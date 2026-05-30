Pobreza monetaria disminuye a 15.4% en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026

La pobreza monetaria en República Dominicana descendió a 15.4% en el primer trimestre de 2026 según el Ministerio de Hacienda y Economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana registró una disminución en la tasa de pobreza monetaria general, que alcanzó el 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, según el último informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE). Esta cifra refleja una reducción de 2.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el índice se ubicó en 18.1 %. El descenso, validado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se atribuye a factores como el aumento del ingreso laboral y la expansión de la actividad económica nacional.

El reporte oficial del Gobierno dominicano vincula este retroceso de la pobreza a la evolución positiva del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que acumuló una variación de 4.1 % durante los primeros tres meses del año. El comportamiento sugiere que la expansión de la actividad productiva incidió en la mejora de los ingresos de los sectores más vulnerables, de acuerdo con el análisis difundido por el MHE.

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La información, avalada por la ONE y el BCRD, enfatiza que los ingresos laborales percibidos entre abril de 2025 y marzo de 2026 reflejaron un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Según detalla el boletín oficial, la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza fue de un 3.74 puntos porcentuales, cifra que permitió contrarrestar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares.

El Indicador Mensual de Actividad Económica registró una variación acumulada de 4,1% en los primeros meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, señala el boletín elaborado por el propio Ministerio de Hacienda y Economía.

Otra variable clave señalada por el MHE fue la implementación del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, ejecutado entre abril de 2025 y febrero de 2026. Esta medida benefició a los ciudadanos de menor poder adquisitivo, aportando al descenso de la pobreza monetaria general en el país.

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Es importante recalcar que la definición de pobreza monetaria, utilizada por las autoridades dominicanas, corresponde a la insuficiencia de ingresos en los hogares para cubrir el costo de una canasta normativa de bienes y servicios básicos. Los cálculos y variaciones reportados emplean los valores originales con máxima precisión, aunque las cifras publicadas están redondeadas para facilitar su exposición, lo que puede generar pequeñas discrepancias en operaciones aritméticas, según el propio documento.

Brecha entre la pobreza rural y urbana

El informe también destaca diferencias territoriales en la distribución de la pobreza. La pobreza rural se mantiene como la más elevada, situándose en 18.8 %, lo que representa 4.0 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en zonas urbanas, donde la incidencia alcanza el 14.8 %.

Persisten diferencias territoriales: la pobreza rural se ubicó en 18.8%, superando la tasa urbana de 14.8%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno atribuye esta brecha a factores estructurales y de acceso a oportunidades económicas en las distintas regiones de la isla.