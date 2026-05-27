El Pentágono depende cada vez más de Starlink y SpaceX ya exige contratos más costosos

SpaceX empezó a exigir contratos más costosos al Pentágono.

SpaceX habría presionado al Departamento de Defensa de Estados Unidos para aumentar el gasto destinado a servicios satelitales de Starlink utilizados en operaciones militares, según un reporte publicado por Reuters.

La discusión se produjo semanas después de la campaña militar estadounidense contra Irán y expuso la creciente dependencia del Pentágono respecto a la infraestructura espacial privada controlada por la empresa de Elon Musk.

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De acuerdo con el informe, ejecutivos de SpaceX sostuvieron reuniones con funcionarios del Pentágono para cuestionar el tipo de servicio contratado actualmente para determinados drones militares. La empresa argumentó que el ejército estadounidense estaba utilizando planes satelitales básicos de Starlink en operaciones que, según SpaceX, requerían paquetes de conectividad mucho más costosos.

Ejecutivos de SpaceX sustuvieron reuniones con altos mandos del Pentágono para verificar sus contratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación volvió a poner sobre la mesa un debate cada vez más importante dentro del sector de defensa: el poder que empresas privadas tecnológicas están acumulando sobre infraestructura crítica utilizada en conflictos armados modernos.

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El conflicto surgió por el uso militar de Starlink

Según Reuters, la disputa estuvo relacionada con el uso del servicio Starlink en drones kamikaze LUCAS, vehículos no tripulados diseñados para atacar objetivos y destruirse tras el impacto.

SpaceX sostuvo ante el Departamento de Defensa que las terminales utilizadas en esos drones estaban operando bajo un esquema de conectividad insuficiente para el tipo de uso militar que se les daba.

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La compañía explicó que el Pentágono pagaba aproximadamente 5.000 dólares mensuales por terminal, mientras que, según sus ejecutivos, el servicio utilizado equivalía a una suscripción de aviación de alta gama que cuesta cerca de 25.000 dólares al mes.

SpaceX se ha convertido en proveedor de internet del Pentágono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionarios del Pentágono respondieron que el sistema premium de Starlink estaba pensado originalmente para aeronaves y no para drones unidireccionales como los LUCAS, que generalmente solo necesitan conectividad durante minutos u horas antes de ser destruidos.

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Sin embargo, el informe señala que el Departamento de Defensa finalmente aceptó las condiciones planteadas por SpaceX, lo que prácticamente duplicó el costo operativo asociado a cada dron.

Starshield se vuelve clave en operaciones militares

El episodio evidencia el crecimiento de Starshield, la versión militar de Starlink desarrollada por SpaceX para gobiernos y fuerzas armadas.

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En los últimos años, la red satelital de la compañía se transformó en una herramienta estratégica para operaciones militares y comunicaciones en zonas de conflicto.

Uno de los casos más visibles ocurrió durante la guerra entre Ucrania y Rusia, donde diversos analistas señalaron que Ucrania obtuvo ventajas tácticas gracias al acceso a los servicios de conectividad satelital de SpaceX.

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Starlink se ha convertido en una herramienta estratégica para operaciones militares. (Imagen ilustrativa Infobae)

La capacidad de operar internet satelital en regiones afectadas por ataques o destrucción de infraestructura tradicional convirtió a Starlink en una herramienta clave para comunicaciones militares modernas.

El Pentágono busca alternativas a SpaceX

La creciente dependencia de SpaceX preocupa a algunos sectores dentro del gobierno estadounidense. Un portavoz del Departamento de Defensa confirmó a Reuters que el Pentágono está explorando alternativas y posibles competidores para reducir la dependencia respecto a Starlink.

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Sin embargo, el desafío es complejo debido al enorme dominio que SpaceX mantiene actualmente en la industria satelital.

Según datos citados por Reuters, la empresa opera cerca de 10.000 satélites en órbita, lo que representa más del 60% de todos los satélites activos alrededor del planeta.

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Esa escala convierte a SpaceX en el actor dominante del mercado y dificulta que otras compañías puedan competir en capacidad y cobertura global.

Ante el cambio de plan, el Pentágono empezó a buscar alternativas a SpaceX.

Los competidores aún están lejos

Empresas como Amazon, con su proyecto Kuiper, y Eutelsat junto a OneWeb, aparecen como posibles alternativas futuras, aunque todavía están lejos del despliegue masivo alcanzado por SpaceX.

La situación refleja cómo el control de infraestructura espacial se ha convertido en un elemento estratégico no solo para la economía digital, sino también para la seguridad nacional y los conflictos militares.

La discusión llega en un momento clave para SpaceX

El debate también coincide con un momento financiero importante para SpaceX. Según diversos reportes, la empresa estaría preparando una salida a bolsa parcial vinculada a algunos de sus negocios, en una operación que podría convertirse en una de las más grandes del sector tecnológico.

Mientras tanto, la influencia de SpaceX sobre gobiernos y organismos militares continúa creciendo.

La discusión con el Pentágono deja en evidencia una nueva realidad: las guerras modernas dependen cada vez más de infraestructura tecnológica privada, y compañías como SpaceX poseen hoy una capacidad de negociación que hace apenas unos años parecía impensada.