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Trasladan a la capital de Guatemala cargamento de posible cocaína incautado en el Pacífico

Autoridades coordinaron el traslado aéreo del cargamento a Ciudad de Guatemala, donde las instituciones responsables mantienen la evidencia bajo estricta vigilancia

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Autoridades antinarcóticos trasladan a la capital el cargamento de posible cocaína incautado en aguas del Pacífico guatemalteco. (PNC de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala informaron, este sábado, que trasladaron a la capital el cargamento de posible droga incautado en aguas del océano Pacífico, cuya cantidad y valor fueron confirmados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación.

Según información de la policía, el decomiso, ocurrido el viernes, ascendió a 800 kilos de cocaína, distribuidos en 700 paquetes, con un peso total de 937 kilogramos y un avalúo de Q 127,338,300 (alrededor de USD 16,325,423).

De acuerdo con la PNC de Guatemala, el operativo se realizó en coordinación con la Marina de la Defensa Nacional y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA). El hallazgo se produjo en altamar, donde el personal militar detectó una embarcación sospechosa. En la nave viajaban dos personas. Ambas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales tras su aprehensión.

Personal del Ejército de Guatemala localizó el cargamento en altamar al inspeccionar una embarcación tripulada por un guatemalteco y un nicaragüense, ambos detenidos y entregados a las autoridades competentes. (Cortesía: Ministerio de Gobernación )
Personal del Ejército de Guatemala localizó el cargamento en altamar al inspeccionar una embarcación tripulada por un guatemalteco y un nicaragüense, ambos detenidos y entregados a las autoridades competentes. (Cortesía: Ministerio de Gobernación )

Al mismo tiempo, el Ministerio de Gobernación informó en un comunicado de prensa que la droga incautada fue trasladada a bordo de una aeronave de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (#UNAGOB) hacia la capital. El cargamento permanece resguardado en bodegas de la SGAIA mientras continúan las investigaciones, según precisaron fuentes institucionales.

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Durante acciones de control marítimo, las autoridades interceptaron una embarcación a 41 millas náuticas de la costa guatemalteca, capturaron a dos personas señaladas como responsables y confiscaron equipos de comunicación satelital utilizados para el traslado de la posible droga. Además, se detuvo a Vitalino “N”, de 28 años y nacionalidad guatemalteca, y a Jorge “N”, de 42 años y nacionalidad nicaragüense, quienes viajaban a bordo de la embarcación.

Operativo conjunto refuerza la lucha contra el narcotráfico

En el operativo participaron también fiscales del Ministerio Público de Guatemala, quienes acompañaron la contabilización y realizaron las primeras diligencias investigativas. Los paquetes fueron sometidos a pruebas por agentes antinarcóticos, quienes reportaron presunto positivo para cocaína. El proceso de análisis continuará en laboratorios especializados, conforme a los protocolos establecidos.

La PNC detalló que la incautación constituye “uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en aguas del Pacífico guatemalteco”. Además, la institución remarcó que el valor económico del cargamento representa una cifra significativa en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. “El trabajo conjunto entre la Marina de la Defensa Nacional, la SGAIA y el Ministerio Público permitió la localización y aseguramiento de la embarcación”, sostuvo la Policía Nacional Civil.

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Este operativo constituye un avance en la lucha contra el narcotráfico, logrado gracias a la coordinación entre la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público, que garantizaron la seguridad y el resguardo de la evidencia. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Este operativo constituye un avance en la lucha contra el narcotráfico, logrado gracias a la coordinación entre la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público, que garantizaron la seguridad y el resguardo de la evidencia. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Además, según informó el Ministerio de Gobernación, la operación fue resultado de un esfuerzo interinstitucional enfocado en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Las autoridades indicaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad en el litoral marítimo y reducir el flujo de estupefacientes hacia otros destinos.

El proceso judicial contra los aprehendidos se encuentra en marcha, mientras que el cargamento incautado será objeto de análisis adicionales y custodia por parte de las entidades correspondientes. De igual manera, las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para identificar posibles redes vinculadas al caso y determinar responsabilidades adicionales en el entramado de tráfico internacional de drogas.

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