El Congreso de Guatemala selecciona 70 equipos universitarios que competirán por legislar sobre seguridad en Moot Legislativo

Foto de archivo: La selección, realizada entre más de cien grupos de estudiantes, marca el inicio de una nueva ronda en la competencia. El evento promueve soluciones legislativas enfocadas en la protección ciudadana mediante iniciativas diseñadas para su aplicación nacionalFotografías: Congreso de la República de Guatemala

70 equipos de estudiantes universitarios de Guatemala avanzaron a la siguiente fase del Moot Legislativo Interuniversitario 2026, una competencia coordinada por el diputado Julio López que este año centró sus propuestas en el tema de la seguridad para elaborar iniciativas de ley con aplicación viable en el país, de acuerdo con información oficial del organismo legislativo difundida en sus medios oficiales.

La clasificación llegó después de una convocatoria que reunió a 118 equipos y a más de mil estudiantes de universidades de todo el país, según el mismo organismo legislativo. De ese total, 70 equipos fueron seleccionados para continuar en la tercera edición del certamen.

El proceso está coordinado por el diputado Julio López, quinto secretario de Junta Directiva, con el apoyo de la Dirección Legislativa y de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL), de acuerdo con la información oficial.

La iniciativa busca que los participantes formulen propuestas normativas sobre seguridad a partir de experiencias y problemas identificados en la vida cotidiana.

Setenta equipos universitarios de Guatemala avanzaron en el Moot Legislativo 2026 tras superar la convocatoria de 118 grupos.(Organismo Legislativo de Guatemala)

López sostuvo, que la edición de 2026 volvió a superar la meta del año anterior. “En Guatemala sí existe una generación dispuesta a involucrarse, debatir, proponer soluciones reales para este país. Esta clasificación no representa solo a quienes avanzan, sino a todos los que asumieron el reto de pensar en el país desde las propuestas y no únicamente desde las críticas”, afirmó el diputado.

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El tema de seguridad orienta las propuestas de ley de la edición 2026

La edición actual eligió la seguridad como eje de trabajo con el propósito de que los estudiantes planteen soluciones y mejoras para la protección de la integridad de los ciudadanos, la reducción de riesgos sociales y culturales y el cumplimiento de la ley, según la información oficial del organismo legislativo.

Ese enfoque define la pregunta central del concurso: qué propuestas legislativas pueden presentar los universitarios para responder a problemas concretos del país.

La respuesta, de acuerdo con la convocatoria oficial, es la elaboración de iniciativas de ley orientadas a ofrecer soluciones aplicables en Guatemala.

El diputado Julio López también destacó, en la información difundida por el organismo legislativo, la participación de cientos de jóvenes interesados en intervenir de forma propositiva.

Según esa misma versión oficial, el proceso ha mostrado talento, liderazgo y capacidad para transformar el debate en propuestas concretas, además de disciplina para trabajar en equipo y conocer de primera mano la labor legislativa.

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Foto de archivo: Setenta equipos universitarios de Guatemala avanzaron en el Moot Legislativo 2026 tras superar la convocatoria de 118 grupos. Fotografías: Congreso de la República de Guatemala

“El Moot Legislativo 2026 busca jóvenes capaces de convertir el debate en propuestas reales para Guatemala. Haber llegado hasta aquí ya los convierte en una generación que decidió involucrarse en lugar de quedarse al margen, lo que viene requerirá preparación, disciplina y mucha capacidad para trabajar en equipo”, dijo López en los canales oficiales del organismo legislativo.

Los equipos compiten como bancadas universitarias dentro del proceso legislativo simulado

La competencia está organizada en equipos de hasta nueve integrantes, que pueden provenir de distintas carreras, siempre que pertenezcan a una misma universidad, de acuerdo con la información oficial. Durante el desarrollo de las distintas etapas, cada grupo funciona como una bancada dentro de la competencia.

Ese diseño busca reproducir dinámicas del trabajo parlamentario y fortalecer habilidades vinculadas con la argumentación, la negociación y el pensamiento crítico en la toma de decisiones, según el organismo legislativo. La X Legislatura del Congreso de la República presentó esta acción como parte de su compromiso con la educación cívica y la promoción de la participación juvenil.

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La institución señaló además que el certamen fomenta el conocimiento sobre los procedimientos legislativos entre los universitarios. En esa lógica, el avance de los 70 equipos clasificados abre una nueva etapa para propuestas centradas en seguridad y desarrolladas dentro de una simulación del trabajo del Congreso de la República.