El Salvador

El Banco Central de Reserva de El Salvador impulsa la expansión de Transfer365 en Centroamérica y el Caribe

La iniciativa permite a personas y empresas realizar envíos de dinero dentro del país y hacia naciones vecinas, integrando múltiples entidades financieras a una red de pagos inmediatos en entornos digitales y móviles

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Imagen dividida mostrando paisajes de El Salvador y República Dominicana, conectadas por un gráfico de celular y flechas. Texto promocional sobre transferencias interbancarias.
El Banco Central de Reserva de El Salvador consolida Transfer365 como sistema líder para transferencias inmediatas en Centroamérica y el Caribe. (Cortesía: BCR)

Transfer365 se integra al ecosistema financiero nacional con el objetivo de facilitar operaciones bancarias las 24 horas del día durante los 365 días del año, eliminando barreras horarias y geográficas para millones de personas. De acuerdo con un reporte del BCR, el sistema permite transferencias tanto a nivel local como internacional, con acreditación inmediata en las cuentas de los destinatarios.

El sistema diseñado por el BCR se encuentra disponible a través de las plataformas digitales de instituciones bancarias como: Banco Agrícola, BAC Credomatic, Banco Promerica y SISTEMA FEDECRÉDITO,. No se requiere una aplicación nueva, ya que la opción Transfer365 se incorpora directamente en la banca en línea o móvil de cada entidad.

La plataforma ofrece cuatro variantes principales:

Transfer365 Personal: Permite enviar fondos entre diferentes bancos de manera instantánea.

Transfer365 Móvil: Utiliza el número de celular vinculado a la cuenta del destinatario para facilitar el envío de dinero.

Transfer365 Business: Facilita a empresas la gestión masiva de pagos, incluyendo salarios y pagos a proveedores.

Transfer365 CA-RD: Extiende la cobertura a Centroamérica y República Dominicana, con un costo de 1 dólar más IVA por transacción internacional, según detalló el BCR.

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El BCR lanzó el sistema bajo la marca Transfer365 el 5 de junio de 2021 como una cámara automatizada de pagos masivos. Este modelo electrónico y automatizado se conecta con todos los bancos, cooperativas, federaciones y el Ministerio de Hacienda, permitiendo la integración total del sistema financiero nacional, de acuerdo con la información oficial.

Infográfico que ilustra el sistema Transfer365 con iconos de bancos, teléfonos, laptops, dinero y un mapa de Centroamérica, explicando sus modalidades y beneficios.
El infográfico detalla el funcionamiento y los beneficios de Transfer365, el sistema de pagos instantáneos lanzado por el Banco Central de Reserva de El Salvador para modernizar y unificar las operaciones financieras nacionales e internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios clave resaltan la disponibilidad permanente, la gratuidad de las transferencias locales entre personas y la inmediatez en la acreditación de fondos. El proceso es completamente electrónico, sin necesidad de intermediarios ni trámites presenciales, lo que favorece la inclusión financiera y la eficiencia operativa. “El dinero se refleja en la cuenta de destino al instante”, destaca la información institucional.

El Salvador facilita transferencias internacionales con Transfer365

Para utilizar Transfer365, los usuarios deben ingresar a la banca digital de su respectiva institución, seleccionar la opción Transfer365 y seguir los pasos indicados. En el caso de transferencias móviles, es necesario vincular el número telefónico a una cuenta de ahorros, lo que simplifica aún más el proceso para quienes acceden a servicios financieros desde dispositivos móviles.

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Primer plano de una persona usando un smartphone para enviar una Transferencia 365. Se ven sus manos, el teléfono, un laptop y una taza de café.
Una persona realiza una Transferencia 365 de $37000 a través de su smartphone mientras disfruta de un café, demostrando la comodidad de la banca digital actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de Transfer365 forma parte de la estrategia del Banco Central de Reserva de El Salvador para modernizar los pagos y promover la conectividad financiera regional. Según datos difundidos por el propio BCR, el sistema permite no solo transferencias entre personas, sino también pagos de planillas, préstamos y tarjetas de crédito, fortaleciendo la infraestructura de pagos del país y su integración con economías vecinas.

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