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El consumo digital de noticias entre jóvenes suizos solo alcanza siete minutos al día

El auge de la inteligencia artificial y los hábitos tecnológicos impone nuevos desafíos al acceso a información y exige fortalecer las habilidades críticas en la nueva generación

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La Generación Z se sumerge en la era digital, explorando el mundo a través de sus teléfonos móviles. Una conexión constante con redes sociales e internet que define su experiencia adolescente. Descubre la influencia de la tecnología en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos de la Universidad de Zúrich resaltan la importancia de fortalecer la educación crítica sobre tecnologías digitales y la plausibilidad de los resultados generados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo siete minutos al día dedican los jóvenes adultos en Suiza al consumo digital de notas de actualidad, frente a las largas horas invertidas en redes sociales y plataformas impulsadas por inteligencia artificial, según destaca un estudio del Programa Nacional de Investigación “Transformación Digital” (NRP 77), presentado por la Universidad de Zúrich. Este comportamiento plantea retos para el periodismo profesional y subraya la importancia de fortalecer la capacidad crítica de quienes acceden a información digital.

El cambio en los hábitos informativos entre los jóvenes adultos se caracteriza por una preferencia cada vez mayor por canales rápidos, personalizados y por el uso de herramientas algorítmicas. De acuerdo con los hallazgos del NRP 77, la mayoría continúa recurriendo a fuentes consolidadas en situaciones de relevancia pública, como los periodos electorales, pero delega parte de la selección informativa a sistemas digitales, lo que exige una mayor responsabilidad en la formación de competencias críticas.

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El análisis liderado por Mark Eisenegger señala que el teléfono móvil es el eje central del consumo mediático: los jóvenes emplean el smartphone alrededor de 400 minutos diarios, de los cuales 170 minutos corresponden a redes sociales y solo siete a noticias sobre política, economía o deportes. “Eso es muy poco. “Ni siquiera alcanza para ver un noticiero completo”, advierte Eisenegger, citado por University of Zurich News. La limitada dedicación afecta la profundidad del debate público y restringe el acceso a múltiples perspectivas informativas dentro de la juventud.

Los sitios más consultados entre este segmento son páginas como 20 Minuten y srf.ch. Apenas un dos por ciento de los encuestados supera los 30 minutos diarios en el consumo de periodismo profesional, según se desprende de los datos presentados en la conferencia de prensa que marcó el cierre del NRP 77 en Berna. La tendencia amenaza la viabilidad de los medios convencionales en términos de ingresos y penetración, y favorece la expansión de contenidos generados mediante inteligencia artificial.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jóvenes adultos suizos solo destinan siete minutos diarios al consumo digital de noticias, priorizando el uso de redes sociales y plataformas de inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eligen los jóvenes en quién confiar para informarse

Aunque los canales se han diversificado, el estudio corrobora que los jóvenes mantienen criterios claros sobre qué fuentes consideran confiables. La mayoría evita exponerse a páginas que propagan desinformación o teorías conspirativas. Así lo comprobaron Adrian Rauchfleisch, Pascal Jürgens y Karl Aberer, que monitorizaron la actividad sobre 3.500 dominios informativos para identificar el acceso a plataformas catalogadas como dudosas, hallando una presencia mínima entre los participantes.

Eisenegger, en declaraciones a University of Zurich News, enfatiza la importancia de este resultado para el fortalecimiento democrático: “Los jóvenes parecen tener nociones sobre qué fuentes pueden ser fiables”. Además, los datos constataron que en las etapas previas a elecciones la consulta de medios reconocidos se incrementa, lo que confirma la confianza renovada en el periodismo profesional durante momentos críticos.

Inteligencia artificial y desafíos para el periodismo profesional

Actualmente, solo un 18% de los jóvenes señala a la inteligencia artificial como fuente principal de información, pero la proporción aumenta con rapidez. Eisenegger subraya que este cambio perjudica a los medios periodísticos, ya que muchos lectores solo revisan la respuesta generada por IA y omiten acceder a los artículos originales, lo que supone una caída de visibilidad y de ingresos para el sector.

Para Abraham Bernstein, presidente del comité directivo del NRP 77 y profesor de informática en la Universidad de Zúrich, se vuelve crucial que la ciudadanía aprenda a evaluar de forma rigurosa los sistemas automáticos. Bernstein señala: “Ahora casi todos los estudiantes utilizan inteligencia artificial. Debemos fomentar que aprendan a valorar su plausibilidad y a no dar por correcto cualquier resultado”, en entrevista con University of Zurich News.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jóvenes adultos suizos solo destinan siete minutos diarios al consumo digital de noticias, priorizando el uso de redes sociales y plataformas de inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial trasciende la esfera informativa: se experimenta como apoyo en hospitales, procesos educativos y diversas áreas laborales. Bernstein menciona las investigaciones lideradas por Kerstin Vokinger y Emanuela Keller, centradas en el impacto y la regulación de estos sistemas en el ámbito médico. A pesar de sus beneficios potenciales, los errores y las limitaciones técnicas exigen una supervisión continua.

Educación y empleo ante la transformación digital

La revolución digital también ha modificado los modelos educativos y las demandas laborales. La Universidad de Zúrich ha sido pionera en la incorporación de herramientas digitales, promoviendo materiales interactivos y enseñanza híbrida a medida que los dispositivos móviles entraron en la vida académica. Para Bernstein, es prioritario enseñar a los estudiantes a comprender cómo funcionan estas tecnologías y a examinar de forma crítica sus resultados, más allá de simplemente integrarlas.

En el trabajo, aumenta la preocupación por la productividad y la seguridad del empleo. Estimaciones difundidas por el NRP 77 apuntan a que el uso intensivo de inteligencia artificial puede elevar el crecimiento empresarial hasta en un 4%. Por su parte, un meta-análisis del MIT revela que cerca del 42% de las veces, una persona que utiliza IA supera a quien prescinde de ella. De este modo, el reto pasa por adquirir la capacidad de aprovechar eficazmente estas herramientas para no quedarse al margen en el mercado laboral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante periodos electorales, los jóvenes suizos demuestran una confianza renovada en medios reconocidos, reforzando su papel en la democracia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo enfrentar los errores y riesgos de la inteligencia artificial

Con el avance de la tecnología, la confianza social se transforma en un recurso esencial y quebradizo. Bernstein sostiene que es necesario promover una “dependencia responsable” basada en la verificación y el control, en lugar de confiar ciegamente en sistemas automáticos. Advierte que los errores son inherentes a los modelos estadísticos, por lo que la transparencia y la gestión activa son indispensables.

El NRP 77 resalta la necesidad de establecer mecanismos para impugnar decisiones tomadas por inteligencia artificial, determinar responsabilidades y fomentar una colaboración consciente entre personas y algoritmos. Esto no solo redefine las habilidades requeridas, sino que también modifica los estándares de confianza y las relaciones en el ámbito laboral.

La transformación digital continúa reconfigurando las fronteras entre formación, empleo y periodismo en un contexto de innovación permanente y exigencias crecientes de transparencia y flexibilidad.

El mayor desafío para quienes trabajan hoy no es la inteligencia artificial en sí, sino el riesgo de quedarse atrás frente a quienes son capaces de integrar su potencial de manera estratégica y crítica en el desarrollo profesional.

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