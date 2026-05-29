YouTube ahora permite crear un feed personalizado para cada usuario

La nueva herramienta de YouTube permite configurar feeds personalizados según las preferencias de cada usuario. (Europa Press)

YouTube presentó esta semana una nueva función que permite a cada usuario crear un feed personalizado de videos apoyado en inteligencia artificial. La herramienta está disponible para quienes acceden a la aplicación móvil o de escritorio con sesión iniciada y el historial activado, con un cambio en la forma en que los usuarios gestionan el contenido que ven.

Según el anuncio oficial de la plataforma, la función busca dar a los usuarios “una nueva forma de configurar su experiencia de descubrimiento” al ofrecer un feed ajustado a intereses específicos. El usuario puede acceder al nuevo botón de feed personalizado ubicado junto a la barra de búsqueda y escribir una descripción del tipo de videos que desea ver, con sugerencias como “relajarse después del trabajo con meditaciones guiadas de 10 minutos” o explorar áreas alejadas de los intereses habituales.

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Este feed no reemplaza la barra de búsqueda tradicional, sino que la complementa, con listas de videos que se actualizan de manera constante. Cada texto introducido genera un feed temático que puede guardarse y fijarse en la parte superior de la página de inicio. Los usuarios también pueden editar las descripciones para afinar los resultados y añadir contexto si el contenido sugerido no cumple sus expectativas iniciales.

Los feeds personalizados pueden guardarse y ubicarse en la parte superior de la página principal de YouTube. (Google)

Requisitos y alcance de la nueva función

Para activar esta prestación, los usuarios deben tener habilitados el historial de búsqueda y visualización en la configuración de su cuenta. Google, empresa matriz de YouTube, recomienda acudir a su centro de ayuda en caso de inconvenientes técnicos. Por el momento, la función solo está disponible para usuarios en Estados Unidos y no se especificó si llegará a otros países o a la aplicación para televisores inteligentes.

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Tampoco se revelaron detalles sobre qué datos específicos se emplean para generar estos feeds ni si se almacenará la información proporcionada por los usuarios.

Implicaciones para creadores de contenido

El lanzamiento de la personalización avanzada basada en IA abre interrogantes sobre el impacto en los creadores de contenido, apunta CNET. No está claro cómo la herramienta interpretará las sugerencias de los usuarios: si dará prioridad al historial de visualizaciones, a palabras clave, a videos populares o a creadores emergentes.

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El lanzamiento de esta función genera incertidumbre entre creadores de contenido por el posible cambio en la visibilidad de sus videos. (Europa Press)

También persiste la incertidumbre sobre posibles efectos en la visibilidad de los videos menos populares y en la distribución del tráfico dentro de la plataforma.

Otras funciones de inteligencia artificial en YouTube

La personalización de feeds se suma a otras funciones impulsadas por IA que la plataforma implementa. Entre ellas figura la detección automática de contenido generado por IA y la inclusión de etiquetas para identificar ese tipo de videos. Asimismo, Google presentó la herramienta “Pregúntale a YouTube”, orientada a encontrar fragmentos específicos dentro de un video que respondan a preguntas concretas.

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La compañía busca ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente, aunque los efectos a largo plazo sobre la diversidad y el alcance de los contenidos siguen en discusión.

Sundar Pichai, CEO de Google, presentó la nueva función "Ask YouTube" durante el evento Google I/O '26. (Captura de video)

Un modelo en evolución

La función de feed personalizado apunta a simplificar el descubrimiento de videos relevantes para cada usuario. La posibilidad de guardar y editar estos feeds suma una herramienta flexible para explorar intereses específicos sin depender solo de las recomendaciones automáticas del algoritmo.

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La evolución del modelo de descubrimiento en YouTube refleja una tendencia en plataformas digitales: el uso de IA para maximizar la personalización, con nuevas preguntas sobre la transparencia del algoritmo y el lugar de los creadores dentro del sistema.