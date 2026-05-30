Robots humanoides desfilan con modelos de pasarela en Corea del Sur

Modelos humanos y robots humanoides recorren una pasarela como parte del evento Mach33 en Seúl, Corea del Sur. Video: Reuters

Robots humanoides desfilaron junto a modelos humanas en un evento de moda en Seúl, mostrando cómo la inteligencia artificial física comienza a integrarse en la vida cultural de Corea del Sur. Esta escena, que hasta hace poco parecía exclusiva de relatos de ciencia ficción, tuvo lugar en el Galaxy Robot Park, un complejo de entretenimiento inaugurado recientemente en la capital surcoreana.

El evento, denominado Mach33: Desfile de Moda con IA Física, fue organizado por Galaxy Corporation, una empresa surcoreana enfocada en entretenimiento tecnológico. Robots y modelos humanas lucieron atuendos coordinados y compartieron protagonismo en la pasarela. Las imágenes difundidas por Reuters muestran a los robots caminando, posando y realizando coreografías sincronizadas ante el público.

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La propuesta central del desfile, según la agencia británica, consistió en presentar una visión de coexistencia futura entre personas y sistemas de inteligencia artificial física. Los organizadores buscaron ilustrar de forma tangible cómo podrían desarrollarse las interacciones cotidianas entre humanos y máquinas más allá de los entornos industriales tradicionales.

Robots y modelos humanas compartieron la pasarela durante el Mach33 en Seúl, organizado por Galaxy Corporation. (Captura/Reuters)

El show se planteó como una puesta en escena donde la robótica se integra a un formato cultural masivo. En la pasarela, la coordinación entre robots humanoides y modelos humanas funcionó como demostración técnica y como elemento narrativo del evento.

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La intención declarada fue desplazar el foco desde la automatización industrial hacia la convivencia en espacios públicos, con robots capaces de sostener rutinas, movimientos y tiempos de espectáculo sin asistencia visible.

Galaxy Robot Park, la nueva vitrina de la robótica

El Galaxy Robot Park, escenario del desfile, se presenta como un complejo dedicado a la robótica, la inteligencia artificial y la cultura pop coreana. Inaugurado recientemente en Seúl, integra atracciones interactivas, espectáculos y experiencias lúdicas donde los robots ocupan el centro de la propuesta.

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Como parte de su expansión, Galaxy Corporation informó planes para organizar conciertos, espectáculos interactivos y otros eventos culturales centrados en inteligencia artificial. Entre sus actividades, la compañía también se identifica por representar a figuras del K-pop como G-Dragon.

Galaxy Robot Park, sede del evento, integra tecnología, robótica y cultura pop en la capital surcoreana. (Captura/Reuters)

La presencia de robots humanoides en un desfile de moda subraya un cambio en la forma en que se exhiben estas máquinas. Durante años, los robots se mostraron sobre todo en entornos industriales, laboratorios o ferias tecnológicas, donde predominaba la demostración de ingeniería.

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En el evento de Seúl, los robots desfilaron con ropa de diseñador, acompañaron a modelos humanas y participaron en coreografías que exigieron coordinación y equilibrio. La exhibición buscó mostrar avances en sistemas capaces de interactuar con personas en contextos menos previsibles que una línea de montaje.

Corea del Sur y la apuesta por la robótica avanzada

El desfile se realizó en un contexto en el que Corea del Sur registra más de 1.000 robots por cada 10.000 trabajadores, una de las mayores densidades de robots industriales del mundo. El país invirtió recursos en automatización, fabricación avanzada y desarrollo de inteligencia artificial, con iniciativas orientadas a acelerar el avance de robots humanoides mediante colaboraciones entre empresas, universidades y centros de investigación.

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A nivel global, compañías de robótica exploran llevar sus productos fuera de fábricas y almacenes hacia entornos con interacción directa con personas. Aunque los robots humanoides han mejorado habilidades como caminar, bailar y ejecutar movimientos complejos, persisten desafíos vinculados a la destreza, la autonomía y la naturalidad en la interacción humano-máquina.

La iniciativa busca normalizar la presencia de robots en espacios de entretenimiento y convivencia humana. (Captura/Reuters)

Eventos como el desfile de Seúl muestran cómo la robótica se inserta en debates sobre cultura, diseño y entretenimiento. La aparición de robots humanoides en la pasarela, junto a modelos humanas, visibiliza avances tecnológicos y abre preguntas sobre el futuro de la interacción social.

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Para los organizadores, la exhibición operó como un adelanto de cómo la inteligencia artificial física podría formar parte de la vida diaria y de espacios culturales. Si este cruce entre moda y robots se consolida como tendencia o queda como novedad tecnológica, sigue abierto.