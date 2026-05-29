Cómo conseguir gratis doce juegos completos en Epic Games Store para tu PC

Epic Games Store permite descargar 12 juegos gratis en PC y guardarlos para siempre en la cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store vuelve a sorprender a los usuarios de PC con una promoción que permite descargar, sin costo alguno, una docena de juegos completos y originales.

Esta acción responde a un presente en el que el acceso gratuito a videojuegos se ha vuelto una estrategia recurrente en el sector digital, especialmente en contextos donde el presupuesto de los usuarios es limitado y la demanda de nuevas experiencias sigue creciendo.

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Cuáles son los juegos gratuitos de Epic Games Store

Entre los juegos gratuitos destacan opciones como Fortnite, líder indiscutido del battle royale y de las colaboraciones con marcas globales; Apex Legends, con sus intensos combates por equipos y mecánicas competitivas; Marvel Rivals, que enfrenta a héroes y villanos en duelos estratégicos; Destiny 2, que mezcla disparos en primera persona con elementos de rol y campañas cooperativas; y Rocket League, que combina fútbol y vehículos en partidas frenéticas.

Fortnite, Apex Legends y Rocket League lideran el paquete de 12 juegos gratuitos disponibles en Epic Games Store - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fanáticos de la exploración y el rol pueden aprovechar títulos como Genshin Impact, que invita a recorrer el vasto mundo de Teyvat; Honkai: Star Rail, una aventura de ciencia ficción por turnos; y Path of Exile, un clásico de la acción isométrica y personalización profunda.

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El catálogo se completa con The Sims 4, que pone a prueba la creatividad en la simulación de vidas virtuales; Fall Guys, para disfrutar de carreras de obstáculos llenas de humor; Warframe, centrado en el combate ágil y expansiones constantes; y Magic: The Gathering Arena, la adaptación digital del famoso juego de cartas.

¿Cómo reclamar los doce juegos gratis?

El proceso para obtener estos juegos es sencillo y accesible para cualquier usuario, incluso sin experiencia previa en plataformas digitales. A continuación, se detalla el paso a paso para aprovechar la promoción:

Crear una cuenta o iniciar sesión: Ingresa a store.epicgames.com y regístrate con tu correo electrónico, o accede con tu cuenta existente. Explorar la tienda: Desde la página principal, abre la sección “Tienda” y busca los juegos destacados como gratuitos. Seleccionar y reclamar: Haz clic en el juego que desees, verifica que el precio sea “0” y pulsa “Obtener”. Completa el proceso sin ingresar datos de pago. Añadir a la biblioteca: Una vez realizada la operación, el título quedará almacenado en tu cuenta de forma permanente, aunque lo desinstales posteriormente. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión, accede a tu biblioteca y elige el juego para instalarlo en tu equipo.

Antes de instalar, verifica los requisitos técnicos de cada título para asegurar que tu PC sea compatible y puedas disfrutar de la mejor experiencia.

Regalar títulos impulsa adopción de la tienda, aumenta actividad y permite a usuarios optimizar gasto en entretenimiento, con descargas globales, soporte y actualizaciones, mientras se consolida una biblioteca personal cada vez más amplia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del atractivo de obtener títulos variados sin necesidad de pagar, la propuesta también refleja cómo las tiendas digitales están transformando la manera en que se distribuye y consume el contenido interactivo. Los juegos gratuitos pueden influir en los hábitos de consumo, retrasando la compra de nuevos lanzamientos o permitiendo que los usuarios reserven sus recursos para futuras actualizaciones de hardware.

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Ventajas y consideraciones del formato digital

Descargar juegos gratuitos en Epic Games Store permite ampliar la colección personal sin coste, descubrir nuevas propuestas y apoyar a desarrolladores independientes. El modelo digital ofrece rapidez, acceso global y actualizaciones automáticas, aunque también implica que la propiedad del juego depende de la cuenta y las políticas de la plataforma.

Es importante recordar que no existe la posibilidad de revender los títulos ni de acceder a ellos si la cuenta es suspendida. No obstante, la oportunidad de probar lanzamientos AAA y proyectos independientes sin gastar dinero convierte la estrategia de Epic en una de las más valoradas por los jugadores.

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Participar en estas promociones permite a los usuarios mantenerse actualizados, experimentar con mecánicas innovadoras y disfrutar de contenido variado. La Epic Games Store se consolida como referente para quienes buscan acceso global, variedad y creatividad en el ecosistema digital. Mantente atento a las próximas novedades y no dejes pasar la oportunidad de reclamar los juegos gratuitos que la plataforma pone a tu disposición cada semana.