que los funcionarios públicos están “en manos de ellos”.“No hay que agotar nunca [instancias] cuando lo que está en juego es la verdad”, dijo.

Esta respuesta de Orsi generó varias críticas. Dirigentes de la oposición lo consideraron una tomadura de pelo.