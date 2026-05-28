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El parque temático de robots humanoides que bailan K-pop para entretener al público

El recinto ofrece más de mil conciertos robóticos al año, con planes de giras internacionales

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Robots K-pop
Robots humanoides interpretan coreografías inspiradas en éxitos de K-pop en el Galaxy Robot Park. (Galaxy Corporation)

La convergencia entre tecnología y entretenimiento ha alcanzado una nueva expresión con la apertura del Galaxy Robot Park en el distrito de Gangdong, en Seúl, Corea del Sur. Este complejo de 16.500 metros cuadrados es considerado el primer parque temático de robots del mundo y alberga espectáculos donde androides ejecutan coreografías sincronizadas de K-pop, boxean, dibujan retratos y actúan como aparcacoches.

El espectáculo inaugural del Galaxy Robot Park incluyó una presentación de robots humanoides del tamaño de un niño, equipados con pelucas y vestimenta holgada. Estos autómatas bailaron al ritmo de temas de G-Dragon, como ‘Home Sweet Home’, y de otros artistas como Taemin, con ‘Advice e Idea’. La coreografía se desarrolló con fluidez y precisión, informó The Guardian.

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No obstante, la perfección tecnológica aún enfrenta retos. Durante la función inicial, una de las máquinas experimentó una falla en plena actuación y debió ser retirada del escenario, lo que evidenció los desafíos que enfrenta la industria en este tipo de desarrollos.

Experiencias interactivas y propuestas únicas

Parque temático de robots humanoides
Visitantes controlan luchadores humanoides en un ring de boxeo interactivo dentro del parque. (Composición)

El parque temático va más allá de los shows de baile. Los visitantes pueden interactuar con una variedad de robots: desde perros robóticos que juegan en exteriores, hasta brazos mecánicos que dibujan retratos personalizados. La entrada al recinto está custodiada por robots aparcacoches, y un ring de boxeo en la cima de una colina permite que el público controle luchadores humanoides mediante un sistema de duplicación en tiempo real.

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Entre otras iniciativas, Galaxy Corporation, la empresa encargada del lugar, planea organizar más de 1.000 conciertos robóticos al año y lanzar una gira mundial, con la visión de desplegar robots artistas en regiones remotas o de difícil acceso, como zonas de guerra. El sistema se basa en una programación sincronizada: una rutina cargada en un robot puede ser replicada de inmediato en cualquier parte del mundo.

Otra propuesta es la organización del primer desfile de moda robótica, junto al desarrollo de una potencial marca propia de moda para autómatas, aunque los detalles sobre el diseño y el modelaje aún no se han divulgado públicamente.

El avance de los robots humanoides transforma la manera en que la tecnología interactúa con el público en espacios de entretenimiento. (Reuters)
El avance de los robots humanoides transforma la manera en que la tecnología interactúa con el público en espacios de entretenimiento. (Reuters)

El reto de conectar con el público

El K-pop ha servido como campo de pruebas para la integración de tecnología y cultura popular. Agencias surcoreanas han trabajado con avatares virtuales y agrupaciones musicales completamente digitales, como Plave, que han conseguido posicionarse en las listas de éxitos.

Sin embargo, sustituir de forma total la presencia humana en los escenarios plantea interrogantes sobre la capacidad de los robots para generar una conexión emocional con sus seguidores.

El analista y crítico musical Cha Woo-jin considera que el proyecto de los robots bailarines representa un experimento tanto cultural como económico. Explica a The Guardian que la estética visual característica del K-pop facilita la aceptación de los robots en escena y destaca la ventaja financiera de prescindir de gastos logísticos asociados a giras tradicionales, como hoteles y viáticos para artistas humanos.

El desarrollo de robots capaces de realizar tareas artísticas y recreativas es cada vez más común. (Reuters)
El desarrollo de robots capaces de realizar tareas artísticas y recreativas es cada vez más común. (Reuters)

La permanencia del Galaxy Robot Park no dependerá únicamente de la perfección técnica de sus robots ni de la velocidad con la que se produzcan nuevos modelos, sino de la capacidad de estos autómatas para establecer un vínculo emocional con el público. El éxito o fracaso del parque podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre la tecnología y la cultura pop, o quedar como una curiosidad tecnológica pasajera.

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