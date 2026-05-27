Adiós a crear otra cuenta: Gmail ya te permite modificar el nombre de tu correo fácilmente

Gmail ahora permitirá cambiar el nombre del correo electrónico. (Foto: Google)

Google comenzó a implementar una de las funciones más esperadas por millones de usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar la dirección principal del correo electrónico sin necesidad de crear una cuenta nueva y sin perder el acceso a servicios, archivos o información almacenada.

La actualización ya empezó a desplegarse en varias regiones del mundo y permite modificar el nombre del correo manteniendo intactos elementos como mensajes, contactos, fotos, documentos de Drive y el historial completo asociado a la cuenta de Google.

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Hasta ahora, quienes querían abandonar una dirección antigua o poco profesional debían crear una nueva cuenta desde cero y migrar manualmente toda su información, un proceso complejo que afectaba el acceso a múltiples servicios digitales vinculados al correo original.

Gmail ahora te va a permitir cambiar el nombre de usuario. (Reuters)

Con esta nueva herramienta, Google busca simplificar el cambio y evitar que los usuarios pierdan datos o deban modificar manualmente todas sus plataformas conectadas.

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Gmail permitirá cambiar el nombre del correo sin perder información

La nueva función permite reemplazar la dirección principal de Gmail por otra completamente distinta, siempre que se encuentre disponible.

Por ejemplo, un usuario que durante años utilizó una dirección como “elgranmago@gmail.com” ahora podrá cambiarla por otra más formal o personalizada, como “salvadorinfantes@gmail.com”, sin perder acceso a su cuenta.

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El cambio no afecta el contenido almacenado en los servicios de Google.

Esto incluye:

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Correos electrónicos

Archivos en Google Drive

Fotografías en Google Fotos

Contactos

Historial y configuraciones de la cuenta

La compañía explicó además que la dirección antigua permanecerá activa como alias alternativo.

Esto significa que si alguien continúa enviando mensajes al correo anterior, los emails seguirán llegando normalmente a la misma cuenta.

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Cambiar el nombre de usuario de Gmail se podrá hacer cada 12 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google evita que el cambio genere problemas

Uno de los mayores desafíos técnicos de esta función era evitar conflictos con servicios vinculados al correo electrónico original. Actualmente, muchas personas utilizan Gmail como acceso principal a redes sociales, plataformas de streaming, tiendas online, bancos y aplicaciones laborales.

Por ello, Google diseñó el sistema para que tanto la dirección nueva como la antigua puedan seguir utilizándose para iniciar sesión. De esta forma, los usuarios no tendrán que actualizar inmediatamente el correo en todos los servicios externos asociados a la cuenta.

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La empresa comparó el funcionamiento con el cambio de nombre de usuario en redes sociales, donde la identidad principal cambia pero la cuenta continúa siendo la misma.

Solo podrá cambiarse una vez al año

Google también estableció algunas limitaciones para evitar abusos o modificaciones constantes. La principal es que el cambio de dirección solo podrá realizarse una vez cada 12 meses.

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Gmail ya permite cambiar la dirección de correo electrónico por otra que también termine en 'gmail.com'.

Esto significa que, después de modificar el correo principal, el usuario deberá esperar un año completo antes de volver a realizar otro cambio.

Además, la nueva dirección seleccionada debe encontrarse disponible y no haber sido utilizada previamente por otra cuenta.

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Cómo cambiar la dirección principal de Gmail

La compañía indicó que la función se está habilitando de forma gradual, por lo que algunos usuarios podrían tardar algunos días en verla disponible.

El procedimiento oficial para modificar el correo es el siguiente:

Ingresar a la configuración de cuenta de Google. Acceder a “Información personal”. Seleccionar “Correo electrónico”. Pulsar en “Correo electrónico de tu cuenta de Google”. Elegir la opción “Cambiar el correo de la cuenta de Google”. Escribir la nueva dirección deseada. Confirmar el cambio.

Una vez finalizado el proceso, la nueva dirección pasará a ser la principal dentro de todos los servicios de Google.

Cambiar el nombre de Gmail se puede hacer de manera sencilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio histórico para el ecosistema de Google

La posibilidad de cambiar el nombre de Gmail era una de las funciones más solicitadas por los usuarios desde hace años. Muchas personas continúan utilizando correos creados durante la adolescencia o en etapas tempranas de internet con nombres poco profesionales, difíciles de recordar o vinculados a apodos antiguos.

Hasta ahora, la única solución era abrir otra cuenta y migrar manualmente toda la información, algo especialmente complejo para quienes dependen de Gmail como centro principal de su vida digital. Con esta actualización, Google modifica una de las limitaciones históricas más importantes de su ecosistema y facilita la gestión de identidad digital para millones de usuarios.

La medida también refleja cómo las grandes plataformas tecnológicas buscan ofrecer sistemas más flexibles y adaptados a usuarios que mantienen la misma cuenta durante décadas.