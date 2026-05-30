Economía

La inflación se desaceleró en mayo pero no logró perforar el 2%, según consultoras privadas

Las mediciones muestran una desaceleración respecto a abril, con estimaciones que van del 2,1% al 2,5%. Los alimentos y las verduras estuvieron entre los rubros que más presionaron al alza

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Las verduras subieron 15% en mayo y fueron el principal impulsor de los precios estacionales, que treparon 3,5% en el mes, según Equilibra. (Reuters)
Las verduras subieron 15% en mayo y fueron el principal impulsor de los precios estacionales, que treparon 3,5% en el mes, según Equilibra. (Reuters)

Las mediciones privadas de inflación correspondientes a mayo coinciden en que hubo una desaceleración respecto al 2,6% de abril medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aunque sostienen que esto no alcanza para hablar de un cambio de tendencia pronunciado: los precios siguen acumulando aumentos y, en términos anualizados, implican una dinámica inflacionaria superior al 30 por ciento.

Equilibra, por ejemplo, midió una inflación de 2,3% para el nivel general en mayo, lo que representa una caída de 0,3 puntos porcentuales frente al 2,6% de abril. La consultora destacó que el componente núcleo se mantuvo en 2,3%, igual que el mes anterior. Sin embargo, al observar su indicador de inflación subyacente —que excluye los precios de mayor volatilidad— el número subió levemente: pasó de 2,3% en abril a 2,5% en mayo, volviendo al nivel de marzo.

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Desde Libertad y Progreso, el economista Julián Neufeld estimó una inflación de 2,1% mensual para mayo, medida hasta el cuarto jueves del mes. “El dato marca una desaceleración frente al 2,6% que relevó el Indec en abril, y continúa el sendero de desinflación comenzado el mes pasado luego del pico de marzo”, señaló el analista.

LCG, por su parte, calculó que la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas fue de 2,5%, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. La consultora trabaja con un índice propio de alimentos y bebidas relevado semanalmente en supermercados.

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También se debe considerar la estimación de los analistas consultados por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Según el último informe publicado por la entidad, los expertos anticipan un IPC del 2,3% en el quinto mes del año.

Los estacionales lideraron la suba; los regulados, a la baja

Uno de los rasgos salientes de mayo fue el comportamiento diferenciado entre las categorías del IPC. Según Equilibra, los precios estacionales fueron los que más subieron durante el mes, con un alza de 3,5%, impulsados principalmente por las verduras, que treparon 15 por ciento. En contraste, los precios regulados registraron una marcada desaceleración: pasaron de subir 4,7% en abril a apenas 1,7% en mayo, gracias a una mayor estabilidad en el precio de las naftas.

En su apertura por rubros, la consultora identificó a “Equipamiento y mantenimiento del hogar” como el capítulo de mayor suba mensual, con 3,4%, seguido por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” con 3,0%, y “Restaurantes y hoteles”, con 2,9%. En el otro extremo, “Prendas de vestir y calzado” subió apenas 0,4%, al igual que Bebidas alcohólicas y tabaco.

Dentro de los regulados, las prepagas aumentaron 3,3%, el transporte público 3,2% y los servicios telefónicos 3,0%. La nafta, en cambio, registró una variación de apenas 0,4%, muy por debajo del 15% o más que habían acumulado en meses anteriores.

Alimentos: el rubro que más preocupa

El comportamiento de los alimentos fue uno de los puntos de mayor atención entre las consultoras. Libertad y Progreso destacó que “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el rubro de mayor incidencia en el nivel general durante mayo, con una suba de 3,4% mensual, que aportó 0,8 puntos porcentuales al índice general. Neufeld señaló que ese rubro “aceleró respecto a marzo”.

El transporte público fue uno de los rubros más presionados del mes, por la actualización de tarifas en términos reales, según Libertad y Progreso. (NA)
El transporte público fue uno de los rubros más presionados del mes, por la actualización de tarifas en términos reales, según Libertad y Progreso. (NA)

En la misma línea, LCG detalló que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas en alimentos y bebidas estuvo explicada principalmente por lácteos, que subieron 5,5% en el período; bebidas, con 3,6%; aceites, con 3,4%; y carnes, con 2,8%. Las frutas, en tanto, registraron una baja de 1,7 por ciento.

Transporte, con presión por tarifas y combustibles

Libertad y Progreso también señaló al transporte como uno de los rubros con mayor presión durante el mes. El economista Neufeld explicó que el sector “estuvo especialmente presionado por la actualización de las tarifas en términos reales del transporte público y la suba de los combustibles una vez finalizado el buffer de YPF”.

El rubro de “Comunicaciones”, con una suba de 4,0%, también figuró entre los rubros que más incidieron según esa consultora.

Qué esperan los analistas para los próximos meses

Más allá del dato de mayo, el REM del Banco Central ofrece una perspectiva sobre la trayectoria esperada de la inflación en los próximos meses. Los analistas consultados por el BCRA proyectan que la desaceleración se prolongará durante el segundo semestre: estiman 2,1% para junio, 2,0% para julio y 1,8% para agosto.

Si las proyecciones del REM se cumplen, la inflación mensual podría perforar el 2% hacia el tercer trimestre del año, un umbral que hasta ahora no se ha alcanzado en el ciclo de desinflación actual. No obstante, las mediciones de mayo muestran que el proceso avanza de forma gradual y con algunas categorías que aún traccionan al alza.

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