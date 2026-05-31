Por qué los iPhone tienen un círculo al lado de la cámara

El sensor LiDAR en los iPhone Pro utiliza tecnología de detección y alcance de luz para crear mapas tridimensionales precisos del entorno. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El pequeño círculo negro junto a las cámaras de los iPhone Pro ha generado curiosidad entre los usuarios desde su aparición en el modelo iPhone 12 Pro. Muchos lo confunden con una cámara adicional o un micrófono, pero en realidad se trata del sensor LiDAR, una tecnología que ha transformado el funcionamiento de estos dispositivos en aspectos que van mucho más allá de la fotografía.

Qué es el sensor LiDAR y cómo funciona

El LiDAR, cuyas siglas en inglés corresponden a “Light Detection and Ranging” (detección y alcance de luz), es un sistema que utiliza haces láser para medir distancias.

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La tecnología opera emitiendo pulsos de luz infrarroja invisibles al ojo humano, que rebotan contra los objetos del entorno y regresan al sensor. El dispositivo calcula el tiempo que tarda la luz en volver para crear un mapa tridimensional del espacio con una precisión milimétrica.

La tecnología LiDAR tiene aplicaciones clave en realidad aumentada, permitiendo experiencias inmersivas y posicionamiento fiel de objetos virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sensor se incorporó por primera vez en los iPad Pro y, desde 2020, forma parte de todos los iPhone Pro y Pro Max, incluido el iPhone 12 Pro y sus sucesores. La precisión del LiDAR es tan alta que mide la distancia a nivel de fotones y en tiempos de nanosegundos.

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La tecnología LiDAR no es exclusiva de Apple ni de los dispositivos móviles. Se utiliza ampliamente en la industria: en vehículos autónomos para detectar obstáculos y peatones, en robótica para navegación y manipulación precisa, en drones para evitar colisiones y en aspiradoras inteligentes para mapear ambientes.

Aplicaciones en la realidad aumentada

Uno de los grandes usos del LiDAR en los iPhone Pro es la realidad aumentada. Gracias a la detección precisa de la profundidad y el reconocimiento de objetos, se pueden crear experiencias mucho más inmersivas y realistas.

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Antes de la llegada del LiDAR, las aplicaciones dependían de las cámaras y algoritmos para estimar la profundidad, lo que daba resultados poco precisos en el posicionamiento de objetos virtuales.

En fotografía móvil, el sensor LiDAR mejora notablemente la nitidez de las imágenes en condiciones de baja luz y optimiza el enfoque automático. (REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Con el LiDAR, aplicaciones como la de IKEA permiten colocar muebles virtuales en la casa y ver cómo quedarían a escala real antes de comprarlos. Herramientas profesionales, como RoomScan Pro, pueden crear planos 3D de habitaciones en segundos y exportarlos a archivos CAD, facilitando el trabajo de arquitectos y diseñadores de interiores. Para estos profesionales, la presencia del LiDAR es un motivo para elegir los modelos Pro de iPhone.

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Cómo este sensor mejora la fotografía y el vídeo

El LiDAR ha revolucionado la fotografía móvil, sobre todo en condiciones de baja luminosidad. Al poder “ver” en la oscuridad, el sensor ayuda a conseguir imágenes más nítidas y detalladas, incluso cuando la luz es escasa. Aunque no es milagroso, combinado con los sensores de cámara y un tiempo de exposición adecuado, mejora significativamente la calidad de las fotos respecto a modelos sin LiDAR.

El enfoque automático también ha dado un salto. El sensor mide la distancia a los objetos en nanosegundos, sin depender del contraste de la imagen. Esto permite enfocar con rapidez, incluso en la oscuridad, donde las cámaras tradicionales suelen fallar. Según datos de Apple, el autoenfoque es hasta seis veces más veloz en estos escenarios.

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La app Medidas de iOS utiliza el LiDAR de los iPhone Pro para realizar mediciones digitales fiables y crear planos detallados rápidamente.(REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Esta velocidad y precisión benefician no solo la fotografía convencional, sino también los retratos en modo noche y los vídeos en modo cine. El LiDAR proporciona mapas de profundidad exactos, permitiendo el desenfoque natural del fondo (efecto bokeh) incluso en entornos poco iluminados. Así, se pueden obtener primeros planos nítidos y fondos suavemente difuminados, manteniendo el realismo de los colores y texturas.

El sensor LiDAR no solo potencia la cámara y la realidad aumentada, sino que también convierte al iPhone en una herramienta útil para tareas cotidianas. La aplicación Medidas, preinstalada en iOS, aprovecha el LiDAR para realizar mediciones digitales precisas de longitudes, anchos y alturas.

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La precisión del LiDAR contribuye a que la app Medidas sea mucho más fiable en los modelos Pro. Basta con recorrer el entorno con el teléfono para crear planos 3D detallados en pocos minutos. Incluso es posible saber la altitud exacta de una persona o de un objeto, una función útil en contextos profesionales o domésticos.