Hasta los youtubers aseguran que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo

El uso de IA para traducir y replicar voces en videos ha desatado temores entre creadores digitales, mientras expertos y figuras tecnológicas reivindican el valor irreemplazable de la creatividad

La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en el entorno laboral ha generado una ola de preocupación y debates sobre la continuidad de millones de puestos de trabajo. El avance tecnológico, que promete optimizar procesos y superar limitaciones tradicionales, provoca inquietudes incluso en ámbitos que parecían exclusivos del talento y la personalidad humana, como la creación de contenido digital en YouTube.

Por qué los youtubers le están temiendo a la IA

Un ejemplo concreto se vivió tras la reciente expansión de la herramienta de traducción automática multilingüe de YouTube, que utiliza IA para replicar la voz de los creadores y traducir sus videos a diversos idiomas. Este desarrollo elimina barreras de idioma y permite que audiencias globales consuman contenido sin depender de subtítulos o doblajes convencionales, una función largamente solicitada por usuarios y empresas.

El sistema, que fue probado inicialmente por canales con audiencias masivas como Mr. Beast, ahora está disponible para millones de creadores en todo el mundo, quienes pueden activarlo o desactivarlo desde su panel de YouTube Studio.

El impacto de esta innovación no se hizo esperar en la comunidad de creadores. El reconocido youtuber Rubius fue uno de los primeros en compartir su experiencia con la IA de traducción de voz en uno de sus directos. Según describió ante sus seguidores, “me han puesto doblaje automático en los vídeos, pero no robótico”, al mostrar cómo la herramienta traducía su discurso a otros idiomas utilizando una voz muy similar a la suya. “

Me sorprende que me entienda tan bien con lo mucho que balbuceo y lo poco que vocalizo”, reconoció en tono irónico. A pesar de ciertas limitaciones técnicas, como la distorsión de sonidos y música de fondo, Rubius valoró la calidad de la función y expresó su temor: “La IA va a acabar con nosotros”.

Por qué temen que la inteligencia artificial pueda quitar empleos

Las declaraciones del creador reflejan un sentimiento compartido por otros profesionales de la industria digital, que ven en la automatización un potencial riesgo para su futuro laboral. El temor a perder la relevancia o incluso quedar desplazados por tecnologías que pueden imitar voces y gestos, editar videos o seleccionar tendencias está presente en la discusión pública y en las mesas de los grandes congresos tecnológicos.

Esta inquietud no afecta solo a youtubers, sino que se extiende a periodistas, editores, traductores, animadores y una amplia gama de profesiones vinculadas a la comunicación, los medios y el entretenimiento.

Qué trabajador no podrá ser reemplazado por la IA

El debate sobre el alcance real del reemplazo laboral fue analizado durante la Italian Tech Week 2025, celebrada en Turín, donde el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, abordó la transformación de los oficios tradicionales por la inteligencia artificial.

El ejecutivo, quien ha impulsado la aplicación de sistemas semi autónomos en el sector tecnológico, reconoció que muchos trabajos desaparecerán, pero subrayó que la creatividad humana es la competencia esencial que no podrá sustituir ninguna máquina.

Bezos sostuvo que las empresas del futuro buscarán profesionales capaces de idear, reinventar y explorar enfoques desconocidos para resolver problemas, más allá de los conocimientos técnicos puntuales.

La política de contratación de Amazon prioriza, según dijo, la mentalidad creativa sobre la experiencia académica o los títulos formales. Esta visión está en línea con las conclusiones del último informe del Foro Económico Mundial, que señala, de cara a 2030, la demanda creciente de perfiles con creatividad, pensamiento analítico, resiliencia y capacidad práctica de aprendizaje continuo.

El mercado laboral irá prescindiendo de aquellos puestos fácilmente automatizables y rutinarios, ya sea en la industria, el comercio o los servicios. A medida que se consolida la digitalización, se revaloriza la formación digital, pero todavía más la aptitud para conectar ideas, liderar equipos y diseñar propuestas disruptivas en entornos cambiantes.

Si bien la automatización y la estandarización de tareas seguirán avanzando y transformando el mercado, ninguno de esos procesos podrá replicar por completo el talento creativo, la invención de conceptos originales ni la visión estratégica del ser humano.

Lista de nombres populares para

Lista completa de teléfonos en

Cómo encontrar la papelera oculta

Mensajes no deseados en WhatsApp:

Bill Gates pone un límite
