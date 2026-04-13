Qué falta para que la inteligencia artificial llegue realmente a los vehículos

Del taller al laboratorio: cómo el software y la IA están cambiando el concepto de automóvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial en la industria automotriz ha generado expectativas sobre una revolución en la forma de conducir y fabricar vehículos. Sin embargo, expertos del sector reconocen que la integración plena de la IA en los automóviles aún no se ha materializado, mientras que el debate ético sobre la conducción autónoma se presenta como uno de los mayores desafíos para la industria en los próximos años.

Durante una entrevista con César Andrés Ospina, gerente general de Honda Autos Colombia, indicó a Infobae que la transformación experimentada por el sector en las últimas décadas ha sido profunda, aunque la revolución de la IA parece estar todavía en una etapa inicial.

César Andrés Ospina, comentó que los cambios más profundos han venido de la digitalización y la automatización, mientras la IA sigue siendo una promesa pendiente y la conducción autónoma plantea preguntas legales y morales - crédito Honda Colombia

Cuál ha sido el papel de la tecnología en la industria

En las dos últimas décadas, la industria automotriz ha experimentado una transformación profunda impulsada por la integración de sistemas electrónicos y software en los vehículos. El gerente general destacó que el cambio más relevante ha sido el paso de la mecánica tradicional a soluciones digitales, donde la electrónica y la programación juegan un papel cada vez más determinante en la operación y seguridad de los automóviles.

“Hasta hace cinco años, quienes teníamos en un taller eran mecánicos. Hoy tenemos que pensar en electrónicos o electricistas y ahí está el cambio, no por la electrificación en sí, sino por todo el software que va detrás de hoy todo vehículo”, detalla Ospina.

Este cambio se evidencia en la presencia de suites de ayudas a la conducción y sistemas de seguridad que, anteriormente, solo estaban disponibles en los modelos de gama alta. Actualmente, modelos de entrada como la Honda WR-V incluyen estas tecnologías como estándar, lo que refleja el avance en la búsqueda de mayor seguridad para conductores, pasajeros y peatones.

Qué ha pasado con la IA en el campo automovilístico

Aunque la presencia de IA en el discurso público ha crecido tras la pandemia, su implementación efectiva en el segmento automotriz sigue siendo limitada. El gerente general de Honda Autos Colombia, considera que “todavía esa revolución no la hemos vivido”, y sostiene que lo que se observa en la actualidad corresponde más a una evolución del software y la automatización tradicional que a una verdadera inteligencia artificial.

IA en automóviles: expectativa, realidad y el debate sobre la responsabilidad en accidentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las funciones de control por voz, presentes en vehículos desde hace una década, marcan un antecedente, pero según el ejecutivo, no constituyen IA en sentido estricto. “Creo que detrás de esto había inicialmente software que pudo ser el inicio, pero yo siento que todavía la inteligencia artificial no está tan vinculada aún a los vehículos”, afirmó Ospina al equipo periodístico de Infobae.

Aunque los fabricantes de automóviles ya aplican inteligencia artificial en etapas internas de diseño y desarrollo, su impacto real en la experiencia cotidiana del usuario final todavía es limitado. De acuerdo con el ejecutivo, el uso de IA parece estar más presente tras bambalinas, en áreas técnicas y de creación, que en funciones perceptibles para el conductor promedio.

Se espera que en el futuro próximo se haga más evidente el alcance de la inteligencia artificial en vehículos comerciales.

El reto de la conducción autónoma y el dilema ético

Uno de los campos en los que la inteligencia artificial ha generado mayores expectativas es el de la conducción autónoma. A pesar de los avances tecnológicos y las pruebas realizadas en países como Estados Unidos, la adopción masiva de vehículos autónomos enfrenta barreras técnicas y éticas considerables.

El avance tecnológico permite mayor seguridad y confort, pero la inteligencia artificial aún no ha transformado la experiencia de conducción ni resuelto el dilema ético de la toma de decisiones autónomas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ospina puntualizó durante la conversación que “todavía no está tan desarrollado todo el tema de la conducción autónoma”, remarcando que existen zonas específicas donde se realizan pruebas, pero su despliegue global sigue siendo limitado.

Otro de los aspectos destacados fue que uno de los grandes desafíos de la conducción autónoma es determinar quién asume la responsabilidad en caso de un accidente: el propietario, el fabricante o quien haya configurado el sistema.

Además, la personalización de las preferencias de conducción en vehículos autónomos plantea dilemas éticos complejos, ya que obliga a definir cómo debe actuar el auto en situaciones críticas, por ejemplo, al priorizar la seguridad de los ocupantes frente a la de los peatones.

“El día de mañana viene una duda muy grande. Te sientas al frente del vehículo y probablemente el vehículo te va a preguntar: ¿cuál es tu preferencia de conducción?... Si nos encontramos en carretera una situación de riesgo, ¿priorizo el peatón o su familia?”, comentó el gerente.

Del taller al laboratorio: cómo el software y la IA están cambiando el concepto de automóvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de una respuesta clara a este interrogante legal y moral se percibe como uno de los factores que frena la expansión de la conducción autónoma.

El panorama actual muestra que, mientras la industria automotriz avanza en la digitalización y la adopción de tecnologías inteligentes, la revolución definitiva de la inteligencia artificial en los automóviles aún está en desarrollo. El reto ético de la conducción autónoma y la definición de responsabilidades serán factores centrales en la evolución futura del sector.

De acuerdo con el análisis de Ospina, la próxima fase de innovación no solo dependerá de avances técnicos, también de acuerdos regulatorios y sociales que permitan resolver los dilemas planteados por la tecnología.