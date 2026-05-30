El Salvador fue sede del primer foro internacional de sostenibilidad y responsabilidad social en turismo fuera de México

El Salvador alberga el primer foro internacional de sostenibilidad y responsabilidad social en turismo fuera de México, posicionando al país como referente regional. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

El Salvador fue sede del primer Foro sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el Turismo, fuera de México, donde líderes y especialistas de América Latina debatieron sobre innovación, sostenibilidad, comunidades e Inteligencia Artificial aplicada al sector. Bajo el lema “Innovación para una sostenibilidad en acción”, el encuentro reunió a representantes del sector turístico, autoridades y empresarios de la región para analizar los desafíos y oportunidades del turismo sostenible, regenerativo y socialmente responsable.

En la jornada inaugural, Fernando Mandri Bellot, presidente del Sustainable & Social Tourism Summit, destacó la urgencia de transformar la forma en que se construye el turismo globalmente. “El turismo sostenible ya no es una opción. Es la única ruta posible”, afirmó Mandri Bellot. Y agregó: “Las comunidades no deben ser espectadoras del turismo. Deben ser protagonistas, socias y beneficiarias de la actividad turística”.

Por su parte, Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), señaló la responsabilidad de construir un modelo turístico más sostenible y el momento que atraviesa El Salvador como destino. “El reto que tenemos por delante no es atraer más visitantes. Es preguntarnos qué tipo de turismo queremos construir. Uno que cuide el territorio, que fortalezca a las comunidades y que deje algo más que una foto bonita”, sostuvo Aguiñada.

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Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), durante su intervención en el Foro sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el Turismo en San Salvador. (Cortesía: Sustainable & Social Tourism Summit)

También resaltó el rol de los parques recreativos y espacios naturales como motores del turismo salvadoreño y la importancia de acompañar el crecimiento turístico con visión, planeación y sostenibilidad.

Por otra parte, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, abrió las actividades académicas con una conferencia sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo económico de los destinos con la protección ambiental y la calidad de vida de las comunidades locales.

La gestión sostenible de parques recreativos fue abordada por Germán Enríquez (KOEN Consulting), quien planteó la necesidad de diseñar espacios recreativos que integren sostenibilidad ambiental, eficiencia operativa y experiencias responsables para los visitantes.

El overtourism se convierte en eje central del evento, con propuestas para equilibrar el desarrollo económico y la protección ambiental en destinos turísticos. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Innovación, patrimonio gastronómico y sostenibilidad

La gastronomía tuvo un espacio propio con la conferencia de Abel Hernández (Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana), enfocada en la revalorización del patrimonio gastronómico como motor económico y de preservación cultural.

En desarrollo de proyectos turísticos, Vicente Ferreyra Acosta, vicepresidente de Sostenibilidad del Summit, expuso herramientas para estructurar y financiar iniciativas con impacto positivo. El foro cerró con la conferencia “Agenda digital e Inteligencia Artificial para el turismo”, a cargo de Juan Manuel Cancino, quien explicó cómo la IA y la transformación digital están revolucionando la gestión de destinos y la creación de experiencias turísticas más inteligentes y sostenibles.

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Líderes y expertos latinoamericanos debaten sobre innovación y sostenibilidad en turismo, priorizando calidad de vida, conservación ambiental y prosperidad comunitaria. (Cortesía: Sustainable & Social Tourism Summit)

Como parte de las actividades de cierre, los asistentes realizaron una visita técnica al Parque Natural Cerro Verde, donde observaron la riqueza natural de El Salvador y reflexionaron sobre la importancia de impulsar un turismo comprometido con la conservación ambiental y la protección del patrimonio natural.

Con este foro internacional, el Sustainable & Social Tourism Summit refuerza su presencia en América Latina y su objetivo de fomentar espacios de diálogo, capacitación y acción para transformar el turismo desde una visión sostenible, social y colaborativa.