Baja histórica de homicidios y crecimiento turístico como pilares de la gestión Bukele

Caricatura de Nayib Bukele en el Palacio Nacional de El Salvador simboliza los logros de su gestión en salud, la reducción de la delincuencia y el auge del turismo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador experimentó cambios profundos en seguridad, economía y proyección internacional durante los últimos dos años de la administración de Nayib Bukele. El país, antes marcado por la violencia de pandillas, ahora exhibe indicadores que lo posicionan entre los más seguros de América Latina, según datos oficiales y organismos internacionales.

La tasa de homicidios descendió a 1.9 por cada 100,000 habitantes en 2024, superando el promedio regional y consolidando una caída superior al 98 % respecto a 2015.

El gobierno atribuyó este resultado al régimen de excepción y a la política de detenciones masivas, que llevó a más de 85,000 personas encarceladas bajo custodia, una cifra que ubica a El Salvador entre los países con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo.

Esta transformación en seguridad tuvo un impacto inmediato en la vida cotidiana y en la economía. La percepción de mayor tranquilidad facilitó un auge turístico: más de 4 millones de visitantes internacionales llegaron en 2025, generando ingresos equivalentes al 14 % del PIB y atrayendo la inversión de cadenas hoteleras internacionales y nuevos operadores.

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Reducción de la violencia y debilitamiento de las pandillas

El descenso en los homicidios se acompañó de una drástica disminución de la extorsión y del control territorial ejercido por pandillas.

Las denuncias por extorsión cayeron un 54 % entre 2022 y 2023, según la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia, lo que permitió la reapertura de negocios y espacios públicos en zonas antes dominadas por el miedo.

El Plan Control Territorial y el despliegue de fuerzas militares en áreas críticas fueron elementos centrales de esta estrategia.

La recuperación de territorios antes controlados por pandillas transformó el entorno para empresarios, transportistas y comunidades. La eliminación de la “renta” devolvió capacidad de consumo a los hogares y alivió la presión sobre pequeños comercios y transportistas.

Elementos de seguridad verifican a sujetos que entran y salen del cerco instalado en Chalatenango Sur. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del continente a figurar como referencia regional en control del crimen, con el “modelo Bukele” captando la atención de otros gobiernos de América Latina. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la estrategia de seguridad integral respaldaron este reposicionamiento.

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Turismo, inversión y reposicionamiento internacional

La mejora en seguridad reconfiguró la imagen internacional de El Salvador y reactivó el turismo. El 83 % de los visitantes pernocta al menos una noche, según el Ministerio de Turismo, y los ingresos del sector crecieron en zonas antes excluidas por la violencia.

Empresas como Hilton y JW Marriott anunciaron inversiones, y eventos deportivos y culturales consolidaron la nueva narrativa de destino turístico.

Turistas disfrutan del recientemente renovado Malecón del Puerto de La Libertad en El Salvador, un espacio moderno con vistas al océano Pacífico y la bandera nacional ondeando bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país firmó en 2026 un acuerdo comercial “recíproco” con Estados Unidos, lo que mejoró el acceso de productos salvadoreños al mercado estadounidense y fortaleció la relación bilateral. La inversión extranjera directa repuntó, con flujos notables desde España y Estados Unidos, y el clima de negocios se volvió más favorable por los incentivos fiscales y la estabilidad reciente.

Uno de los datos más buscados sobre la gestión de Bukele es la caída histórica de los homicidios y su efecto en la percepción de seguridad. El Salvador redujo su tasa de homicidios a mínimos históricos, lo que le permitió captar más turismo, atraer inversiones y reposicionarse internacionalmente como un país más seguro y con mejor clima para los negocios.

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Infraestructura, digitalización y educación

El impulso a la infraestructura fue otro pilar de la gestión. El gobierno anunció inversiones superiores a USD 1,400 millones en proyectos como la modernización del puerto de La Unión y la construcción del Aeropuerto del Pacífico, con el objetivo de mejorar la conectividad y generar empleo.

En educación, el programa “Dos escuelas por día” permitió rehabilitar más de 700 centros escolares en su primer año, aunque la matrícula escolar no mostró el crecimiento esperado. La inversión en educación aumentó hasta el 3,92 % del PIB, superando el promedio de la administración anterior.

El ámbito digital también fue protagonista. El Salvador aprobó una ley de ciberseguridad y avanzó en la regulación de activos digitales e inteligencia artificial.

En educación, el programa “Dos escuelas por día” permitió rehabilitar más de 700 centros escolares en su primer año, (Foto: Secretaría de Prensa)

Con la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), se busca promover la innovación y atraer inversiones tecnológicas. El plan con Bitcoin pasó a un esquema opcional tras negociaciones con el FMI, pero la apuesta por la economía digital se mantuvo.

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Salud, protección social y economía

El sector salud experimentó una modernización de su infraestructura, con la construcción de nuevos hospitales y la ampliación de unidades de atención médica. El gobierno impulsó proyectos en distintos departamentos y mejoró áreas de emergencia en hospitales clave.

Al cierre de esta nota se espera la inauguración de uno de sus proyectos más emblemáticos, el Hospital Rosales que fue transformado por completo, aunque el gobierno enfrentó críticas por despidos masivos en el área de Salud.

Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

En materia de protección social, El Salvador introdujo por primera vez prestaciones por desempleo y maternidad. Estas medidas fortalecieron la red de seguridad social en un país históricamente carente de programas de protección amplios.

Otro logro visible fue la puesta en marcha de la plataforma Doctor SV un sistema de salud digital y telemedicina creado en El Salvador por el Gobierno de la República en alianza tecnológica con Google Cloud.

Lanzado oficialmente en noviembre de 2025, permite a los salvadoreños recibir atención médica primaria de forma virtual

De acuerdo con la información oficial, Doctor SV, en cinco meses, superó los 1.1 millones de inscritos y ha gestionado más de 1.5 millones de citas. Teniendo un índice de satisfacción del97% por parte de la población salvadoreña.

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En el frente macroeconómico, la administración de Bukele cerró un acuerdo de USD 1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional a 40 meses, evitando el impago y estabilizando las cuentas públicas. El crecimiento económico se mantuvo cercano al 2% anual, con un repunte de la inversión extranjera y una tasa de desempleo baja, aunque la pobreza persistió en algunos sectores.

Apoyo popular y controversias internacionales

La popularidad del presidente Bukele se consolidó en niveles excepcionales. CID Gallup ubicó su aprobación en 93 % en mayo de 2026, mientras otra encuesta reportó una aceptación de 91.9 % en febrero del mismo año. En las elecciones de 2024, fue reelegido con aproximadamente el 85 % de los votos, y su partido logró mayoría legislativa.

Una caricatura vibrante muestra a Nayib Bukele y Donald Trump estrechándose las manos con sonrisas, reflejando una relación de amistad y complicidad entre ambos líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos indicadores, la gestión enfrentó críticas por tendencias autoritarias y concentración de poder. Organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.

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El gobierno justificó estas medidas como necesarias para recuperar la seguridad y desarticular estructuras criminales que habían capturado parte del territorio.

El mandatario salvadoreño finaliza sus primeros dos años del segundo mandato con una agenda de proyectos en curso y un respaldo ciudadano sin precedentes, mientras el modelo de seguridad y desarrollo impulsado por su administración sigue generando debate a nivel regional e internacional.