Qué son las cookies de internet y por qué pueden convertirse en un riesgo para tu privacidad

Una mano está a punto de aceptar las cookies en una computadora portátil, ilustrando la interacción cotidiana con las políticas de privacidad digital en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que una persona entra a una página web aparece un mensaje que pregunta si desea aceptar o rechazar las cookies del navegador. Aunque muchos usuarios hacen clic sin leer, estas pequeñas herramientas digitales son fundamentales para el funcionamiento moderno de internet y, al mismo tiempo, pueden representar un riesgo importante para la privacidad.

Las cookies permiten que los sitios web recuerden información sobre los usuarios, como sesiones iniciadas, preferencias de idioma, productos guardados en un carrito de compras o páginas visitadas anteriormente. Gracias a ellas, navegar resulta más rápido y personalizado.

Sin embargo, algunas también son utilizadas para rastrear hábitos de navegación, recopilar datos personales y mostrar publicidad dirigida. Expertos en ciberseguridad advierten que comprender cómo funcionan las cookies es clave para proteger la información personal y evitar prácticas invasivas de seguimiento en línea.

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Un usuario parece frustrado al interactuar con múltiples ventanas emergentes de cookies y privacidad que cubren su pantalla de laptop, ilustrando la complejidad de la gestión de datos personales en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son exactamente las cookies de internet

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web almacenan en el navegador del usuario cuando este visita una página.

Estos archivos contienen información identificativa que permite reconocer al dispositivo en futuras visitas. Por ejemplo, gracias a las cookies, una persona no necesita iniciar sesión cada vez que entra a una red social o tienda online.

El sistema funciona mediante un intercambio de datos entre el navegador y el servidor del sitio web. Cada cookie contiene un identificador único asociado al usuario y a su actividad dentro de la página.

Cuando la persona vuelve a ingresar al sitio, el navegador devuelve automáticamente esa información para recuperar configuraciones anteriores.

Una pantalla de ordenador muestra el aviso "Aceptar cookies" junto a un mapa mundial digital con símbolos de privacidad y rastreo de datos, destacando la importancia de la ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué son importantes para internet

Las cookies cumplen funciones esenciales en la navegación diaria.

Entre sus principales usos se encuentran:

Mantener sesiones abiertas

Recordar contraseñas y usuarios

Guardar productos en carritos de compra

Personalizar contenido

Mostrar anuncios dirigidos

Analizar comportamiento de navegación

Sin estas herramientas, muchas plataformas obligarían a iniciar sesión constantemente o perderían información guardada durante la navegación.

Además, ayudan a reducir la carga de trabajo de los servidores, ya que parte de la información queda almacenada localmente en el dispositivo del usuario.

La imagen ilustra un diseño moderno sobre privacidad online, con un navegador bloqueando cookies, escudos digitales y candados, representando la protección de datos en un estilo futurista y minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los distintos tipos de cookies

Existen diferentes categorías de cookies según su función y duración.

Cookies de sesión

Son temporales y desaparecen cuando el usuario cierra el navegador. Se utilizan principalmente para mantener activa la navegación durante una visita.

Cookies persistentes

Permanecen almacenadas en el dispositivo durante días, meses o incluso años. Sirven para recordar preferencias y hábitos de navegación.

Cookies de origen

Son creadas directamente por el sitio web que se visita y suelen utilizarse para funciones esenciales.

Cookies de terceros

Provienen de plataformas externas, generalmente empresas publicitarias o servicios de análisis. Son las más cuestionadas por temas de privacidad porque permiten rastrear la actividad del usuario entre diferentes páginas web.

Una ilustración conceptual futurista muestra cookies digitales y cadenas de datos siguiendo a un usuario cerca de un navegador web, representando el seguimiento y la personalización de la experiencia en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cookies también pueden utilizarse para rastrear usuarios

Uno de los aspectos más polémicos es el uso comercial y publicitario de las cookies.

Muchas empresas utilizan estas herramientas para construir perfiles detallados sobre:

Intereses personales

Historial de navegación

Compras realizadas

Tiempo de permanencia en páginas

Búsquedas recientes

Con esa información se crean anuncios personalizados que aparecen en distintas plataformas.

El problema surge cuando el seguimiento se realiza sin que el usuario comprenda completamente qué datos está entregando o cómo serán utilizados.

Las “cookies zombis”, una de las más difíciles de eliminar

Entre los tipos más invasivos se encuentran las llamadas “cookies zombis”. Estas pueden reinstalarse automáticamente incluso después de haber sido eliminadas manualmente por el usuario.

Algunas compañías las utilizan para continuar rastreando actividad online, mientras que ciberdelincuentes pueden aprovecharlas para instalar software malicioso o mantener vigilancia persistente.

Por esa razón, especialistas recomiendan revisar periódicamente la configuración de privacidad del navegador.

Una ilustración digital isométrica muestra una cookie gigante rodeada de ventanas de navegador con gráficos de datos, junto a un símbolo de prohibición, reflejando el debate sobre la privacidad en línea y las restricciones de cookies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ahora las páginas piden permiso para usar cookies

Las ventanas emergentes solicitando consentimiento se volvieron comunes debido a nuevas leyes de protección de datos.

Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otras regulaciones internacionales obligan a los sitios web a informar qué cookies utilizan y para qué sirven.

Actualmente, muchos navegadores permiten bloquear o limitar especialmente las cookies de terceros.

Cómo proteger la privacidad al navegar

Especialistas recomiendan algunas medidas básicas para reducir riesgos relacionados con cookies y rastreo digital:

Revisar qué permisos se aceptan al entrar a un sitio

Bloquear cookies de terceros cuando sea posible

Eliminar periódicamente las cookies almacenadas

Utilizar navegadores con mayores opciones de privacidad

Mantener actualizado el navegador

Evitar páginas sospechosas

También existen herramientas adicionales como redes privadas virtuales (VPN) o extensiones de privacidad que ayudan a limitar el seguimiento en internet.

Una ilustración vectorial muestra una galleta con un gran símbolo de prohibición rojo, desintegrándose en fragmentos digitales y dinero, simbolizando el fin de las cookies de seguimiento y sus efectos en el ecosistema digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Internet depende de las cookies, pero también exige precaución

Aunque las cookies son fundamentales para el funcionamiento de la web moderna, expertos señalan que es importante entender que no todas cumplen únicamente funciones técnicas.

Muchas forman parte de sistemas de publicidad y recopilación masiva de datos que operan constantemente mientras las personas navegan.

Por ello, conocer cómo funcionan y gestionar adecuadamente los permisos de privacidad se convirtió en una práctica cada vez más importante para millones de usuarios en todo el mundo.