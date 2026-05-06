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No te subas sin el código: cómo activar el nuevo PIN único de Uber para evitar conductores falsos

El proceso de personalización es directo y se realiza desde la propia aplicación en cuatro pasos

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Uber - taxis - seguridad - app - tecnología - 5 de mayo
La novedad elimina la necesidad de consultar el celular cada vez que llega un auto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uber actualizó su función de Código PIN en Argentina y ahora permite configurar un código personalizado de cuatro dígitos que se mantiene igual en todos los viajes.

La novedad elimina la necesidad de consultar el celular cada vez que llega un auto y resuelve situaciones concretas: batería agotada, manos ocupadas o simplemente la preferencia de no depender del teléfono en la vía pública.

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Cómo configurar el PIN único de Uber paso a paso

El proceso de personalización es directo y se realiza desde la propia aplicación en cuatro pasos:

  • Entrar a Configuración
  • Ir a Verificar PIN
  • Seleccionar Cambiar PIN
  • Confirmar el nuevo código
Uber - taxis - seguridad - app - tecnología - 5 de mayo
Para mantener el nivel de seguridad, la compañía de tecnología y movilidad bloquea combinaciones predecibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

El código puede modificarse en cualquier momento desde ese mismo menú, lo que combina flexibilidad con control sin añadir pasos adicionales al uso cotidiano de la app.

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Para mantener el nivel de seguridad, la compañía de tecnología y movilidad bloquea combinaciones predecibles como secuencias numéricas del tipo 1234 o números repetidos como 3333. El objetivo es que el PIN sea personal y difícil de adivinar por terceros.

El PIN único de Uber es la herramienta más efectiva para evitar fraudes y proteger a los pasajeros de conductores falsos. Este código personal impide que un viaje comience si el conductor no lo introduce correctamente en la app, bloqueando así a quienes intenten hacerse pasar por conductores legítimos, incluso si conocen el nombre del usuario o tienen un auto similar.

Una mujer de espaldas camina por una calle llena de taxis amarillos y edificios coloniales en Bogotá, mientras un hombre se esconde tras un puesto para fotografiarla.
Antes de subir a cualquier vehículo, conviene verificar tres datos que aparecen en la app: la matrícula, el modelo y la marca del auto, y la foto del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la seguridad, es fundamental no compartir el PIN antes de confirmar que el auto y el conductor coinciden con la información en la aplicación.

Por qué se cambió el sistema de códigos PIN

Hasta ahora, la app generaba un código distinto en cada solicitud de viaje, lo que obligaba al usuario a consultar la pantalla del celular antes de subir al auto. El nuevo sistema invierte esa lógica: es el usuario quien elige el código y lo memoriza, sin depender de lo que muestre el teléfono en cada ocasión.

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El objetivo es que el PIN sea personal y difícil de adivinar por terceros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones de Seguridad de Uber, explicó el criterio detrás del cambio: “Queremos que la seguridad también sea simple en el uso diario. Con el PIN único, los usuarios pueden confirmar su viaje en segundos y con mayor control, incluso en contextos donde usar el celular no es cómodo o posible”.

La función está pensada para situaciones de la vida real: cuando se va con prisa, cuando el celular tiene poca batería o cuando se prefiere mantener la atención en el entorno mientras se espera el vehículo.

El PIN único se suma a un conjunto de funciones de seguridad que ya estaban disponibles en la aplicación. Entre ellas figuran el seguimiento del viaje en tiempo real, la grabación de audio, el botón de emergencia y RideCheck, una herramienta que detecta posibles desvíos durante el trayecto y alerta tanto al usuario como a la plataforma.

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El PIN único se suma a un conjunto de funciones de seguridad que ya estaban disponibles en la aplicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Todo lo que necesitas saber para viajar seguro desde el primer viaje

Antes de subir a cualquier vehículo, conviene verificar tres datos que aparecen en la app: la matrícula, el modelo y la marca del auto, y la foto del conductor. Que el color del vehículo coincida no es suficiente. El viaje solo debe iniciarse cuando los tres elementos coincidan con la persona que está frente al volante.

Una vez dentro del auto, compartir la ubicación en tiempo real es una de las medidas más eficaces. La app permite configurar contactos de confianza para que reciban automáticamente la ubicación del usuario en cada viaje, o hacerlo de forma manual con el botón “Compartir estado del viaje”. De ese modo, siempre hay alguien externo que sabe dónde está el pasajero.

La función RideCheck opera en segundo plano sin que el usuario tenga que activarla. Los sensores de GPS de Uber detectan si el auto se desvía de la ruta prevista, se detiene de forma inusual o registra un impacto. En esos casos, la app envía una notificación preguntando si todo está bien y ofrece opciones de ayuda inmediata.

Vista de una intersección urbana en Nueva York con un taxi amarillo y un ciclista detenidos para una mujer que cruza una calle mojada. Edificios y luces de neón de la ciudad son visibles al fondo.
La novedad elimina la necesidad de consultar el celular cada vez que llega un auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para situaciones de mayor urgencia, el Centro de Seguridad de la app, identificado con un ícono de escudo azul, incluye un botón de llamada directa a las autoridades locales. Al usarlo desde la app, Uber puede proporcionar a la policía la ubicación exacta del usuario y los datos del vehículo en tiempo real.

La grabación de audio es otra herramienta disponible en varios países desde ese mismo centro. El archivo se encripta y ni el pasajero ni el conductor pueden escucharlo: solo Uber tiene acceso si el usuario decide enviar un reporte tras el viaje.

Dos hábitos adicionales completan el esquema de seguridad. El primero es evitar compartir el número de teléfono personal con el conductor y usar siempre el chat de la app o las llamadas enmascaradas que ofrece la plataforma. El segundo es viajar en el asiento trasero siempre que sea posible, lo que permite salir por cualquiera de las dos puertas en caso de emergencia.

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