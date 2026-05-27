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En video| Casi 100 drones cayeron del cielo durante un espectáculo: “se rompían contra el cemento”

El accidente ocurrió en pleno festival Vivid Sydney y obligó a cancelar varios shows tecnológicos previstos para los próximos días

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Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces

Un espectáculo nocturno con drones terminó de manera inesperada en Sídney, luego de que casi un centenar de aparatos perdiera el control y se estrellara durante una exhibición aérea realizada en Darling Harbour. El incidente ocurrió en medio de Vivid Sydney, uno de los festivales tecnológicos y artísticos más importantes del hemisferio sur.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento en que varios drones comenzaron a caer repentinamente sobre el agua y las zonas de concreto cercanas al público. Aunque las imágenes generaron preocupación entre asistentes y organizadores, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

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La empresa británica Skymagic, responsable del espectáculo, explicó posteriormente que el problema se originó por interferencias relacionadas con cambios en la frecuencia de radio utilizada para coordinar el enjambre de drones.

Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces.
Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces.

Una falla técnica provocó la caída masiva

Según detalló Skymagic, el sistema detectó problemas de posicionamiento poco después del despegue. La compañía aseguró que las interferencias en el entorno de radiofrecuencia afectaron la precisión con la que los drones podían ubicarse y mantenerse coordinados en el aire.

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Como consecuencia, los dispositivos activaron automáticamente sus protocolos de seguridad y realizaron aterrizajes de emergencia.

Sin embargo, muchos de esos descensos terminaron siendo caídas violentas debido a la pérdida de control en pleno espectáculo. En total, 89 drones se desplomaron durante la presentación.

“El sonido al estrellarse contra el muelle era considerable incluso a más de 20 metros de distancia; se podía oír cómo caían y se rompían contra el cemento”, relató a la cadena ABC un trabajador de Darling Harbour identificado como Robert.

Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces.

El espectáculo utilizaba hasta 1.000 drones

La presentación afectada llevaba el nombre de “Star-Bound” y formaba parte de la programación principal de Vivid Sydney. El show estaba diseñado para utilizar hasta 1.000 drones sincronizados en el cielo durante exhibiciones de aproximadamente 12 minutos.

Los aparatos formaban figuras luminosas y patrones animados sobre la bahía de Sídney mediante sistemas de posicionamiento y comunicación inalámbrica de alta precisión. Este tipo de espectáculos depende completamente de conexiones estables entre los drones y las estaciones de control en tierra, por lo que cualquier interferencia puede alterar la coordinación del enjambre completo.

Cancelaron varios shows por seguridad

Tras el incidente, los organizadores de Vivid Sydney anunciaron la cancelación de varios espectáculos similares programados para los días siguientes. Inicialmente, el festival contemplaba 22 presentaciones con drones distribuidas a lo largo de las tres semanas del evento.

Sin embargo, la caída masiva de aparatos abrió interrogantes sobre la seguridad de este tipo de exhibiciones tecnológicas frente a grandes concentraciones de público.

Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
Drones caen al mar en Sídney tras fallo de frecuencia.

Los responsables del festival informaron que Skymagic trabajará junto con agencias gubernamentales australianas para realizar una evaluación técnica completa antes de decidir si las funciones restantes podrán retomarse.

Cómo funcionan los espectáculos con enjambres de drones

Los shows de drones se volvieron cada vez más populares en los últimos años como alternativa a los fuegos artificiales tradicionales.

Estos sistemas utilizan cientos o incluso miles de drones equipados con luces LED sincronizadas mediante software especializado y redes inalámbricas. Cada aparato sigue coordenadas precisas programadas previamente para crear figuras animadas en el cielo.

La tecnología requiere una comunicación constante y extremadamente precisa entre todos los dispositivos, ya que pequeñas fallas de sincronización pueden generar errores de posicionamiento o colisiones.

Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
Drones caen durante espectáculo tecnológico en Sídney.

Por ello, factores como interferencias electromagnéticas, cambios de frecuencia o problemas de señal representan uno de los principales riesgos para este tipo de espectáculos.

El festival tecnológico más importante del hemisferio sur

Vivid Sydney es considerado uno de los eventos de arte, música y tecnología más importantes de Australia. Cada año transforma la ciudad de Sídney mediante instalaciones luminosas, proyecciones digitales y experiencias interactivas distribuidas a lo largo de más de seis kilómetros.

Uno de sus principales atractivos es la iluminación de la Ópera de Sídney, cuyas emblemáticas estructuras son utilizadas como superficie para espectáculos visuales de gran escala.

El festival reúne a millones de visitantes y se convirtió en una referencia internacional para la industria tecnológica y artística.

Sin embargo, el accidente con los drones dejó en evidencia los desafíos técnicos y de seguridad que todavía enfrentan este tipo de espectáculos automatizados a gran escala.

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