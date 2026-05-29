La nueva Siri cambia por completo: Apple prepara una versión tipo chatbot para iOS 27

Ante la WWDC, Apple prepara la versión de Siri renovada con un diseño integrado en la experiencia de iOS 27 y la cámara.

Apple estaría preparando la transformación más importante de Siri desde su lanzamiento. Las filtraciones sobre iOS 27 apuntan a una nueva interfaz inspirada en los chatbots de inteligencia artificial, con conversaciones más naturales, historial de interacción y una aplicación propia diseñada para competir con herramientas como ChatGPT y Gemini.

Los primeros renders filtrados muestran una Siri completamente rediseñada, con una estética basada en fondos oscuros, efectos luminosos alrededor de la Dynamic Island y una barra de texto con el mensaje “Search or Ask”. Según las filtraciones publicadas por el periodista Mark Gurman, el nuevo asistente debutaría oficialmente durante la conferencia WWDC 2026.

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Un diseño pensado para diferenciarse de la Siri actual

El rediseño visual sería uno de los cambios más notorios de la nueva generación de Siri. Apple abandonaría el clásico anillo de colores que aparecía en la parte inferior de la pantalla para adoptar una experiencia mucho más cercana a una aplicación conversacional moderna.

Apple presenta una Siri totalmente renovada. (Bloomberg)

La interfaz tendría animaciones dinámicas, destellos de luz integrados con la pantalla OLED y una apariencia oscura obligatoria, al menos durante las primeras versiones de prueba. Esto significa que los usuarios no podrían cambiar al modo claro, algo poco habitual en Apple, que normalmente permite personalizar la apariencia del sistema.

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El objetivo detrás de esta decisión sería marcar una separación clara entre la Siri tradicional y la nueva versión basada en inteligencia artificial avanzada.

Siri tendría conversaciones más largas y con memoria

Más allá del diseño, la principal novedad estaría en el funcionamiento interno del asistente. La nueva Siri sería capaz de mantener conversaciones continuas, recordar el contexto de preguntas anteriores y ejecutar tareas complejas encadenadas.

En lugar de responder únicamente comandos simples, como configurar alarmas o abrir aplicaciones, Siri pasaría a funcionar como un chatbot completo.

La nueva aplicación también incluiría historial de conversaciones, algo similar a lo que ya ofrecen plataformas como ChatGPT. De esa manera, los usuarios podrían retomar consultas anteriores sin comenzar desde cero cada vez.

La nueva Siri de Apple será una IA conversacional. (Bloomberg)

Además, Apple integraría Siri en diferentes áreas del sistema operativo. El asistente podría aparecer en atajos inteligentes, recomendaciones dentro de aplicaciones y sugerencias automáticas según el contexto de uso.

El papel de Google y Gemini en el nuevo Siri

Uno de los aspectos más llamativos de las filtraciones es la supuesta colaboración tecnológica con Google. Según los reportes, Apple estaría utilizando acceso al modelo Gemini para entrenar versiones optimizadas que funcionarían directamente en los chips del iPhone.

La idea sería combinar procesamiento local con inteligencia artificial avanzada sin depender completamente de servidores externos. Esto permitiría respuestas más rápidas y una mayor privacidad para los usuarios.

La compañía también estaría trabajando en un sistema denominado “Extensions”, que permitiría elegir qué modelo de IA utilizar para determinadas tareas.

La Siri renovada podrá generar imágenes hiperrealistas. (Bloomberg)

Apple quiere integrar varias inteligencias artificiales

De acuerdo con los rumores, iOS 27 permitiría utilizar diferentes modelos de inteligencia artificial dentro del ecosistema Apple. Los usuarios podrían elegir entre respuestas generadas por Siri, ChatGPT, Claude u otros asistentes compatibles.

Incluso se habla de que Siri modificaría su voz dependiendo del modelo que esté respondiendo, para que el usuario pueda identificar fácilmente qué inteligencia artificial está participando en la conversación.

Esta estrategia convertiría al iPhone en una especie de plataforma abierta para IA, algo que marcaría un cambio importante frente al ecosistema más cerrado que Apple mantuvo durante años.

La Dynamic Island tendría un rol central

Las filtraciones también indican que la Dynamic Island será clave en la experiencia de la nueva Siri. El sistema luminoso alrededor de esta zona funcionaría como indicador visual cuando el asistente esté escuchando, procesando información o generando respuestas.

El diseño mostrado en los renders coincide con el estilo gráfico utilizado por Apple en el logo oficial de la WWDC 2026, donde predominan tonos oscuros combinados con reflejos azules, dorados y blancos.

La imagen oficial de WWDC26 muestra el emblemático logotipo de Swift con un efecto luminoso sobre un fondo oscuro, anticipando la próxima conferencia de desarrolladores de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre cómo funcionará esta experiencia en dispositivos que no cuentan con Dynamic Island, como algunos iPad, Mac o modelos económicos de iPhone.

Apple acelera su apuesta por la inteligencia artificial

La renovación de Siri forma parte de la estrategia de Apple para competir directamente en el mercado de inteligencia artificial generativa, dominado actualmente por empresas como OpenAI, Google y Anthropic.

Tras años de críticas por el retraso de Siri frente a otros asistentes virtuales, Apple parece apostar ahora por una reconstrucción completa de su sistema de IA.

La presentación oficial de estas novedades se espera para el próximo evento WWDC 2026, donde la compañía mostraría por primera vez la nueva generación de Siri funcionando en vivo.