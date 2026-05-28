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Revelan el aspecto que tendría el nuevo Siri con IA en iOS 27

El asistente de iPhone analizará el contenido de la pantalla para ofrecer respuestas contextuales

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Apple - Siri - tecnología - 17 de mayo
Apple presenta el nuevo Siri de iOS 27 con inteligencia artificial Gemini integrada y diseño renovado para iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las primeras imágenes y descripciones del renovado asistente Siri en iOS 27 muestran un cambio en el diseño, para aprovechar las novedades de IA que llegarían a iPhone.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, dio a conocer imágenes de una interfaz totalmente distinta y capacidades impulsadas por inteligencia artificial, que también llegarían a iPadOS 27 y macOS 27.

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Así sería el nuevo Siri de iOS 27

La gran novedad de iOS 27 será una versión de Siri más inteligente, basada en modelos de inteligencia artificial desarrollados por Google bajo la tecnología Gemini. El asistente estrenará además una nueva aplicación con interfaz tipo chatbot, similar a otras plataformas populares como ChatGPT o Claude.

Esto permitirá a los usuarios interactuar con el asistente de una manera más natural y versátil, tanto por texto como por voz.

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El asistente Siri en iOS 27 permite interacción por texto o voz y añade funciones avanzadas tipo chatbot para usuarios de iPhone, iPad y Mac. (Bloomberg)
El asistente Siri en iOS 27 permite interacción por texto o voz y añade funciones avanzadas tipo chatbot para usuarios de iPhone, iPad y Mac. (Bloomberg)

El objetivo es que Siri ya no solo responda comandos simples, sino que pueda comprender y analizar el contenido de la pantalla, ofrecer respuestas con contexto personal y actuar como un buscador web con funciones avanzadas de IA.

Este enfoque busca cumplir promesas realizadas por Apple dos años atrás durante el anuncio inicial de su plataforma Apple Intelligence, pero que no se materializaron en versiones previas del sistema operativo.

La filtración detalla que Siri podrá activarse de formas inéditas en iOS 27. A los métodos tradicionales —voz o botón de encendido— se sumará la opción de deslizar desde la línea central del borde superior de la pantalla del iPhone. Al realizar este gesto, aparecerá un recuadro para realizar búsquedas o consultas directas al asistente.

Desde esa nueva interfaz, el usuario podrá decidir si la consulta la resuelve Siri o si la deriva a asistentes de terceros como ChatGPT o Claude. Si el usuario desliza aún más hacia abajo, se abrirá una interfaz tipo chatbot dentro de la aplicación del asistente, donde se mantendrá un historial de conversaciones, se podrán adjuntar archivos y se mostrarán tarjetas de información enriquecida con imágenes, enlaces y otros recursos.

Apple - Siri - tecnología - 17 de mayo
La actualización de Siri introduce la opción de activar el asistente mediante un nuevo gesto de deslizamiento en el borde superior del iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta sección también ofrecerá la posibilidad de interactuar tanto por texto como por voz, lo que amplía el rango de uso y comodidad para distintos perfiles de usuarios.

Cambios visuales y animaciones en la experiencia de Siri

Entre los cambios visuales más notorios, destaca que la animación de Siri ahora se desplegará desde la Isla Dinámica del iPhone cuando se active mediante los métodos convencionales, como el botón de encendido o el comando de voz.

El reporte indica que, aunque se introduce el nuevo método de invocación mediante deslizamiento, los usuarios podrán seguir accediendo al centro de notificaciones si deslizan desde una zona diferente del borde superior de la pantalla. De este modo, Apple busca evitar conflictos entre gestos y asegurar una transición fluida entre funciones.

Una de las innovaciones más relevantes será la integración de Siri dentro de la aplicación de cámara del iPhone. El asistente aparecerá como uno de los modos disponibles, junto a las opciones clásicas de Foto o Vídeo. Según la información filtrada, Siri reemplazará el modo Visual Intelligence, pero estará disponible más allá del Control de Cámara tradicional.

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El nuevo Siri se integra como modo exclusivo en la app de cámara del iPhone, facilitando búsquedas web, adjuntos y recursos informativos sin salir de la aplicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta función permitirá realizar búsquedas en la web a partir de imágenes capturadas, invocar agentes de inteligencia artificial y acceder a recursos informativos sin salir de la app de la cámara.

Esta integración directa con la cámara marca un avance respecto a la interacción con el entorno físico y digital, facilitando tareas que antes requerían varias aplicaciones o pasos adicionales.

Los detalles definitivos se conocerán en la WWDC 2026,. El lanzamiento de iOS 27 está previsto para el segundo semestre del año, cuando Apple termine el periodo de prueba con desarrolladores y usuarios.

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