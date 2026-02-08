Tecno

No son 100% autónomos: el secreto detrás de los taxis sin conductor de Waymo

La empresa explicó por qué hay operadores humanos trabajando desde Filipinas para guiar los vehículos

Waymo emplea operadores humanos en
Waymo emplea operadores humanos en Filipinas para asistir a sus robotaxis ante fallos del software autónomo. (REUTERS/Mike Blake)

Los robotaxis de Waymo que circulan por calles de Estados Unidos no están solos. A pesar de que físicamente no hay un conductor sentado frente al volante, la filial de Alphabet (Google) confirmó que hay operadores humanos que trabajan desde Filipinas para estar al tanto del funcionamiento de estos vehículos.

Cuando el software falla o enfrenta situaciones imprevistas, aparecen las manos humanas para guiar a estos autos, con el objetivo de mantener la seguridad de los pasajeros y las calles.

Por qué Waymo usa operadores humanos desde Filipinas

Waymo reconoció ante el Senado de Estados Unidos que emplea operadores humanos para brindar asistencia a sus vehículos sin conductor cuando estos se enfrentan a desafíos que el sistema no logra resolver.

Estos operadores no conducen el coche de forma directa, pero sí ofrecen orientación clave en momentos críticos. La existencia de esta figura era conocida dentro del sector, pero lo que sorprendió a los legisladores fue la localización de parte de estos trabajadores: Filipinas.

Operadores ubicados en Filipinas monitorean
Operadores ubicados en Filipinas monitorean el funcionamiento de los vehículos autónomos y orientan al sistema en escenarios complejos.(REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Mauricio Peña, director de seguridad de Waymo, explicó ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte que algunos operadores de asistencia remota se encuentran fuera de Estados Unidos. Bajo presión de los senadores, admitió que estos equipos operan desde el país asiático.

Esta declaración surgió luego de que el senador Edward J. Markey, demócrata por Massachusetts, señalara que, sin que muchos estadounidenses lo sepan, los sistemas de conducción autónoma dependen en realidad de la supervisión humana remota para resolver tareas complejas.

Markey advirtió sobre la falta de información. “Las empresas han proporcionado poca información sobre la ubicación de estos operadores remotos, la frecuencia con la que intervienen en el vehículo autónomo o su cualificación”. Por lo que desde Waymo dejaron clara la situación.

El uso de operadores fuera
El uso de operadores fuera de Estados Unidos despierta dudas en el Senado sobre transparencia y seguridad en la conducción autónoma. (REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)

Por qué los operadores están en Filipinas

El motivo principal por el cual Waymo recurre a operadores en Filipinas es de índole económica. Contratar personal en el sudeste asiático supone una reducción de costes significativa frente a emplear equipos en Estados Unidos.

Esta práctica no es nueva en el sector tecnológico, donde la deslocalización de tareas de soporte o moderación es habitual. Filipinas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales centros globales de servicios remotos, desde atención al cliente hasta gestión de datos y operaciones críticas.

Pero no se trata solo de economía. La elección de Filipinas también responde a la disponibilidad de trabajadores con un alto nivel de inglés y una infraestructura tecnológica preparada para el teletrabajo a gran escala.

En el caso de los robotaxis, los operadores tienen que interpretar rápidamente situaciones complejas descritas por los sensores del vehículo y proporcionar instrucciones precisas con inmediatez.

El principal motivo de la
El principal motivo de la externalización a Filipinas es la reducción de costes para Waymo frente a personal estadounidense. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La decisión de externalizar esta función se apoya en la idea de que la autonomía total de los vehículos sigue siendo una aspiración. Los sistemas de inteligencia artificial todavía tropiezan con escenarios imprevisibles: obras mal señalizadas, peatones que cruzan de manera errática o intersecciones caóticas.

En esos momentos, la intervención humana se vuelve imprescindible, aunque ocurra a miles de kilómetros de donde circula el coche.

Qué hacen los operadores de Waymo

El papel de los operadores no consiste en tomar el volante de manera remota, sino en proporcionar orientación cuando el software se encuentra ante un obstáculo inesperado.

Según la explicación de Waymo, el sistema está programado para actuar de manera conservadora: si el vehículo se enfrenta a una situación incierta, por ejemplo una zona de obras complicada o un cruce con los semáforos apagados, solicita ayuda al operador remoto.

Los operadores humanos no conducen
Los operadores humanos no conducen los robotaxis, pero envían instrucciones críticas cuando el algoritmo no ofrece soluciones. (Foto: Opy Morales/Infobae)

El operador, desde Filipinas, recibe información sobre el entorno y puede sugerir una maniobra, desbloquear el sistema o indicar que el coche debe detenerse y esperar. No dirigen físicamente el vehículo, pero sus indicaciones resultan decisivas para resolver lo que los ingenieros llaman “casos límite”: situaciones en las que el algoritmo no encuentra una respuesta adecuada.

Esta necesidad de intervención humana evidencia que la tecnología, pese a sus avances, aún no ha alcanzado la madurez suficiente para prescindir por completo del factor humano.

