Tecno

Robots humanoides desfilan con modelos de pasarela en Corea del Sur

El desfile mostró cómo la inteligencia artificial física se incorpora a eventos culturales

Guardar
Google icon
Modelos humanos y robots humanoides recorren una pasarela como parte del evento Mach33 en Seúl, Corea del Sur. Video: Reuters

Robots humanoides desfilaron junto a modelos humanas en un evento de moda en Seúl, mostrando cómo la inteligencia artificial física comienza a integrarse en la vida cultural de Corea del Sur. Esta escena, que hasta hace poco parecía exclusiva de relatos de ciencia ficción, tuvo lugar en el Galaxy Robot Park, un complejo de entretenimiento inaugurado recientemente en la capital surcoreana.

El evento, denominado Mach33: Desfile de Moda con IA Física, fue organizado por Galaxy Corporation, una empresa surcoreana enfocada en entretenimiento tecnológico. Robots y modelos humanas lucieron atuendos coordinados y compartieron protagonismo en la pasarela. Las imágenes difundidas por Reuters muestran a los robots caminando, posando y realizando coreografías sincronizadas ante el público.

PUBLICIDAD

La propuesta central del desfile, según la agencia británica, consistió en presentar una visión de coexistencia futura entre personas y sistemas de inteligencia artificial física. Los organizadores buscaron ilustrar de forma tangible cómo podrían desarrollarse las interacciones cotidianas entre humanos y máquinas más allá de los entornos industriales tradicionales.

Pasarela de robots en Corea del Sur
Robots y modelos humanas compartieron la pasarela durante el Mach33 en Seúl, organizado por Galaxy Corporation. (Captura/Reuters)

El show se planteó como una puesta en escena donde la robótica se integra a un formato cultural masivo. En la pasarela, la coordinación entre robots humanoides y modelos humanas funcionó como demostración técnica y como elemento narrativo del evento.

PUBLICIDAD

La intención declarada fue desplazar el foco desde la automatización industrial hacia la convivencia en espacios públicos, con robots capaces de sostener rutinas, movimientos y tiempos de espectáculo sin asistencia visible.

Galaxy Robot Park, la nueva vitrina de la robótica

El Galaxy Robot Park, escenario del desfile, se presenta como un complejo dedicado a la robótica, la inteligencia artificial y la cultura pop coreana. Inaugurado recientemente en Seúl, integra atracciones interactivas, espectáculos y experiencias lúdicas donde los robots ocupan el centro de la propuesta.

Como parte de su expansión, Galaxy Corporation informó planes para organizar conciertos, espectáculos interactivos y otros eventos culturales centrados en inteligencia artificial. Entre sus actividades, la compañía también se identifica por representar a figuras del K-pop como G-Dragon.

Pasarela de robots
Galaxy Robot Park, sede del evento, integra tecnología, robótica y cultura pop en la capital surcoreana. (Captura/Reuters)

La presencia de robots humanoides en un desfile de moda subraya un cambio en la forma en que se exhiben estas máquinas. Durante años, los robots se mostraron sobre todo en entornos industriales, laboratorios o ferias tecnológicas, donde predominaba la demostración de ingeniería.

En el evento de Seúl, los robots desfilaron con ropa de diseñador, acompañaron a modelos humanas y participaron en coreografías que exigieron coordinación y equilibrio. La exhibición buscó mostrar avances en sistemas capaces de interactuar con personas en contextos menos previsibles que una línea de montaje.

Corea del Sur y la apuesta por la robótica avanzada

El desfile se realizó en un contexto en el que Corea del Sur registra más de 1.000 robots por cada 10.000 trabajadores, una de las mayores densidades de robots industriales del mundo. El país invirtió recursos en automatización, fabricación avanzada y desarrollo de inteligencia artificial, con iniciativas orientadas a acelerar el avance de robots humanoides mediante colaboraciones entre empresas, universidades y centros de investigación.

A nivel global, compañías de robótica exploran llevar sus productos fuera de fábricas y almacenes hacia entornos con interacción directa con personas. Aunque los robots humanoides han mejorado habilidades como caminar, bailar y ejecutar movimientos complejos, persisten desafíos vinculados a la destreza, la autonomía y la naturalidad en la interacción humano-máquina.

Pasarela de robots
La iniciativa busca normalizar la presencia de robots en espacios de entretenimiento y convivencia humana. (Captura/Reuters)

Eventos como el desfile de Seúl muestran cómo la robótica se inserta en debates sobre cultura, diseño y entretenimiento. La aparición de robots humanoides en la pasarela, junto a modelos humanas, visibiliza avances tecnológicos y abre preguntas sobre el futuro de la interacción social.

Para los organizadores, la exhibición operó como un adelanto de cómo la inteligencia artificial física podría formar parte de la vida diaria y de espacios culturales. Si este cruce entre moda y robots se consolida como tendencia o queda como novedad tecnológica, sigue abierto.

Temas Relacionados

RobotsCorea del SurModaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo intento de Microsoft para que sus clientes usen Copilot

La compañía reportó mejoras en la velocidad y un aumento en el uso de su asistente tras la actualización

El nuevo intento de Microsoft para que sus clientes usen Copilot

La función del celular que te permite hacer llamadas cuando no hay cobertura

Las llamadas por WiFi mantienen la calidad de audio incluso cuando la señal móvil es débil o inexistente

La función del celular que te permite hacer llamadas cuando no hay cobertura

Así están usando hoy los candidatos presidenciales la inteligencia artificial en sus campañas políticas

La IA se ha convertido en un recurso estratégico para producir contenido político de manera más rápida, personalizada y adaptada a los hábitos de consumo digital

Así están usando hoy los candidatos presidenciales la inteligencia artificial en sus campañas políticas

Códigos de Free Fire para hoy 30 de mayo de 2026: reclama gratis diamantes y skins

Con las combinaciones B1RK7C5ZL8YT o B1RK7C5ZL8YT, los usuarios pueden obtener ventajas dentro del juego sin tener que pagar

Códigos de Free Fire para hoy 30 de mayo de 2026: reclama gratis diamantes y skins

Si eres emprendedor, no vas a sufrir más por transferencias lentas: esta es la solución que debes conocer con WhatsApp

El límite por operación es de $250 millones de pesos y, por ahora, las transferencias son únicamente a nivel Colombia

Si eres emprendedor, no vas a sufrir más por transferencias lentas: esta es la solución que debes conocer con WhatsApp

DEPORTES

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto a su futuro y su gesto con la Roma

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto a su futuro y su gesto con la Roma

Belgrano venció en los penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina

El conmovedor gesto de Gabriel Heinze con un jugador del Arsenal tras perder la final de la Champions contra el PSG

Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán sufrió un malestar en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Violentos disturbios en París durante los festejos por la victoria del PSG en la final de la Champions League

TELESHOW

Mónica Gonzaga contó por qué le ocultó a su mamá su romance con Cacho Castaña: “Les decían ‘cabecita negra’”

Mónica Gonzaga contó por qué le ocultó a su mamá su romance con Cacho Castaña: “Les decían ‘cabecita negra’”

Así vivieron la final de la Champions League Yanina Latorre y sus hijos alentando al Arsenal

Pampita viajó al sur de Inglaterra con Martín Pepa: mercados de antigüedades y calles medievales

Valeria Mazza celebró los 27 años de su hijo Balthazar con una reunión familiar en Madrid y un brindis con su propio vino

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

INFOBAE AMÉRICA

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Luna Azul y microluna, una de las postales astronómicas más esperadas y singulares del año

Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

“Vivir con esclerosis múltiple es cambiar la vida cada día”: en El Salvador, por cada hombre, tres mujeres la padecen

Ojo con Julio Le Parc: parecen juegos de luces pero es una forma de hacer política